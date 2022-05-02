Александр Мостовой: «Зарплаты уровня европейских звёзд — это нормально»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о зарплатах футболистов.
Справедливо ли что футболисты получают больше хоккеистов? Во-первых, футбол — самый популярный вид спорта в мире. Это было, есть и будет! И зарплаты уровня европейских звезд — это нормально. А то, что наши обычные футболисты получают такие большие деньги — это, конечно, неадекватно, но мы знаем, откуда это все берется и как это было произведено. А с Европой что сравнивать? Куда мы без футбола? Когда на стадион собирается по семьдесят или сто тысяч зрителей. Такое нельзя сравнивать.
равная ненормальности
равная ненормальности
Я не считаю чужие деньги, но...
Человек ни чего не производит, ни чего не создаёт, ни чего не изобретает, а получает денег за год больше, чем обычный работяга за всю жизнь не заработает.
Да, они дарят эмоции, но опять же не факт, что положительные.
При такой постановке дела (с зарплатами) отыграв один сезон вообще можно не задумываться о своей карьере. Нет стимула к росту. Вот если, скажем, был бы оклад, например, равный МРОТу , а остальное по итогам игры, серии, сезона, тогда наверное хоккеисты из коньков бы выпрыгивали на перегонки стремясь забить. Ну или в хоккеисты бы никто не шел.
Шутки конечно, но зарплаты запредельные..
Я не считаю чужие деньги, но...
Человек ни чего не производит, ни чего не создаёт, ни чего не изобретает, а получает денег за год больше, чем обычный работяга за всю жизнь не заработает.
Да, они дарят эмоции, но опять же не факт, что положительные.
При такой постановке дела (с зарплатами) отыграв один сезон вообще можно не задумываться о своей карьере. Нет стимула к росту. Вот если, скажем, был бы оклад, например, равный МРОТу , а остальное по итогам игры, серии, сезона, тогда наверное хоккеисты из коньков бы выпрыгивали на перегонки стремясь забить. Ну или в хоккеисты бы никто не шел.
Шутки конечно, но зарплаты запредельные..