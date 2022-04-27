Александр Мостовой не считает, что клубы Суперлиги исключат из еврокубков

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой не считает, что из-за проекта Суперлиги «Барселону», «Реал» и «Ювентус» исключат из Лиги чемпионов в 2023 году.

Во-первых, никто их не дисквалифицирует. Это однозначно. Насчет штрафа — сказать трудно, мы же только какие-то слухи знаем, никто не может точно сказать о том, какие конкретно бумаги были подписаны. В Европе очень трепетно относятся к различным договорам, и если юристы УЕФА смогут найти какие-то рычаги давления, то штрафы, скорее всего, придется выплатить.