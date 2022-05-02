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Александр Мостовой: «Зарплаты уровня европейских звёзд — это нормально»

02 мая 2022, 19:25

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о зарплатах футболистов.

Справедливо ли что футболисты получают больше хоккеистов? Во-первых, футбол — самый популярный вид спорта в мире. Это было, есть и будет! И зарплаты уровня европейских звезд — это нормально. А то, что наши обычные футболисты получают такие большие деньги — это, конечно, неадекватно, но мы знаем, откуда это все берется и как это было произведено. А с Европой что сравнивать? Куда мы без футбола? Когда на стадион собирается по семьдесят или сто тысяч зрителей. Такое нельзя сравнивать.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:28
это такая новая нормальность !
равная ненормальности
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 09:35
Да хоть бы они в несколько раз больше получали, чем Месси или Роналду. Только если бы бабки брались не с государственной казны, а с частного бизнеса. А так получается обычный работяга с Рязани содержит Миранчука, Дзюбу или Набабкина
протон
протон
вчера в 00:52
У нас вообще многое искусственно накачивалось баблом в последнее время, особенно рынки и биржа, так что не только в спорте такое присутствует, правда в этой сфере оно слишком гипертрофированно до неaдекватных рaзмеров.
Я не считаю чужие деньги, но...
Человек ни чего не производит, ни чего не создаёт, ни чего не изобретает, а получает денег за год больше, чем обычный работяга за всю жизнь не заработает.
Да, они дарят эмоции, но опять же не факт, что положительные.
При такой постановке дела (с зарплатами) отыграв один сезон вообще можно не задумываться о своей карьере. Нет стимула к росту. Вот если, скажем, был бы оклад, например, равный МРОТу , а остальное по итогам игры, серии, сезона, тогда наверное хоккеисты из коньков бы выпрыгивали на перегонки стремясь забить. Ну или в хоккеисты бы никто не шел.
Шутки конечно, но зарплаты запредельные..
kamelot
kamelot
02 мая в 23:26
Дворовый футбол, а амбиций. Уровень футбола для начала нужно поднять. А уж потом и то думать надо, стрит ли.
Boricku
Boricku
02 мая в 21:59, ред.
прт чём тут европейские звёзды. где мы, а где Европа. рпль пора закрывать, смысла нет
ABir
ABir
02 мая в 20:37
Было время поднимать до заоблачных вершин не всеми заслуженные зарплаты, приходит время и для их пересмотра в сторону адеквата
beefs
beefs
02 мая в 20:24
это также как наша эстрада...
pomor45
pomor45
02 мая в 20:08
Ненормально то, что они получают, а не зарабатывают.
STVA 1
STVA 1
02 мая в 19:58
Про европейских звезд это понятно! Но наши "звезды" уровня полена это не нормально с такой зарплатой!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
02 мая в 19:53
Мостовой все сказал по делу, а заголовок подали такой.. Непорядочно так делать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 мая в 19:42
Александр Мостовой: «А то, что наши обычные футболисты получают больше чем футбольные эксперты — это, конечно, неадекватно»
mihaluch
mihaluch
02 мая в 19:39
Это совсем ненормально футболист получает больше космонавта.
ДАША Д
ДАША Д
02 мая в 19:31
Это ненормально судя по результатам.
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