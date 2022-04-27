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Газзаев: «У Хвичи есть очень хорошие индивидуальные качества»

вчера, 22:14

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о переходе Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

У Хвичи есть очень хорошие индивидуальные качества — скорость, техника, смелось, хорошая физическая подготовка. Он проявил себя с самой лучшей стороны в РПЛ. Это фланговый игрок современной формации. «Наполи» — один из ведущих клубов Италии. У Хвичи все впереди, ему всего 21 год. Все будет зависеть от него, от его работы и усердия. У него есть талант, но, чтобы его реализовать, нужно трудиться.

Ранее бывший нападающий сборной России оценил данный переход.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:33
Устроили ромашку! Получится не получится! Узнаем!
drug01
drug01
вчера в 22:30
Он будет играть успешно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:16
Хвичи норм игрок!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:16
Посмотрим на него в Италии...
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