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Ловчев: «Любой судья может ошибаться»

02 мая 2022, 19:35

Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал недочеты в работе судей в РПЛ.

Какое-то время назад руководители клубов договорились, что не будут обсуждать действия судей. И что, это к чему-то привело? Это же вопрос не подсуживания, убить «Спартак» или кого-то еще. Это вопрос квалификации судей. Они очень мелковаты. Они трясутся, как бы чего не вышло. Как личности они мелковаты по большому счету.

Любой судья может ошибаться. Всё 50 на 50. Сегодня они ошибаются не в пользу «Спартака», а завтра — в пользу «Спартака». Это люди. Другое дело, что на VAR сидят непонятные для меня люди. Вот мы на «Матч ТВ» сидим специалисты — Тихонов, Мор, Кузнецов, Тарханов, и для нас все очевидно — был пенальти или не был. Когда судьи чего-то начинают объяснять нам, мы все возмущены. Ведь у судей каждый раз меняется трактовка правил. Если мяч отскочил от туловища в руку, то это не считается, и так далее. Раньше было: рука — это пенальти, все однозначно.

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Все комментарии
Чист
Чист
02 мая в 22:59, ред.
Надоело уже это ошибаются - они чётко знают в какую сторону и когда ошибаться -надо чётко называть всё это своим имеенем -ну все хотят кушать -вся суть в этом
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
02 мая в 22:49
Скажу следующее на реплику Е.С.Ловчева. Ваше мнение и мнение футболистов - "мэтров", которых вы назвали, - мнение дилетантов, так как вы не знаете всех трактовок Правил, которыми руководствуются арбитры при принятии решений. Арбитр смотрит на происходящее совсем другими глазами, чем те, кто сидит в студии, развалившись в креслах и с умным видом поддакивает друг другу. Если лично я и дорожу чьим-либо мнением по происходящему на поле во время матча, то только не мнением бывших игроков, которые, будучи в своё время действующими футболистами, так же "хорошо" разбирались в судействе, оспаривая бесспорные решения арбитра.
Только Рома Широков, комментируя судейство, находясь в студии "Матч-ТВ", имел свою точку зрения, частенько противоречащую коллективному помутнению разума у присутствующих.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
02 мая в 22:47
))))))))) Ловчев ловкий! Если в каждой профессии так ошибаться - 50 на 50, то тогда на.х.рена, а главное - за ЧТО платить работникам з/плату, скажите мне на милость ?!
Futurista
Futurista
02 мая в 22:12
В РПЛ любой судья может постоянно ошибаться...
протон
протон
02 мая в 22:08
бедные запуганные судьи ....
Шуnя771
Шуnя771
02 мая в 21:14
"ВАР"...

Так и хочется констатировать" - от слова варить"...

Но невидимый шепчет - можно варить и лекарство и ядовитое зелье, всё зависит от руки "мастера"!)
makkie
makkie
02 мая в 21:10
Ошибки - это одно, а предвзятость - совсем другое.
Наши арбитры часто судят предвзято, и это видно невооружённым глазом.
Ironigor
Ironigor
02 мая в 21:10
Не до такой же степени как это делают в российском футболе.
Шуnя771
Шуnя771
02 мая в 21:09, ред.
Прописные истины включают в себя и понятие "Не верь своим глазам"?

"Всё что между нами игра?"

Как то подозрительно, когда даже одним глазом видно то, что видят десятки, сотни тысяч болельщиков, все видят кроме некоторых судей, в руках которых судейский свисток превращается в ..... дудочку...)
ЧиП
ЧиП ответ Jeck Denielse (раскрыть)
02 мая в 21:09
👏Удивлён.
👏Приятно удивлён
👏
ЧиП
ЧиП
02 мая в 21:06, ред.
Ошибиться может каждый, а когда ошибается перед этим пол часа пялится в монитор, тут большой вопрос.
Или когда находят вне игры каждый божий раз
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
02 мая в 21:04
Ошибки бывают.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 мая в 19:50, ред.
Всё правильно говорит Евгений Серафимович.....
ВАР не помогает нам определить справедливость при принятии решений....а лишь помогает судье вынести "нужный" вердикт...

Был ли согнут мизинец в который попал мяч вылетевший из вне игры рикошетом от своего игрока...или мизинец был прямой ???
ВАР в топку....а все новые трактовки настолько запутали правила...что не удивляешься любому решению рефери....

Приход ВАРа не сделал из "полиграфистов" судей....
Ну и зачем он тогда нужен ??

Если Спартак потерял треть очков в сезоне из-за предвзятышей...коих Спартак не стесняется критиковать...то откуда игрокам взять мотивацию??
pomor45
pomor45 ответ Cat01 (раскрыть)
02 мая в 19:48
И небескорыстны.
vinyardrip
vinyardrip
02 мая в 19:46
предлагаю запретить давать комменты пенсионерам. серьёзно. дайте им отдых. нести чушь и так есть кому
pomor45
pomor45
02 мая в 19:46
Любой судья может ошибиться, потому что любого судью можно купить, а если не купить, то надавить?
Cat01
Cat01
02 мая в 19:46
Даже наш номер 1 допускает иногда их, люди не без грешны!
shlomo
shlomo
02 мая в 19:45
Женю нужно красную карточку.... заговорился уже...
drug01
drug01
02 мая в 19:44
Ошибки бывают разные....
Carl Lewis
Carl Lewis
02 мая в 19:38
Любой человек.
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