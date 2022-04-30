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«Если у человека есть совесть, он уйдёт». Широков — о Слуцком

сегодня, 17:46
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 6Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший капитан сборной России Роман Широков выразил мнение, что Леонид Слуцкий должен уйти из «Рубина», если у него есть совесть.

Не кажется ли, что в «Рубине» катастрофа? Мне кажется, всем давно кажется.

Можно и 0:6 проиграть, но не у себя дома, и не два раза выйти на половину поля соперника за первый тайм. Это уже ни в какие ворота не лезет. Если у человека есть совесть, то он уйдет.

«Рубин» просто разорвали. Если раньше говорили, что им в равных матчах просто не везло, то здесь был просто позор, что они исполняли в первом тайме.

Ранее Слуцкий высказался о возможной отставке после поражения от «Сочи».

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Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 19:24
да, слуцкому на тихо уйти...
но, кто говорит о совести? большего хамла и козла я в нашем футболе не знаю...
от себя добавлю
от себя добавлю
сегодня в 19:01, ред.
Где глас "вождя пролетариата" или тут не тот случай, как с Бердыевым и Билом с его молодежкой?
Нам такой футбол не нужен, стыдоба на такой клуб смотреть.
161регион
161регион
сегодня в 18:59
Леониду уже пох....он сейчас сидит в кресле качалке с биг маком и улыбается)))
pomor45
pomor45
сегодня в 18:09
Хорошие друзья, хорошие книги и спящая совесть – вот идеальная жизнь. Марк Твен.
Дайте же Слуцкому шанс такой жизни.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:06
Не Роме про Совесть говорить
Gorasul
Gorasul
сегодня в 17:56, ред.
Оно умеет говорить!
протон
протон
сегодня в 17:49
Уход Слуцкого имеет смысл только с уходом Сайманова и полным изменением курса клуба на привлечение местных болел. Пока в самой Казани Рубин воспринимается как распильная контора и только, смысла гнаться за медалями нет.
Что касается человеческих качеств . Не Широкову об этом судить.
протон
протон
сегодня в 17:47
Широков говорит про совесть, вот это красиво конечно
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