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Ваноли, Талалаев и Кержаков оштрафованы по итогам 26-го тура РПЛ

вчера, 17:19

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о дисквалификациях и санкциях, которые были применены к клубам, тренерам и футболистам по итогам 26-го тура РПЛ.

«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кержаков выходил за пределы технической зоны — штраф 10 тысяч. Рассматривали удаление Берковского. «Нижний Новгород» обратился с просьбой об отмене красной карточки, получили заключение ЭСК, которое установило, что удаление было верным. Игрок принял участие по видеосвязи. КДК решил не применять дополнительную дисквалификацию. Он пропустит один матч.

«Сочи» — «Ахмат»: Талалаев выходил за пределы технической зоны — штраф 30 тысяч.

«Химки» — «Крылья Советов»: болельщики «Крыльев» скандировали ненормативную лексику. Клуб оштрафован на 70 тысяч и предупреждён, что в случае повторного нарушения будут применены более строгие санкции. Было прямое удаление Бейла, он принял участие в заседании. Мы установили, что игрок был первым на мяче, в данном случае умысла в его действиях не было — нарушение по неосторожности. КДК решил не применять к нему дополнительной дисквалификации. За неподобающее поведение команды «Крылья» оштрафованы на 100 тысяч — за два удаления.

«Ростов» — «Спартак»: Ваноли за выход за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч.

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mihaluch
mihaluch
вчера в 17:56
С Спартака надо очки снимать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:39
Ваноли можно было и сотку выписать, федун не обеднеет.
beefs
beefs
вчера в 17:32
Ну и штрафы, с учетом их зарплат...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:24
Обеднеют наверное.
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