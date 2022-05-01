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Лукаку слишком дорог для «Барселоны»

01 мая 2022, 19:01

«Барселоне» будет достаточно сложно подписать форварда «Челси» Ромелу Лукаку, пишет Mundo Deportivo.

Причина в том, что бельгиец слишком дорог для каталонского клуба — его трансферная стоимость оценивается в 85 млн евро, а годовая зарплата Лукаку составляет 12 млн евро.

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» провели встречу с агентом Ромелу.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
01 мая в 22:27
Чё хRенью Лапорт страдает, не пойму. Нафиг ему Лукаку, когда в центре поля из живых и резвых одни дети (Гави, Педри) ?! Саншеша из Лилля за реальные деньги проsрали (Милан перехватил) и что дальше думают делать, непонятно...
3ton
3ton
01 мая в 20:25, ред.
Скамейку будет полировать?
Под стиль Хави он точно не подходит .
С его прессингом , Лукаку закончится к первому тайму и ему нужна будет помощь покинуть поле .
Потом медикам откачивать его кислородной маской 😂
Он темпа не выдержит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 мая в 19:32
СЕЙЧАС НЕ ВРЕМЯ СОРИТЬ ДЕНЬГАМИ...
Romeo 777
Romeo 777
01 мая в 19:27
Я вообще не представляю его в игре Барселоны...
Futurista
Futurista
01 мая в 19:26
Не по Хуану сомбреро...
shlomo2
shlomo2
01 мая в 19:12
Этот трансфер будет очень сложным. На это есть как минимум три причины.

Во- первых, «Челси» ждет новых владельцев и не может принимать никаких решений до тех пор.
Во-вторых, трансфер будет очень дорогим, а у «Барсы» сейчас нет денег.
И в-третьих, вряд ли «синие» отпустят Лукаку в аренду.

Кроме того, нападающим интересуются «Бавария», «Интер» и «Милан». В этом сезоне 28-летний футболист забил 12 голов и отдал две результативные передачи в 40 играх за «Челси».

Ну а есть и другая причина....причина одна - нафиг не нужен...:)))
beefs
beefs
01 мая в 19:03
поизносились в Барселоне...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 мая в 19:02
Думаю Барса потянет!
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