Хохлов: «Будет чудом, если „Динамо“ сможет догнать и обогнать „Зенит“».

Экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил расклады чемпионской гонки в РПЛ.
Несмотря на поражение от ЦСКА, «Динамо» все еще сохраняет шансы на чемпионство. Но «Зенит» им достать будет трудно. Это будет чудом, если «Динамо» сможет догнать и обогнать «Зенит». В этой гонке они все же фавориты.
Бывший футболист «Зенита» также прокомментировал интригу на финише чемпионата.
А лидерство Динамо не чудо...просто возможные невеликие шансы на подобное стечение обстоятельств....
А лидерство Динамо не чудо...просто возможные невеликие шансы на подобное стечение обстоятельств....