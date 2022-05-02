Гаврилов: «„Спартак“ — не соперник „Зениту“»

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался по поводу возможного попадания «красно-белых» в зону переходных матчей по итогам сезона.

«Спартак» — не соперник «Зениту», мы живем в таком мире. Аршавин имел в виду, что «красно-белые» из-под коряги вылезают. Пусть поиграют стыки, может, и вылетят! «Зениту» же сейчас ничего не надо. Скорее всего, с «Химками» Семак выпустит молодых ребят, а на матч со «Спартаком» — основной состав. Но и тогда петербуржцы не будут особо напрягаться. А «Спартаку» надо будет давать отпор только на футбольном поле! «Спартак» хотят потопить? Они уже были в Первой лиге. Выплыли!