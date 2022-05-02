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Бакаев – лучший игрок «Спартака» по итогам апреля

02 мая 2022, 08:44

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев признан лучшим игроком команды в апреле.

25-летний хавбек занял первое место в опросе среди болельщиков, набрав 58% голосов. В 4 матчах в прошлом месяце Бакаев забил победный гол в четвертьфинале Кубка России с ЦСКА (1:0) и отдал результативную передачу в игре с «Ростовом» (2:3) в РПЛ.

Второй в голосовании — форвард Шамар Николсон (17%), третий – хавбек Михаил Игнатов (15%).

Ранее появлялась информация, что на трансфер Бакаева претендуют два клуба РПЛ.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ makkie (раскрыть)
02 мая в 12:17
Селихов-лучший!
leonid_spb58
leonid_spb58
02 мая в 11:29
Спартак-ЧЕМПИОН! .......Это Фантастика!
makkie
makkie
02 мая в 10:48
Заслуженно!
Но Бакаеву всё равно нужна перезагрузка, чтобы прийти в себя и показывать более результативный футбол. Пока есть подходы, но страдает завершение - либо передержит мяч, либо раньше времени отдаст, либо упрётся в соперника.
протон
протон
02 мая в 10:46
Гений же, ну.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Сп62 (раскрыть)
02 мая в 10:20
Ваноли Зарема дала приказ - пока Бакаев не переподпишет контракт , будет всегда заменяться во втором тайме. Хочет сломать Баку ,сучка !
bars098
bars098
02 мая в 10:03
👍
Александр Апалько
Александр Апалько
02 мая в 09:46
Ещё бы побольше забивал, а так толковый полузащитник.
санек002
санек002 ответ Сп62 (раскрыть)
02 мая в 09:46
вместе с этой:ни хочу не буду!
санек002
санек002 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
02 мая в 09:46
вы в апреле да!вчера напомнил о себе,но в одном моменте мог забить но замешкался и упустил шанс!
shlomo
shlomo
02 мая в 09:35
Наверное правильный выбор
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 мая в 09:33
Промеска совсем потерялся!
VeniaminS
VeniaminS
02 мая в 09:12
Неплохо сыграл,выбрали значит достоин.
ABir
ABir
02 мая в 09:07
По заслугам!
1 984
1 984
02 мая в 08:59
Мои поздравления.
Сп62
Сп62
02 мая в 08:53
Ваноли: а я не верю!
ЮЗИК
ЮЗИК
02 мая в 08:51
Так оно и есть
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