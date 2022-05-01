Червиченко: «Ваноли радовался, что в конце сезона его не выгонят с работы»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал рулевого «Спартака» за эмоциональное празднование забитого гола в матче с «Крыльями Советов».

Считаю, что таким образом, Ваноли проявил полнейшую неуверенность в себе. Это было неописуемое счастье того, что в конце сезона тебя не выгонят с работы. Все идет именно к этому, учитывая вторую половину чемпионата. Если бы и сегодня была неудача, то, скорее всего, мы бы уже читали новости о его увольнении. Для серьезного тренера такое поведение, ну, не знаю. Какая-то петрушка.

Кто бегает быстрее, Тедеско или Ваноли? Тедеско нет необходимости так бегать, а Ваноли не грозит продолжение карьеры Тедеско, который сейчас работает в одном из солидных клубов Европы. Ваноли будет ждать судьба Карреры, но более угрюмая.