Российские клубы не выступят в еврокубках сезона 2022/23

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02 мая 2022, 20:03

УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков сезона 2022/23. Команды РПЛ в следующем сезоне не сыграют в Лиге Чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Помимо этого, сборная России также отстранена от участия в Лиге Наций, ей автоматически будет присуждено последнее место в группе.

В таблице коэффициентов УЕФА Россия получит количество очков, равное наименьшей сумме, которую российские клубы набрали за последние пять лет (4,333). Дисквалификации также подверглись молодежная сборная России до 21 года, юношеские национальные команды (мужская и женская), а также мужская и женская сборные по мини-футболу.

Помимо этого, заявка РФС на проведение чемпионатов Европы 2028 или 2032 года отклонена.

Решение по участию сборной России в отборе на чемпионат Европы 2024 года на данный момент не принято. Жеребьевка квалификационного соревнования пройдет 9 октября.