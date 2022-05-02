Ловчев: «Любой судья может ошибаться»

Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал недочеты в работе судей в РПЛ.
Какое-то время назад руководители клубов договорились, что не будут обсуждать действия судей. И что, это к чему-то привело? Это же вопрос не подсуживания, убить «Спартак» или кого-то еще. Это вопрос квалификации судей. Они очень мелковаты. Они трясутся, как бы чего не вышло. Как личности они мелковаты по большому счету.
Любой судья может ошибаться. Всё 50 на 50. Сегодня они ошибаются не в пользу «Спартака», а завтра — в пользу «Спартака». Это люди. Другое дело, что на VAR сидят непонятные для меня люди. Вот мы на «Матч ТВ» сидим специалисты — Тихонов, Мор, Кузнецов, Тарханов, и для нас все очевидно — был пенальти или не был. Когда судьи чего-то начинают объяснять нам, мы все возмущены. Ведь у судей каждый раз меняется трактовка правил. Если мяч отскочил от туловища в руку, то это не считается, и так далее. Раньше было: рука — это пенальти, все однозначно.
Только Рома Широков, комментируя судейство, находясь в студии "Матч-ТВ", имел свою точку зрения, частенько противоречащую коллективному помутнению разума у присутствующих.
Только Рома Широков, комментируя судейство, находясь в студии "Матч-ТВ", имел свою точку зрения, частенько противоречащую коллективному помутнению разума у присутствующих.
Так и хочется констатировать" - от слова варить"...
Но невидимый шепчет - можно варить и лекарство и ядовитое зелье, всё зависит от руки "мастера"!)
Так и хочется констатировать" - от слова варить"...
Но невидимый шепчет - можно варить и лекарство и ядовитое зелье, всё зависит от руки "мастера"!)
Наши арбитры часто судят предвзято, и это видно невооружённым глазом.
Наши арбитры часто судят предвзято, и это видно невооружённым глазом.
"Всё что между нами игра?"
Как то подозрительно, когда даже одним глазом видно то, что видят десятки, сотни тысяч болельщиков, все видят кроме некоторых судей, в руках которых судейский свисток превращается в ..... дудочку...)
"Всё что между нами игра?"
Как то подозрительно, когда даже одним глазом видно то, что видят десятки, сотни тысяч болельщиков, все видят кроме некоторых судей, в руках которых судейский свисток превращается в ..... дудочку...)
👏Приятно удивлён
👏
👏Приятно удивлён
👏
Или когда находят вне игры каждый божий раз
Или когда находят вне игры каждый божий раз
ВАР не помогает нам определить справедливость при принятии решений....а лишь помогает судье вынести "нужный" вердикт...
Был ли согнут мизинец в который попал мяч вылетевший из вне игры рикошетом от своего игрока...или мизинец был прямой ???
ВАР в топку....а все новые трактовки настолько запутали правила...что не удивляешься любому решению рефери....
Приход ВАРа не сделал из "полиграфистов" судей....
Ну и зачем он тогда нужен ??
Если Спартак потерял треть очков в сезоне из-за предвзятышей...коих Спартак не стесняется критиковать...то откуда игрокам взять мотивацию??
ВАР не помогает нам определить справедливость при принятии решений....а лишь помогает судье вынести "нужный" вердикт...
Был ли согнут мизинец в который попал мяч вылетевший из вне игры рикошетом от своего игрока...или мизинец был прямой ???
ВАР в топку....а все новые трактовки настолько запутали правила...что не удивляешься любому решению рефери....
Приход ВАРа не сделал из "полиграфистов" судей....
Ну и зачем он тогда нужен ??
Если Спартак потерял треть очков в сезоне из-за предвзятышей...коих Спартак не стесняется критиковать...то откуда игрокам взять мотивацию??