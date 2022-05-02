Александр Мостовой: «Зарплаты уровня европейских звёзд — это нормально»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о зарплатах футболистов.

Справедливо ли что футболисты получают больше хоккеистов? Во-первых, футбол — самый популярный вид спорта в мире. Это было, есть и будет! И зарплаты уровня европейских звезд — это нормально. А то, что наши обычные футболисты получают такие большие деньги — это, конечно, неадекватно, но мы знаем, откуда это все берется и как это было произведено. А с Европой что сравнивать? Куда мы без футбола? Когда на стадион собирается по семьдесят или сто тысяч зрителей. Такое нельзя сравнивать.