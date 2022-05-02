Бышовец: «Это не последнее чемпионство „Зенита“ в его нынешнем виде»

Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец высказался о 4-м подряд титуле клуба в РПЛ.
«Зенит» вновь был убедителен на внутренней арене. Очень ровно прошли чемпионат по дистанции и заслуженно победили.
Опять Семак проявил высокие тактические способности и искусство управления коллективом, умение перестраивать команду в зависимости от игровых и стратегических обстоятельств.
Думаю, это еще не последнее чемпионство команды в ее нынешнем виде.
Отечественные игроки в принципе одного уровня с отечественными игроками соперников....
Вот легионеры подобраны неплохие...если останутся - то Семаку и не надо проявлять "тактико-стратегический гений"...просто чемпионь пока не надоест...
Полузащита и нападение не вызывают нареканий...но для дальнейшего исключения посягательств на трон надо что то уже решать с вратарями и защитой...
Ибо финиширование всего с 2-мя поражениями в первенстве - скорей не непреступность защитных рядов...а ощутимый спад в рядах соперников...которые понесли более тяжкий урон...в виде постоянных смен тренеров и отъезда легионеров..
Отечественные игроки в принципе одного уровня с отечественными игроками соперников....
Вот легионеры подобраны неплохие...если останутся - то Семаку и не надо проявлять "тактико-стратегический гений"...просто чемпионь пока не надоест...
Полузащита и нападение не вызывают нареканий...но для дальнейшего исключения посягательств на трон надо что то уже решать с вратарями и защитой...
Ибо финиширование всего с 2-мя поражениями в первенстве - скорей не непреступность защитных рядов...а ощутимый спад в рядах соперников...которые понесли более тяжкий урон...в виде постоянных смен тренеров и отъезда легионеров..