Хохлов: «Будет чудом, если „Динамо“ сможет догнать и обогнать „Зенит“».

Экс-тренер «Динамо» оценил расклады чемпионской гонки в РПЛ .

Несмотря на поражение от ЦСКА , «Динамо» все еще сохраняет шансы на чемпионство. Но «Зенит» им достать будет трудно. Это будет чудом, если «Динамо» сможет догнать и обогнать «Зенит». В этой гонке они все же фавориты.