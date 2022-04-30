«Если у человека есть совесть, он уйдёт». Широков — о Слуцком

Бывший капитан сборной России Роман Широков выразил мнение, что Леонид Слуцкий должен уйти из «Рубина», если у него есть совесть.
Не кажется ли, что в «Рубине» катастрофа? Мне кажется, всем давно кажется.
Можно и 0:6 проиграть, но не у себя дома, и не два раза выйти на половину поля соперника за первый тайм. Это уже ни в какие ворота не лезет. Если у человека есть совесть, то он уйдет.
«Рубин» просто разорвали. Если раньше говорили, что им в равных матчах просто не везло, то здесь был просто позор, что они исполняли в первом тайме.
Ранее Слуцкий высказался о возможной отставке после поражения от «Сочи».
но, кто говорит о совести? большего хамла и козла я в нашем футболе не знаю...
но, кто говорит о совести? большего хамла и козла я в нашем футболе не знаю...
Нам такой футбол не нужен, стыдоба на такой клуб смотреть.
Нам такой футбол не нужен, стыдоба на такой клуб смотреть.
Дайте же Слуцкому шанс такой жизни.
Дайте же Слуцкому шанс такой жизни.
Что касается человеческих качеств . Не Широкову об этом судить.
Что касается человеческих качеств . Не Широкову об этом судить.