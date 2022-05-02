Бакаев – лучший игрок «Спартака» по итогам апреля

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев признан лучшим игроком команды в апреле.
25-летний хавбек занял первое место в опросе среди болельщиков, набрав 58% голосов. В 4 матчах в прошлом месяце Бакаев забил победный гол в четвертьфинале Кубка России с ЦСКА (1:0) и отдал результативную передачу в игре с «Ростовом» (2:3) в РПЛ.
Второй в голосовании — форвард Шамар Николсон (17%), третий – хавбек Михаил Игнатов (15%).
Ранее появлялась информация, что на трансфер Бакаева претендуют два клуба РПЛ.
Но Бакаеву всё равно нужна перезагрузка, чтобы прийти в себя и показывать более результативный футбол. Пока есть подходы, но страдает завершение - либо передержит мяч, либо раньше времени отдаст, либо упрётся в соперника.
Но Бакаеву всё равно нужна перезагрузка, чтобы прийти в себя и показывать более результативный футбол. Пока есть подходы, но страдает завершение - либо передержит мяч, либо раньше времени отдаст, либо упрётся в соперника.