Бышовец: «Это не последнее чемпионство „Зенита“ в его нынешнем виде»

Бывший тренер «Зенита» высказался о 4-м подряд титуле клуба в РПЛ .

«Зенит» вновь был убедителен на внутренней арене. Очень ровно прошли чемпионат по дистанции и заслуженно победили.

Опять Семак проявил высокие тактические способности и искусство управления коллективом, умение перестраивать команду в зависимости от игровых и стратегических обстоятельств.

Думаю, это еще не последнее чемпионство команды в ее нынешнем виде.