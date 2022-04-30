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Карпин — о словах главы УЕФА: «Всё правильно сказал Чеферин. Теперь ждём»

сегодня, 20:18

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал заявление президента УЕФА Александера Чеферина в поддержку российского футбола. По мнению главы союза, российские футболисты не должны страдать из-за ситуации на Украине.

Ну когда решения будут приняты, тогда и буду думать. Сейчас чего ждать? Ну ждем, да. Надеемся, что эти слова станут подтверждением, что все вернется на круги своя. Все правильно сказал Чеферин. Посмотрим теперь, какое решение будет.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 23:39, ред.
Валера, вроде, не дурак, а чего-то ждёт или прикидывается, чтобы пессимистом не казаться. Даже после окончания спецоперации, с нами никто играть не будет, так как все американо-европеоиды будут утверждать, что Россия захватила украинские земли и установила там путинский режим, издеваясь над несчастными и свободолюбивыми украми. И играть с нами ещё долго никто не захочет с такой постановкой информации. Так что мы отрезаны от остального футбола очень надолго и не надо питать иллюзий. Будем гонять товарняки с Беларусью, Ираном, Китаем и т. д. Ну и ладно. Главное, нацистскую нечисть искоренить и не дать ей возродиться.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bensurr (раскрыть)
сегодня в 21:17
Только не надо говорить такие вещи. Дело в том, что УЕФА и Чеферина еврочиновники легко нагнут. А потом практически все страны будут отказываться играть с нами. Вот и все. Не надо себя обманывать. Это надолго.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 20:40, ред.
Если европейский футбол зависит от политики, то перефразируя фразу легендарного комментатора Николая Озерова, можно сказать так:
Такой футбол нам не нужен!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 20:39
Где-то в*йна, где-то футбол. Всем приятно?
Boricku
Boricku
сегодня в 20:33
всё равно все будут отказываться играть с клубами или сборной. рпль нужно закрывать. Валеру Карпова на завод за станок
Bensurr
Bensurr
сегодня в 20:20
Он ничего правильного не сказал, Чеферин просто получил чемодан от путина.
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