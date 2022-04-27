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Хохлов: «Будет чудом, если „Динамо“ сможет догнать и обогнать „Зенит“»

вчера, 18:27

Экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил расклады чемпионской гонки в РПЛ.

Несмотря на поражение от ЦСКА, «Динамо» все еще сохраняет шансы на чемпионство. Но «Зенит» им достать будет трудно. Это будет чудом, если «Динамо» сможет догнать и обогнать «Зенит». В этой гонке они все же фавориты.

Бывший футболист «Зенита» также прокомментировал интригу на финише чемпионата.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:53
Чуда не будет. Немцы прагматики. Они в чудеса не верят.
112910415
112910415
вчера в 20:27
всё спокойно уже
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:28
Чудом будет если Химки догонят и обгонят Зенит....
А лидерство Динамо не чудо...просто возможные невеликие шансы на подобное стечение обстоятельств....
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:27
Скорее Украина войдёт в НАТО, чем Динамо станет чемпионом.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:25
Из области фантастики
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:08, ред.
Хохлов: «Будет чудом, если „Динамо“ сможет догнать и обогнать „Зенит“».
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:59
Разве что снимут с питерцев очки под каким нибудь надуманным предлогом.
David Young
David Young
вчера в 18:29
Скорее просто весьма неожиданным исходом.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:28
Ну это просто фантастика будет.
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