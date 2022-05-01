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Булыкин: «„Спартак“ в этом сезоне потерял всё, кроме надежды на Кубок»

01 мая 2022, 21:03

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился соображениями по поводу целей «Спартака» на остаток сезона.

«Спартак» в этом сезоне потерял все, кроме надежды на кубок, поэтому я думаю, что все усилия команда приложит для победы в этом турнире. Если трофей завоевать получится, то тогда хоть как-то можно будет оправдаться за этот сезон перед болельщиками. Если и в Кубке ничего не получится, то тогда «Спартак» станет главным разочарованием этого сезона в год своего столетия.

Ранее в похожем ключе высказался бывший защитник «красно-белых».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 мая в 07:30, ред.
Удачи в Кубке....
Пока вроде всё благоволит...
И жеребьёвка...и Лужники...и спад Динамо...и второй тайм с Крыльями...
Пусть трофей станет отправной точкой..к возрождению...сильного Спартака....

Думаю матч на Суперкубок Зенит-Спартак был бы многим интересен....
1 984
1 984
02 мая в 04:37
Вобщем осталось потерять надежду
112910415
112910415
02 мая в 04:35, ред.
Всё так, надо напрячься
ABir
ABir
02 мая в 04:29
Спартак в отличие от 13 других клубов РПЛ ещё продолжает бороться за один из Российских футбольных трофеев , до последнего сохраняя интригу и этой борьбой поддерживает интерес со стороны болельщиков к турниру. У остальных 13 коллективов интрига напрочь отсутствует, за исключением перехода в ФНЛ
Cat01
Cat01
01 мая в 21:34
А может и
.... Кубок!
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
01 мая в 21:22
Ну когда то и у Зенита план на сезон был не проиграть Спартаку)...и фсе...
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
01 мая в 21:21
чисто питерское высокомерие)) типа элита)))
STVA 1
STVA 1
01 мая в 21:19
Америку открыл))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 мая в 21:19
Теперь и Кубок для них Трофей. Ещё недавно они смотрели на него как третьесортную чашку...
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
01 мая в 21:14, ред.
Кони тоже скинулись на "подарок"))...
Futurista
Futurista
01 мая в 21:10
Что потерял то "Все"?)...сам то понял что сказал?)...таких всепотерявших большая часть клубов РПЛ...кроме Зенита и 2-х претендентов на серебро и бронзу...и без шансов на Кубок...Кубок это все-таки трофей как и чемпионство...и у Спартака есть еще реальный шанс взять этот трофей...
alexgurzan
alexgurzan ответ Lorenzo Zizu (раскрыть)
01 мая в 21:10
Да, всё верно. Будьте добры, наберитесь терпения, скоро всем начислят ВИПы.
beefs
beefs
01 мая в 21:07
да будет вам подарок...
Ironigor
Ironigor
01 мая в 21:04
Подарок 🎁 к сто летию , от РФС !!!)))
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