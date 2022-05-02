Гаврилов: «„Спартак“ — не соперник „Зениту“»

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался по поводу возможного попадания «красно-белых» в зону переходных матчей по итогам сезона.
«Спартак» — не соперник «Зениту», мы живем в таком мире. Аршавин имел в виду, что «красно-белые» из-под коряги вылезают. Пусть поиграют стыки, может, и вылетят! «Зениту» же сейчас ничего не надо. Скорее всего, с «Химками» Семак выпустит молодых ребят, а на матч со «Спартаком» — основной состав. Но и тогда петербуржцы не будут особо напрягаться. А «Спартаку» надо будет давать отпор только на футбольном поле! «Спартак» хотят потопить? Они уже были в Первой лиге. Выплыли!
Понятно, что поиграв за свою карьеру во многих советских клубах, всё же лучшие годы он отдал московскому Спартаку и именно поэтому его душа болит от невзрачного выступления красно-белых в этом сезоне и с горяча готов отправить их на перевоспитание в стыки, чтобы те почувствовали, каково это играть в более низшем классе.
Но не стоит путать те далёкие семидесятые годы, когда футболисты играли за свой престиж и самолюбие и нынешнее время, когда они играют за "бабки" и им ничего не стоит расторгнуть контракт и, оказавшись завтра в другой команде, даже в стане своего заклятого соперника, перекраситься и как ни в чём не бывало забыть свой прежний клуб.
Да к тому же, если изучить решения принятые на прошлой неделе в РПЛ, связанные с увеличением числа команд участвующих в следующем сезоне в высшем дивизионе и внимательно посмотреть на турнирную таблицу действующего чемпионата, то можно заметить, что Спартаку при всех раскладах стыки уже не грозят, а вылет напрямую вообще отменён. Потому, как две последние команды даже в случае максимального набора очков в оставшихся поединках всё равно не смогут опередить москвичей. Вот это то, что я хотел возразить Юрию Васильевичу.
Болейте за своих, а не против чужих!
Понятно, что поиграв за свою карьеру во многих советских клубах, всё же лучшие годы он отдал московскому Спартаку и именно поэтому его душа болит от невзрачного выступления красно-белых в этом сезоне и с горяча готов отправить их на перевоспитание в стыки, чтобы те почувствовали, каково это играть в более низшем классе.
Но не стоит путать те далёкие семидесятые годы, когда футболисты играли за свой престиж и самолюбие и нынешнее время, когда они играют за "бабки" и им ничего не стоит расторгнуть контракт и, оказавшись завтра в другой команде, даже в стане своего заклятого соперника, перекраситься и как ни в чём не бывало забыть свой прежний клуб.
Да к тому же, если изучить решения принятые на прошлой неделе в РПЛ, связанные с увеличением числа команд участвующих в следующем сезоне в высшем дивизионе и внимательно посмотреть на турнирную таблицу действующего чемпионата, то можно заметить, что Спартаку при всех раскладах стыки уже не грозят, а вылет напрямую вообще отменён. Потому, как две последние команды даже в случае максимального набора очков в оставшихся поединках всё равно не смогут опередить москвичей. Вот это то, что я хотел возразить Юрию Васильевичу.
Болейте за своих, а не против чужих!