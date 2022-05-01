Булыкин: «„Спартак“ в этом сезоне потерял всё, кроме надежды на Кубок»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился соображениями по поводу целей «Спартака» на остаток сезона.
«Спартак» в этом сезоне потерял все, кроме надежды на кубок, поэтому я думаю, что все усилия команда приложит для победы в этом турнире. Если трофей завоевать получится, то тогда хоть как-то можно будет оправдаться за этот сезон перед болельщиками. Если и в Кубке ничего не получится, то тогда «Спартак» станет главным разочарованием этого сезона в год своего столетия.
Ранее в похожем ключе высказался бывший защитник «красно-белых».
Пока вроде всё благоволит...
И жеребьёвка...и Лужники...и спад Динамо...и второй тайм с Крыльями...
Пусть трофей станет отправной точкой..к возрождению...сильного Спартака....
Думаю матч на Суперкубок Зенит-Спартак был бы многим интересен....
Пока вроде всё благоволит...
И жеребьёвка...и Лужники...и спад Динамо...и второй тайм с Крыльями...
Пусть трофей станет отправной точкой..к возрождению...сильного Спартака....
Думаю матч на Суперкубок Зенит-Спартак был бы многим интересен....
.... Кубок!
.... Кубок!