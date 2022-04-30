Карпин — о словах главы УЕФА: «Всё правильно сказал Чеферин. Теперь ждём»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал заявление президента УЕФА Александера Чеферина в поддержку российского футбола. По мнению главы союза, российские футболисты не должны страдать из-за ситуации на Украине.
Ну когда решения будут приняты, тогда и буду думать. Сейчас чего ждать? Ну ждем, да. Надеемся, что эти слова станут подтверждением, что все вернется на круги своя. Все правильно сказал Чеферин. Посмотрим теперь, какое решение будет.
Такой футбол нам не нужен!
Такой футбол нам не нужен!