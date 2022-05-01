Лукаку слишком дорог для «Барселоны»

1651420864

01 мая 2022, 19:01

«Барселоне» будет достаточно сложно подписать форварда «Челси» , пишет Mundo Deportivo.

Причина в том, что бельгиец слишком дорог для каталонского клуба — его трансферная стоимость оценивается в 85 млн евро, а годовая зарплата Лукаку составляет 12 млн евро.

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» провели встречу с агентом Ромелу.