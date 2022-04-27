Газзаев: «У Хвичи есть очень хорошие индивидуальные качества»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о переходе в «Наполи».

У Хвичи есть очень хорошие индивидуальные качества — скорость, техника, смелось, хорошая физическая подготовка. Он проявил себя с самой лучшей стороны в РПЛ . Это фланговый игрок современной формации. «Наполи» — один из ведущих клубов Италии. У Хвичи все впереди, ему всего 21 год. Все будет зависеть от него, от его работы и усердия. У него есть талант, но, чтобы его реализовать, нужно трудиться.