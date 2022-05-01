Парфёнов: «Правильной ли дорогой идёт „Спартак“? Не знаю»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу «красно-белых» над «Крыльями Советов».
После такого первого тайма, конечно, надо встряхивать людей. С победой болельщиков поздравить надо прежде всего.
Что случилось во втором тайме? Встряхнули, наверное, взыграло самолюбие.
Правильной ли дорогой идет «Спартак»? Не знаю, но сегодня взяли три очка.
2016/2017 - Чемпион...
2017/2018 - 3-е место
2018/2019 - 5-е место
2019/2020 - 7-е место
2021/2022 - 9-е место
...пора разворачиваться ...и идти в обратную сторону...к Чемпионству...
2016/2017 - Чемпион...
2017/2018 - 3-е место
2018/2019 - 5-е место
2019/2020 - 7-е место
2021/2022 - 9-е место
...пора разворачиваться ...и идти в обратную сторону...к Чемпионству...