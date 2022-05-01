Лукаку слишком дорог для «Барселоны»

«Барселоне» будет достаточно сложно подписать форварда «Челси» Ромелу Лукаку, пишет Mundo Deportivo.
Причина в том, что бельгиец слишком дорог для каталонского клуба — его трансферная стоимость оценивается в 85 млн евро, а годовая зарплата Лукаку составляет 12 млн евро.
Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» провели встречу с агентом Ромелу.
Во- первых, «Челси» ждет новых владельцев и не может принимать никаких решений до тех пор.
Во-вторых, трансфер будет очень дорогим, а у «Барсы» сейчас нет денег.
И в-третьих, вряд ли «синие» отпустят Лукаку в аренду.
Кроме того, нападающим интересуются «Бавария», «Интер» и «Милан». В этом сезоне 28-летний футболист забил 12 голов и отдал две результативные передачи в 40 играх за «Челси».
Ну а есть и другая причина....причина одна - нафиг не нужен...:)))
Во- первых, «Челси» ждет новых владельцев и не может принимать никаких решений до тех пор.
Во-вторых, трансфер будет очень дорогим, а у «Барсы» сейчас нет денег.
И в-третьих, вряд ли «синие» отпустят Лукаку в аренду.
Кроме того, нападающим интересуются «Бавария», «Интер» и «Милан». В этом сезоне 28-летний футболист забил 12 голов и отдал две результативные передачи в 40 играх за «Челси».
Ну а есть и другая причина....причина одна - нафиг не нужен...:)))