Булыкин: «„Спартак“ в этом сезоне потерял всё, кроме надежды на Кубок»

Экс-игрок сборной России поделился соображениями по поводу целей «Спартака» на остаток сезона.

«Спартак» в этом сезоне потерял все, кроме надежды на кубок, поэтому я думаю, что все усилия команда приложит для победы в этом турнире. Если трофей завоевать получится, то тогда хоть как-то можно будет оправдаться за этот сезон перед болельщиками. Если и в Кубке ничего не получится, то тогда «Спартак» станет главным разочарованием этого сезона в год своего столетия.