«Было бы здорово отправить „Спартак“ в стыки». Чемпионство «Зенита» в репликах футбольных людей

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вчера, 18:00

Четыре подряд — не предел?

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»:

Эмоции не стали менее яркими от четвертого чемпионства подряд. Гора с плеч, потому что напряжение с каждым туром возрастало, решить задачу как можно раньше — это то, что мы хотели. Насколько заслуживаем, тогда и становимся чемпионами. Этот чемпионат достаточно ровно провели и абсолютно заслуженно стали чемпионами.

Артем Дзюба, форвард «Зенита»:

Слукавлю, если скажу, что эмоции так же свежи, как и после первого чемпионства. Хочется борьбы. «Локомотив» повел благодаря нам, а потом даже особо не сопротивлялся. К 50-й минуте они вообще встали. Есть ли кто-то, кто сопротивляется «Зениту»? Как показала практика – нет. Я бы очень хотел, чтобы была борьба. Хотелось бы, чтобы все топ-клубы пришли в себя. ЦСКА немного ожил, потом сдулся. «Динамо» сопротивлялось, но больше на словах, чем на деле. В любом случае – приятно, нужно как можно больше выигрывать трофеев, спасибо болельщикам. Хотелось бы более сильного чемпионата, чтобы была конкуренция до последнего тура.

Александр Медведев, генеральный директор «Зенита»:

Четвертое чемпионство подряд – это очень редкий случай. Знаю, что в истории российского футбола только «Спартак» подряд больше титулов завоевывал. Но мы на этой цифре не останавливаемся, наша задача – заработать вторую звезду на футболку. И чем раньше, тем лучше. Надеюсь, сможем в следующем сезоне. Всех болельщиков с победой!

Александр Ерохин, полузащитник «Зенита»:

Ощущения супер! Как бы кто ни говорил, что это четвертое чемпионство, эмоции притупились — это не так. Ощущения действительно какие-то невероятные. Глобальная цель — это еще одна звезда на эмблеме «Зенита». А вообще следующий сезон будет еще сложнее, потому что с каждым годом, как бы соперники ни играли в чемпионате, что было до, что было после — неважно, на каждый матч с «Зенитом» они выходят с двойной мотивацией — обыграть чемпиона. Поэтому будет еще труднее, тем интереснее будет борьба.

Нуралы Алип, защитник «Зенита»:

Эмоции — не передать словами! Чемпион России — это уровень! Тем более с «Зенитом»! Я очень рад! Есть ли реакция из Казахстана? В раздевалке, когда праздновали, телефон не включал, но был уверен, что поздравлений там уже очень много. Так и вышло.

Магомед Оздоев, полузащитник «Зенита»:

Великолепные ощущения. В четвертый раз подряд становиться чемпионом — это круто. Спасибо всем, кто верил в команду. Болельщикам – в первую очередь, которые поддерживают и переживают за команду. Думаю, такого достижения не будет в ближайшие 50 лет, чтобы одна команда подряд четыре раза стала чемпионом.

Андрей Аршавин, легендарный футболист «Зенита»:

Я, безусловно, рад, что гегемония есть. Клуб работает, в Петербурге все счастливы. Само собой, уступать свое место мы не хотим. К слову, во многих других чемпионатах, в том числе ведущих – похожая картина. «Бавария» в Германии, до этого «Юве» – в Италии. Это хороший пример для «Зенита». И ничего страшного для него в этом нет. Но другим российским клубам стоит задуматься, что надо изменить, чтобы составить «Зениту» конкуренцию. Мотивация на концовку сезона? Для «Зенита» и его болельщиков было бы, конечно, здорово в предпоследнем туре отправить в переходные матчи самого принципиального соперника. Но, думаю, «Спартак» будет против, и, может, решит все вопросы до встречи с «Зенитом».

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга:

Четвертый сезон подряд «Зениту» нет равных в российской Премьер-лиге. Вы вновь подарили нашему городу яркий спортивный праздник. Ваш успех – огромная заслуга главного тренера команды Сергея Богдановича Семака. Желаю вам новых побед во славу российского спорта.

Геннадий Орлов, спортивный комментатор и болельщик «Зенита»:

Я, как житель Петербурга, очень доволен. Петербург — футбольная столица, никуда от этого не деться. В России именно в Санкт-Петербурге зародился футбол. Поздравим Семака с четвертым чемпионством! Это фантастический успех, никто из тренеров «Зенита» четыре раза подряд не выигрывал чемпионат. Светлой дороги «Зениту» к пятому чемпионству!

Анатолий Бышовец, бывший тренер «Зенита»:

«Зенит» вновь был убедителен на внутренней арене. Очень ровно прошли чемпионат по дистанции и заслуженно победили. Опять Семак проявил высокие тактические способности и искусство управления коллективом, умение перестраивать команду в зависимости от игровых и стратегических обстоятельств. Думаю, это еще не последнее чемпионство команды в ее нынешнем виде.

Алексей Игонин, бывший футболист «Зенита»:

Говорят, у петербуржцев настолько сильный подбор футболистов, что с ними добился бы успеха любой специалист. Так рассуждать способны только люди, глубоко не вникающие в процесс. Поймите, работа тренера — не просто двигать фишки по доске. Большая заслуга Сергея Богдановича заключается в том, что он собрал эту команду и каждому подопечному нашел место на поле, поставил перед ним определенную задачу, чтобы тот показал свой максимум. Вы думаете легко работать с теми же бразильцами? А у него их теперь пятеро. При Семаке в «Зените» не произошло ни одного крупного скандала, хотя это даже самое важное. Семак — не только тренер, но и отличный организатор и психолог. Все успехи петербуржцев — его заслуга.

Юрий Семин, бывший главный тренер «Локомотива»:

Семаку надо стремиться к следующему чемпионству. К следующей победе. Я надеюсь, что в ближайшее время будем играть на международной арене. Надо стремиться к тому, чтобы сохранить этот коллектив. Команда хорошая и талантливая. Очень хороший подбор игроков, особенно иностранцев. У этих легионеров есть будущее — они молоды и талантливы. Что может прервать гегемонию «Зенита»? Мне надо возвращаться. Это один вариант, других нет.

Фабио Капелло, бывший главный тренер сборной России:

Я очень доволен успехами Семака! Это великий тренер и по совместительству мой друг. Браво, браво, браво! Думаю, что и дальше в его карьере всё будет в лучшем свете. Для «Баварии» завоёвывать трофеи слишком просто. Это самая сильная команда в Германии, самая важная, с огромными экономическими ресурсами. Даже и не знаю, что нужно сделать Семаку, чтобы выиграть РПЛ 10 раз подряд.

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор: