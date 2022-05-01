Парфёнов: «Правильной ли дорогой идёт „Спартак“? Не знаю»

Бывший защитник «Спартака» прокомментировал победу «красно-белых» над «Крыльями Советов».

После такого первого тайма, конечно, надо встряхивать людей. С победой болельщиков поздравить надо прежде всего.

Что случилось во втором тайме? Встряхнули, наверное, взыграло самолюбие.

Правильной ли дорогой идет «Спартак»? Не знаю, но сегодня взяли три очка.