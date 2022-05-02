Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Гаврилов: «„Спартак“ — не соперник „Зениту“»

02 мая 2022, 18:11

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался по поводу возможного попадания «красно-белых» в зону переходных матчей по итогам сезона.

«Спартак» — не соперник «Зениту», мы живем в таком мире. Аршавин имел в виду, что «красно-белые» из-под коряги вылезают. Пусть поиграют стыки, может, и вылетят! «Зениту» же сейчас ничего не надо. Скорее всего, с «Химками» Семак выпустит молодых ребят, а на матч со «Спартаком» — основной состав. Но и тогда петербуржцы не будут особо напрягаться. А «Спартаку» надо будет давать отпор только на футбольном поле! «Спартак» хотят потопить? Они уже были в Первой лиге. Выплыли!

Все новости
Мостовой: «Никто не ожидал такой игры от „Вильярреала“»
Сегодня, 00:30
Семин пожелал Семаку побить рекорд Романцева
Вчера, 22:50
Мостовой: «С первых дней работы Витории я был на стороне тренера»
Вчера, 19:11
Петржела: «„Зенит“ опять не вышел бы из группы, если бы их допустили в ЛЧ»
Вчера, 16:18
Широков порассуждал о причинах гегемонии «Зенита» в РПЛ
Вчера, 15:57
Сутормин: «Делаем в „Зените“ всё, чтобы быть похожими на „Баварию“»
Вчера, 09:47
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
02 мая в 21:09
Спартаку надо максимально позитивно завершить нынешний сезон. А позитивно уже то, что Зенит не сделал дубль, значит не такой уж он и гегемон в России
Zak11
Zak11
02 мая в 20:24
Ну сейчас да, пожалуй соглашусь. Но нужно посмотреть что будет в следующем сезоне. Мне интересно, устроит ли сильнейших легов Зенита играть без еврокубков? Как бы контракты разрывать не начали. Деньги деньгами, а еврокубки - всё таки дороже. Имидж и всё такое
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 мая в 20:17
А кто соперник?
stanichnik
stanichnik
02 мая в 19:39, ред.
Как футболист Юрий Васильевич большой авторитет в советском футболе, а вот как эксперт всё же не очень и поэтому хочется кое в чём возразить ему.

Понятно, что поиграв за свою карьеру во многих советских клубах, всё же лучшие годы он отдал московскому Спартаку и именно поэтому его душа болит от невзрачного выступления красно-белых в этом сезоне и с горяча готов отправить их на перевоспитание в стыки, чтобы те почувствовали, каково это играть в более низшем классе.

Но не стоит путать те далёкие семидесятые годы, когда футболисты играли за свой престиж и самолюбие и нынешнее время, когда они играют за "бабки" и им ничего не стоит расторгнуть контракт и, оказавшись завтра в другой команде, даже в стане своего заклятого соперника, перекраситься и как ни в чём не бывало забыть свой прежний клуб.

Да к тому же, если изучить решения принятые на прошлой неделе в РПЛ, связанные с увеличением числа команд участвующих в следующем сезоне в высшем дивизионе и внимательно посмотреть на турнирную таблицу действующего чемпионата, то можно заметить, что Спартаку при всех раскладах стыки уже не грозят, а вылет напрямую вообще отменён. Потому, как две последние команды даже в случае максимального набора очков в оставшихся поединках всё равно не смогут опередить москвичей. Вот это то, что я хотел возразить Юрию Васильевичу.
Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman
02 мая в 19:35
Спартак в переходные матчи не вылетит. У него, в данный момент, на пять очков больше чем у Химок и Рубина. Не говоря уже о Н.Н. и Урале, у которых меньше на шесть и семь очков соответственно. К тому же у Химок игра с Зенитом и тем же Спартаком, который не отдаст им очки.У Рубина игра с Локомотивом на выезде. У Спартака сложная игра с Зенитом и две игры, с Химками и Уралом, в которых он очки навряд ли отдаст. Так что, по моему мнению, Спартак не в стыковые матчи попадёт, а подтянется к Локомотиву, если постарается.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 мая в 19:30, ред.
Да не будет никаких стыков...и быть не может....
Спартаку в чемпе то и осталось сыграть с Уралом который с октября дома одержал лишь одну победу...с немотивированным Зенитом лидеры которого уже в отпуске...и с Химками которые уже вне зоны стыков и вылета...

На Кубок тоже всё позитивненько...обе игры в Москве...
3 часа концентрации - и титул обеспечен...
Cat01
Cat01
02 мая в 18:41
На сегодня конечно нет!
mihaluch
mihaluch
02 мая в 18:38
Да навряд ли Спартак вылетит.
beefs
beefs
02 мая в 18:25
Вот это отметят свое столетие...
Carl Lewis
Carl Lewis
02 мая в 18:20
Все знают.
Дoбрыня
Дoбрыня
02 мая в 18:14
Посмотрим на их игру
ДАША Д
ДАША Д
02 мая в 18:12
Уже не попадут в стыки.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 