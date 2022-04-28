Ваноли, Талалаев и Кержаков оштрафованы по итогам 26-го тура РПЛ

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о дисквалификациях и санкциях, которые были применены к клубам, тренерам и футболистам по итогам 26-го тура РПЛ .

«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кержаков выходил за пределы технической зоны — штраф 10 тысяч. Рассматривали удаление Берковского. «Нижний Новгород» обратился с просьбой об отмене красной карточки, получили заключение ЭСК, которое установило, что удаление было верным. Игрок принял участие по видеосвязи. КДК решил не применять дополнительную дисквалификацию. Он пропустит один матч.

«Сочи» — «Ахмат»: Талалаев выходил за пределы технической зоны — штраф 30 тысяч.

«Химки» — «Крылья Советов»: болельщики «Крыльев» скандировали ненормативную лексику. Клуб оштрафован на 70 тысяч и предупреждён, что в случае повторного нарушения будут применены более строгие санкции. Было прямое удаление Бейла, он принял участие в заседании. Мы установили, что игрок был первым на мяче, в данном случае умысла в его действиях не было — нарушение по неосторожности. КДК решил не применять к нему дополнительной дисквалификации. За неподобающее поведение команды «Крылья» оштрафованы на 100 тысяч — за два удаления.

«Ростов» — «Спартак»: Ваноли за выход за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч.