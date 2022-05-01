Джикия и Жиго не сыграют против «Урала»

Защитники «Спартака» Самуэль Жиго и Георгий Джикия получили жёлтые карточки в матче 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Таким образом, оба футболиста пропустят игру 28-го тура чемпионата России против «Урала» из-за перебора жёлтых карточек.
|Спартак2 : 1Крылья Советов
|Матч завершен
Защитники «Спартака» Самуэль Жиго и Георгий Джикия получили жёлтые карточки в матче 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Таким образом, оба футболиста пропустят игру 28-го тура чемпионата России против «Урала» из-за перебора жёлтых карточек.