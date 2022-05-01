Джикия – молодым игрокам «Крыльев Советов»: «Нужно следить за словами»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия раскритиковал футболистов «Крыльев Советов» после матча 27-го тура РПЛ.
Слова Карпина про забросы? Сегодня играли и верхом, и низом. Иногда только низом тяжело выходить из обороны. Иногда лучше выходить через высоких форвардов, как Саша или Шамар, это тоже возможность.
На слова Карпина я не обиделся. Он – тренер «Ростова», а я – игрок «Спартака». Понятно, что после игры они больше разговаривают, результат на их стороне. Вот «Крылья» сегодня тоже много разговаривали.
Молодые против «Спартака» очень хотят показать себя, верят в себя. Но нужно следить за словами. В первом тайме они, повторюсь, очень много разговаривали. Что именно говорили? Это останется на поле.
для него проще: "эй, фраера, из самары, фильтруйте базар, следите за метлой..."
для него проще: "эй, фраера, из самары, фильтруйте базар, следите за метлой..."
Когда помоложе был, ты лучше и аккуратнее в защите играл.
А сейчас ты какой-то медленный стал, не всегда успеваешь.
Может пора уже лишний вес сбросить?
Когда помоложе был, ты лучше и аккуратнее в защите играл.
А сейчас ты какой-то медленный стал, не всегда успеваешь.
Может пора уже лишний вес сбросить?