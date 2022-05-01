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Джикия – молодым игрокам «Крыльев Советов»: «Нужно следить за словами»

01 мая 2022, 21:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия раскритиковал футболистов «Крыльев Советов» после матча 27-го тура РПЛ.

Слова Карпина про забросы? Сегодня играли и верхом, и низом. Иногда только низом тяжело выходить из обороны. Иногда лучше выходить через высоких форвардов, как Саша или Шамар, это тоже возможность.

На слова Карпина я не обиделся. Он – тренер «Ростова», а я – игрок «Спартака». Понятно, что после игры они больше разговаривают, результат на их стороне. Вот «Крылья» сегодня тоже много разговаривали.

Молодые против «Спартака» очень хотят показать себя, верят в себя. Но нужно следить за словами. В первом тайме они, повторюсь, очень много разговаривали. Что именно говорили? Это останется на поле.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
02 мая в 22:32
на поле надо стоять смирно и без разговоров в строю.
амурец
амурец
02 мая в 13:22
А самому Джикии следить за своей игрой
альсато
альсато
02 мая в 12:24
Ты бы помолчал Джикия!..во первых Жиго-100% вторая карточка, во вторых-пендаль ваш -ЛИПОВЫЙ!, ну и в -третьих если бы ни СЕЛИХОВ -(справился с двумя выходами в одного)..тебе как цементирующему защитные порядки Спартака-за игру поставили бы 2 (ДВОЙКУ)..Игру выиграл СЕЛИХОВ!..а ты к победе и ноги не приложил!
berda2003
berda2003
02 мая в 11:15
жора долго думал, слова подбирал...
для него проще: "эй, фраера, из самары, фильтруйте базар, следите за метлой..."
старина
старина ответ ARMENIAN (раскрыть)
02 мая в 10:03
    leonid_spb58
    leonid_spb58
    02 мая в 09:38
    Борода -длинная,ум-короткий,а наглость-беспредельна!
    Товарищ Маузер
    Товарищ Маузер
    02 мая в 09:18
    Ого! Мистер Быдло что-то советует! Шёл бы ты, мальчик...
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    02 мая в 08:36
    Сам-то хамло и пакостник, считает себя выдающимся защитником, а не деле уже давно сдулся, не успевает за игроками, косячит, грубит. Так что нечего на зеркало кивать коль рожа крива
    Валерыч
    Валерыч
    02 мая в 08:23, ред.
    А тебе Жора нужно поменьше косячить.
    Когда помоложе был, ты лучше и аккуратнее в защите играл.
    А сейчас ты какой-то медленный стал, не всегда успеваешь.
    Может пора уже лишний вес сбросить?
    Бубнин
    Бубнин
    02 мая в 06:58
    Джикия – Зареме Салиховой: «Нужно следить за словами».
    ДСА
    ДСА
    02 мая в 05:23
    Меньше слов - больше дела.
    ОПС
    ОПС
    02 мая в 05:08
    За словами надо следить.
    протон
    протон
    02 мая в 00:04
    Ладно молодые разговаривают, но ты в каждом эпизоде с судьями разговариваешь... А последние твои игры, это просто катастрофа... Даже взять сегодня, ты налажал столько раз, что я устал считать... Раньше за весь сезон совершал меньше ошибок, чем сейчас за один матч... Это были крылья, а теперь представь, что будет, если ты совершишь столько ошибок в матче с Зенитом...
    gentlewolf
    gentlewolf
    01 мая в 23:58
    "Молодые против «Спартака» очень хотят показать себя, верят в себя. Но нужно следить за словами. В первом тайме они, повторюсь, очень много разговаривали. Что именно говорили? Это останется на поле" - Сказал Джикия, повернулся уходить и наступил в г()вно.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    01 мая в 23:23
    А я бы Георгию настоятельно посоветовал более уважительно относиться к арбитрам. Особенно тогда, когда его команда терпит неудачи.
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    01 мая в 23:22
    не знаю. Смотрел матч, весь матч спартаковцы ныли...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    01 мая в 23:06, ред.
    Тебе не место в Спартаке, мистер привоз. Печка из-за тебя хромает
    KTS222
    KTS222
    01 мая в 23:04
    Эк тебя Валера зацепил .
    zooveterinar
    zooveterinar
    01 мая в 22:58
    За базар отвечать надо !!!
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру
    01 мая в 22:37
    Спартак с заслуженной победой! Всем добра и мира! ZOV предков!
    vinyardrip
    vinyardrip ответ diodert157 (комментарий удален) (раскрыть)
    01 мая в 22:33
    Ну вроде ж как грузин, впрочем в кавказских народах я не разбираюсь, к моему сожалению
    Caniggia
    Caniggia
    01 мая в 22:28
    Джикия уж помолчал бы! У самого чирикало не закрывается весь матч вместе с таким же мутантом Жиго, который и получил жёлтую за свой гнилой базар. А по-хорошему, обоих надо выгонять в каждом матче, так как слишком много смрада они источают своими языками на поле.
    memphis
    memphis
    01 мая в 21:56
    Жора, хватит хрю-хрю. Не надо зависти
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    01 мая в 21:55, ред.
    А Джижия сам не был молодым и много не разговаривал? Уже вроде взрослый, а продолжает это делать
    vinyardrip
    vinyardrip
    01 мая в 21:51
    Чет джигит не джигит оказывается
    Константин Смирнов
    Константин Смирнов ответ Kolenok (раскрыть)
    01 мая в 21:44, ред.
    Причём тут Зенит?играли два аутсайдера.....
    Kolenok
    Kolenok
    01 мая в 21:40
    Молодость,никуда не денешься.В Зените вон зюба за всех говорит,честь и гордость зенита.
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