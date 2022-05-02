Ловчев: «Любой судья может ошибаться»

Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал недочеты в работе судей в РПЛ .

Какое-то время назад руководители клубов договорились, что не будут обсуждать действия судей. И что, это к чему-то привело? Это же вопрос не подсуживания, убить «Спартак» или кого-то еще. Это вопрос квалификации судей. Они очень мелковаты. Они трясутся, как бы чего не вышло. Как личности они мелковаты по большому счету.