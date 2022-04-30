Российские клубы могут быть отстранены от еврокубков в грядущем сезоне

УЕФА намерен принять решение о будущем российских клубов и сборных в скором времени.
Из-за спешки с составлением календаря на следующий сезон в УЕФА примут решение об отстранении клубов и сборной.
На данный момент рассматриваются два варианта: отстранение на сезон или продление отстранения до последующего уведомления, которое было принято ранее.
Это значит, что клубы не смогут принять участия в еврокубках в следующем сезоне, а все виды сборных выпадут из турниров под эгидой УЕФА.
При этом отмечается, что Союз европейских футбольных ассоциаций не намерен исключать РФС.
Особенно учитывая какие лозунги они пропагандируют - наука без границ, спорт вне политики, частная собственность неприкосновенна, свобода слова.
На бумаге все звучит красиво, на деле западные ценности дискредитировали себя, абсолютно утратив доверие.
Грош цена такому спорту и участию в зарабатывании денег компаниями и так называемыми федерациями во главе с так называемым МОК... Отстранять не только взрослых спортсменов, но и детей с инвалидами для достижения своих политических целей, вымещать злобу на слабых и беззащитных, как же это низко и безнравственно.
Максимум следующий евросезон пропустят наши клубы, дальше ситуация развернётся так, что УЕФА сама попросят вернуться.
Особенно учитывая какие лозунги они пропагандируют - наука без границ, спорт вне политики, частная собственность неприкосновенна, свобода слова.
На бумаге все звучит красиво, на деле западные ценности дискредитировали себя, абсолютно утратив доверие.
Грош цена такому спорту и участию в зарабатывании денег компаниями и так называемыми федерациями во главе с так называемым МОК... Отстранять не только взрослых спортсменов, но и детей с инвалидами для достижения своих политических целей, вымещать злобу на слабых и беззащитных, как же это низко и безнравственно.
Максимум следующий евросезон пропустят наши клубы, дальше ситуация развернётся так, что УЕФА сама попросят вернуться.