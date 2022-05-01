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Червиченко: «Ваноли радовался, что в конце сезона его не выгонят с работы»

01 мая 2022, 19:43
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал рулевого «Спартака» Паоло Ваноли за эмоциональное празднование забитого гола в матче с «Крыльями Советов».

Считаю, что таким образом, Ваноли проявил полнейшую неуверенность в себе. Это было неописуемое счастье того, что в конце сезона тебя не выгонят с работы. Все идет именно к этому, учитывая вторую половину чемпионата. Если бы и сегодня была неудача, то, скорее всего, мы бы уже читали новости о его увольнении. Для серьезного тренера такое поведение, ну, не знаю. Какая-то петрушка.

Кто бегает быстрее, Тедеско или Ваноли? Тедеско нет необходимости так бегать, а Ваноли не грозит продолжение карьеры Тедеско, который сейчас работает в одном из солидных клубов Европы. Ваноли будет ждать судьба Карреры, но более угрюмая.

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Все комментарии
старина
старина
02 мая в 10:05
А твой жирный пукан бомбит уже который год
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 мая в 10:00, ред.
Все люди разные....у каждого свои привычки и свой темперамент....
Анчелотти после чемпионского свистка может просто кивнуть и слегка улыбнуться...зная себе цену...и сохраняя хладнокровие....а кто то делает 3 круга по периметру стадиона обнимая всё вокруг после забитого гола Крыльям...дома...
И навряд ли Ваноли был бы уволен...до исхода кубковых встреч...
Да и как мне видится...проблема вовсе и не в Ваноли.....
Прикольный малый...нечасто увидишь тренеров которые во время матча двигаются больше чем его игроки вместе взятые...
Да и смысл его увольнять ???
Кто то разве считал что с февраля по май он сделает Спартак чемпионом ???

Я вообще считаю что у команд центра таблицы не может быть запредельной мотивации на последнюю треть сезона...вниз не упадёшь...вверх не подпрыгнешь...просто наработки на следующий..обнадёживающе-ожидательный чемпионат...
Если увольнение тренеров не ведёт к изменению результатов в лучшую сторону....то может быть пришло время дать кому то поработать чуть бОльший период...
Не понимаю причину негатива Червиченко к Ваноли....ибо спроса за столь короткий период работы с него точно нет....
ЧиП
ЧиП
01 мая в 21:51
Канистра с ядом.☣️
Ванолли хоть бегать может и прыгать, а эта канистра только ядом истекает по любому поводу, всё что касается Спартака.
Его интервью после матча с Ростовом, это больничка. 🏥
nikoladolgov
nikoladolgov
01 мая в 20:32
Он же любовник Заремы !
STVA 1
STVA 1
01 мая в 20:11
су-ка сколько же в нем 62а! не топлю за КБ но эта гниль выводит из себя((
Сп62
Сп62 ответ mihaluch (раскрыть)
01 мая в 19:54
Человек без эмоций удручает.
mihaluch
mihaluch
01 мая в 19:50
Ваноли не избавился от излишних эмоций.
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