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Парфёнов: «Правильной ли дорогой идёт „Спартак“? Не знаю»

01 мая 2022, 19:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу «красно-белых» над «Крыльями Советов».

После такого первого тайма, конечно, надо встряхивать людей. С победой болельщиков поздравить надо прежде всего.

Что случилось во втором тайме? Встряхнули, наверное, взыграло самолюбие.

Правильной ли дорогой идет «Спартак»? Не знаю, но сегодня взяли три очка.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 мая в 07:57, ред.
Если без прошлого сезона то...дорога как то не очень....

2016/2017 - Чемпион...
2017/2018 - 3-е место
2018/2019 - 5-е место
2019/2020 - 7-е место
2021/2022 - 9-е место

...пора разворачиваться ...и идти в обратную сторону...к Чемпионству...
Сп62
Сп62
01 мая в 19:51
Судя по первому тайму дорога у Спартака такая же, как и большинство дорог в России.
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