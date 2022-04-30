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Российские клубы могут быть отстранены от еврокубков в грядущем сезоне

сегодня, 12:08

УЕФА намерен принять решение о будущем российских клубов и сборных в скором времени.

Из-за спешки с составлением календаря на следующий сезон в УЕФА примут решение об отстранении клубов и сборной.

На данный момент рассматриваются два варианта: отстранение на сезон или продление отстранения до последующего уведомления, которое было принято ранее.

Это значит, что клубы не смогут принять участия в еврокубках в следующем сезоне, а все виды сборных выпадут из турниров под эгидой УЕФА.

При этом отмечается, что Союз европейских футбольных ассоциаций не намерен исключать РФС.

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Россия
Источник: championat.com
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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 14:07
Поглядим увидем.
KLUNIO-INTER
KLUNIO-INTER
сегодня в 13:53
Правильное решение. Надеюсь исключат пожизненно. Нечего делать деревянным оркам, на землях старой европы. Пускай у себя на Сибири играют с медведями.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 13:52
Пусть в Азии играют с Китаем и Кндр
Bensurr
Bensurr
сегодня в 13:47
Навсегда надо исключать
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 13:38
Как все это знакомо - отстранили, но членства (читай - членских взносов) не лишили...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:38
Принимаются половинчатые решения.
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 13:36
Надо забить на шапито под названием "уефа" и включить крымские клубы и Донецкий шахтер в Рпл. Либо мы играем в турнирах с флагами и где нас всё устраивает, либо они катятся ко всем чертям.
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 13:30, ред.
Ну мне лично такие еврокубки не нужны. Какие-то клоунские турниры, где собраны товарищи по интересам, как выяснилось. Прямо сейчас в Сирии незаконно находятся военые 5 стран НАТО. Я так понял, что им можно там находится, потому что они "исключительные". Все эти акции ФИФА с надписями на футболках "нет расизму" и вставания на колено вообще теперь выглядят как издевательство. Европейская исключительность срывает покровы и демонстрирует то, что европейцы - супер расисты на самом деле. Права, о которых они так сильно говорят, распространяются только на исключительных, у остальных никаких прав нет. Напомню, что в 1936 году, когда Германии дали право быть страной-хозяйкой и провести летние ОИ, никого не смущало, что там идут еврейские и политические погромы. Плакаты с фашистскими лозунгами и еврейские нашивки с граждан МОК попросил на время убрать, уменьшить уровень насилия на улицах. Вот и всё, можно проводить спортивный праздник, а на холокост можно забить. А после 9 мая 1945 МОК сказал, что проводить олимпиаду в Третьем рейхе было ошибкой. Хе-хе.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 13:20
Нечего нам там делать,скоро они введут правило,что в командах обязательно должен быть игрок трансгендер полуазиат полунегр,который должен играть на одном колене
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:20
Политика в спорте - давно играет Первую скрипку...
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 13:17
Это продажные и лицемерные шарашки
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 13:17
Всё к этому и идёт.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 13:08
Не кто не хочет играть с российскими клубами и сборными и не чего им там делать. Пусть будут изгоями.
Zimka
Zimka
сегодня в 13:03
Нужно выходить из всех спортивных организаций которые отстраняют любую страну по политическим причинам без санкций СБ ООН.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:48
А то было непонятно, что отстранят? Боюсь, что не только на следующий сезон! Прощайте еврокубки и отбор на Евро.
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 12:40
это для вас новость? ясное дело, что отстранят и не только на этот сезон.
Futurista
Futurista
сегодня в 12:25, ред.
Когда европу отстранят от российского газа им будет не до еврокубков...
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 12:25
Они давно себя дискредитировали
протон
протон
сегодня в 12:22
Лицемерное и двуличное поведение политического запада.
Особенно учитывая какие лозунги они пропагандируют - наука без границ, спорт вне политики, частная собственность неприкосновенна, свобода слова.
На бумаге все звучит красиво, на деле западные ценности дискредитировали себя, абсолютно утратив доверие.
Грош цена такому спорту и участию в зарабатывании денег компаниями и так называемыми федерациями во главе с так называемым МОК... Отстранять не только взрослых спортсменов, но и детей с инвалидами для достижения своих политических целей, вымещать злобу на слабых и беззащитных, как же это низко и безнравственно.
Максимум следующий евросезон пропустят наши клубы, дальше ситуация развернётся так, что УЕФА сама попросят вернуться.
makkie
makkie
сегодня в 12:21
Никто уже не удивится.
В таком случае я бы вернул 2-круговую систему, когда вначале определяются две восьмёрки клубов, а потом в них играются матчи каждый с каждым. Было интересно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 12:19
это он так шутит, прикалывается. Мне лично кажется, что это надолго.
Igo0rek
Igo0rek ответ Alhunah (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 12:18
Москва с хунтой разлучилась
David Young
David Young ответ Alhunah (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 12:17
Определённые события политического толка о которых на данном сайте говорить не следует, за исключением непосредственно связанных с футболом вещей.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:13
Похоже не только в следующем
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