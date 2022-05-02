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Сборная Сенегала наказана за нарушения в матче с Египтом

02 мая 2022, 18:55
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипетЗакончился после серии пенальти

Сенегальская федерация футбола будет наказана со стороны ФИФА штрафом в размере 175 тысяч швейцарских франков и одной игрой без зрителей. Данное решение принято в связи с тем, что во время серии пенальти в матче против Египта в рамках стыковой игры за право сыграть на Чемпионате мира 2022 года болельщики сенегальцев светили лазерами в глаза египетских футболистов. В итоге «фараоны» три раза не смогли забить, а на мировое первенство вышла команда Сенегала.

По сумме двух встреч был зафиксирован счет 1:1, а по пенальти Сенегал оказался точнее (3:1).

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
02 мая в 19:50
А египетские болельщики не делали так в первом матче?
протон
протон
02 мая в 19:44
А почему тогда также не наказали Египет? В первой игре также лазером светили в глаза сенегальцам
vinyardrip
vinyardrip
02 мая в 19:44
Было ужасное поведение болел, но это решение как ничего не решающее. Делать так можно и никто не запретит((
Ironigor
Ironigor
02 мая в 18:58
Хулиганы , ну ну ну , нельзя так делать !)
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