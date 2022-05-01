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Джикия и Жиго не сыграют против «Урала»

01 мая 2022, 14:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Защитники «Спартака» Самуэль Жиго и Георгий Джикия получили жёлтые карточки в матче 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Таким образом, оба футболиста пропустят игру 28-го тура чемпионата России против «Урала» из-за перебора жёлтых карточек.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
01 мая в 15:25
ФНЛ ждёт.
stanichnik
stanichnik
01 мая в 15:10
В защите пробоина серьезная
Cat01
Cat01
01 мая в 14:55
Это уже плохо...
lotsman
lotsman
01 мая в 14:39
Без них справятся.
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