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Александр Мостовой не считает, что клубы Суперлиги исключат из еврокубков

вчера, 18:50

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой не считает, что из-за проекта Суперлиги «Барселону», «Реал» и «Ювентус» исключат из Лиги чемпионов в 2023 году.

Во-первых, никто их не дисквалифицирует. Это однозначно. Насчет штрафа — сказать трудно, мы же только какие-то слухи знаем, никто не может точно сказать о том, какие конкретно бумаги были подписаны. В Европе очень трепетно относятся к различным договорам, и если юристы УЕФА смогут найти какие-то рычаги давления, то штрафы, скорее всего, придется выплатить.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:50
Может и нам податься в Суперлигу?
Cat01
Cat01
вчера в 19:22
Всё может быть...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:56
Наверно ему виднее
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