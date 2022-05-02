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Бышовец: «Это не последнее чемпионство „Зенита“ в его нынешнем виде»

02 мая 2022, 09:12

Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец высказался о 4-м подряд титуле клуба в РПЛ.

«Зенит» вновь был убедителен на внутренней арене. Очень ровно прошли чемпионат по дистанции и заслуженно победили.

Опять Семак проявил высокие тактические способности и искусство управления коллективом, умение перестраивать команду в зависимости от игровых и стратегических обстоятельств.

Думаю, это еще не последнее чемпионство команды в ее нынешнем виде.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 00:59
Не говори гоп пока не перепрыгнул.....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 мая в 10:46
Посмотрим как оно будет!
Caniggia
Caniggia
02 мая в 09:57, ред.
Все высокие тактические способности и искусство управления коллективом, умение перестраивать команду в зависимости от игровых и стратегических обстоятельств Семака, заключаются в том, что он просто не мешает играть ну и, конечно, красуется на бровочке с умным видом. А после матчей даёт "правильные" интервью. Гений, ёпта!
mihaluch
mihaluch
02 мая в 09:47
Пока не произойдёт резких перемен в политике.
shlomo2
shlomo2
02 мая в 09:33
Поживем увидим....
beefs
beefs
02 мая в 09:32
да всем понятно до каких пор Зенит будет чемпионом...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 мая в 09:31
Дождёмся следующего сезона ,увидим...
Mangur
Mangur
02 мая в 09:28
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    02 мая в 09:25, ред.
    Ну тут нельзя ничего утверждать...
    Отечественные игроки в принципе одного уровня с отечественными игроками соперников....
    Вот легионеры подобраны неплохие...если останутся - то Семаку и не надо проявлять "тактико-стратегический гений"...просто чемпионь пока не надоест...

    Полузащита и нападение не вызывают нареканий...но для дальнейшего исключения посягательств на трон надо что то уже решать с вратарями и защитой...
    Ибо финиширование всего с 2-мя поражениями в первенстве - скорей не непреступность защитных рядов...а ощутимый спад в рядах соперников...которые понесли более тяжкий урон...в виде постоянных смен тренеров и отъезда легионеров..
    sv_1969
    sv_1969
    02 мая в 09:15
    Пока грязь пром в зените это так и будет
    STVA 1
    STVA 1
    02 мая в 09:13
    Толя прям провидец
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