Сборная Сенегала наказана за нарушения в матче с Египтом

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02 мая 2022, 18:55

Сенегальская федерация футбола будет наказана со стороны ФИФА штрафом в размере 175 тысяч швейцарских франков и одной игрой без зрителей. Данное решение принято в связи с тем, что во время серии пенальти в матче против Египта в рамках стыковой игры за право сыграть на Чемпионате мира 2022 года болельщики сенегальцев светили лазерами в глаза египетских футболистов. В итоге «фараоны» три раза не смогли забить, а на мировое первенство вышла команда Сенегала.

По сумме двух встреч был зафиксирован счет 1:1, а по пенальти Сенегал оказался точнее (3:1).