Карпин — о словах главы УЕФА: «Всё правильно сказал Чеферин. Теперь ждём»

Главный тренер сборной России и «Ростова» прокомментировал заявление президента УЕФА Александера Чеферина в поддержку российского футбола. По мнению главы союза, российские футболисты не должны страдать из-за ситуации на Украине.

Ну когда решения будут приняты, тогда и буду думать. Сейчас чего ждать? Ну ждем, да. Надеемся, что эти слова станут подтверждением, что все вернется на круги своя. Все правильно сказал Чеферин. Посмотрим теперь, какое решение будет.