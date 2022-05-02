Бакаев – лучший игрок «Спартака» по итогам апреля

1651470259

02 мая 2022, 08:44

Полузащитник «Спартака» признан лучшим игроком команды в апреле.

25-летний хавбек занял первое место в опросе среди болельщиков, набрав 58% голосов. В 4 матчах в прошлом месяце Бакаев забил победный гол в четвертьфинале Кубка России с ЦСКА (1:0) и отдал результативную передачу в игре с «Ростовом» (2:3) в РПЛ .

Второй в голосовании — форвард Шамар Николсон (17%), третий – хавбек Михаил Игнатов (15%).