Российские клубы могут быть отстранены от еврокубков в грядущем сезоне

УЕФА намерен принять решение о будущем российских клубов и сборных в скором времени.

Из-за спешки с составлением календаря на следующий сезон в УЕФА примут решение об отстранении клубов и сборной.

На данный момент рассматриваются два варианта: отстранение на сезон или продление отстранения до последующего уведомления, которое было принято ранее.