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Масалитин: «У ЦСКА вообще не было движения»

01 мая 2022, 21:48

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал игру «армейцев» в матче против «Ахмата» (2:0 в пользу команды из Грозного).

У ЦСКА вообще не было движения. Не было видно, за счёт чего команда могла бы выиграть. План на игру не сработал. Расстановка удивила: Мухин в роли правого защитника, а Языджи — правый нападающий. Они пробовали меняться местами, но улучшения игры не было.

Первый гол — вина Акинфеева. Начал выглядывать, сделал шаг в другую сторону. Не самый сложный удар превратился в гол. Видно, что команда вообще не двигается. С «Динамо» была какая-то мотивация… Даже выделить некого. Провели матч без огня, инертно. Армейцы попали в функциональную яму. Не знаю, как Заболотный хочет бороться за вторую строчку в чемпионате.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
02 мая в 12:10
На счет этих двоих пока трудно что то сказать. Лексей тыркает их на разные позиции, тут трудно сразу проявить себя. Вообще Алексей задолбал с экспериментами , бездумная ротация до добра не доведет, да и замены его удивляют до невозможности.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
02 мая в 11:17
Приветствую!Согласен!
ДАША Д
ДАША Д
02 мая в 05:24
Похоже у ЦСКА намечаются проблемы с завоеванием медалей.
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
01 мая в 23:17
А разве Языджи и Карраскаль не туристы?
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
01 мая в 22:50, ред.
Привет дружище. ✌️
Это же Туристическая компания , - " Братьев Березуцких " !))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
01 мая в 22:44
Привет. Так ведь и наши не светятся. Заболотный , Обляков явно не уровень РПЛ, два бесполезных кадра.
Леги сдали сильно. Гбамен, Медина, Бийол - это просто туристы.
sv_1969
sv_1969
01 мая в 22:26
Что то леги погасли
от себя добавлю
от себя добавлю
01 мая в 21:55
Березы не тянут, Ахмат смотрелся веселей, кони мертвые..
beefs
beefs
01 мая в 21:53
о какой борьбе речь, не сумо ли...
Carl Lewis
Carl Lewis
01 мая в 21:52
Не смотрел.
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