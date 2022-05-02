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«Аталанта» спаслась в матче с «Салернитаной». Итоги 35-го тура Серии А

02 мая 2022, 23:43

Завершились все матчи 35-го тура Серии А.

«Кальяри» — «Верона» 1:2
Голы: Жоао Педро 57 — Барак Антонин 8, Капрари Джанлука 44

«Наполи» — «Сассуоло» 6:1
Голы: Кулибали Калиду 7, Осимхен Виктор 15, Лосано Ирвинг 19, Мертенс Дрис 21, Мертенс Дрис 54, Ррахмани Амир 80 — Лопес Максим 87

«Сампдория» — «Дженоа» 1:0
Гол: Сабири Абделхамид 25

«Специа» — «Лацио» 3:4
Голы: Амиан Аду Кельвин 9, Агудело Кевин 35, Христов Петко 56 — Иммобиле Чиро 33 (пенальти), Проведел Иван 54 (автогол), Милинкович-Савич Сергей 68, Ачерби Франческо 90

«Ювентус» — «Венеция» 2:1
Голы: Бонуччи Леонардо 7, Бонуччи Леонардо 76 — Араму Маттиа 71

«Эмполи» — «Торино» 1:3
Голы: Журковски Шимон 56 — Белотти Андреа 79 (пенальти), Белотти Андреа 87 (пенальти), Белотти Андреа 90+7

«Милан» — «Фиорентина» 1:0
Гол: Леау Рафаэл 82

«Удинезе» — «Интер» 1:2
Голы: Пуссетто Игнасио 72 — Перишич Иван 12, Мартинес Лаутаро 39

«Рома» — «Болонья» 0:0

«Аталанта» — «Салернитана» 1:1
Голы: Пашалич Марио 88 — Эдерсон 27

«Аталанта» спаслась в матче с «Салернитаной». Итоги 35-го тура Серии А

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:01, ред.
Думаю не стоит так усердно посыпать голову пеплом Гасперини. Все те вещи, которые он делает в оставшейся трети сезона, и о которых ты упомянул (постоянные ротации с составом, постоянные поиски новых атакующих связей) - естественны и неизбежны, ибо нельзя всю дистанцию сезона нести на плечах одной основы. Беда Гасперини и клубов, подобных Аталанте - отсутствие глубины состава (достойной скамейки). Здесь уже администрация команды должна в концептуальном смысле пересмотреть свою миссию и для себя решить, чего они хотят от футбола: хотят быть в ранге вечных подносчиков "снарядов" (игроков) для топов, или же сами желают подняться в плане футбольного статуса. В общем Аталанта сейчас на распутье и в этом точно нет вины её тренера. (имхо)
dеigandre
dеigandre
вчера в 08:27
Гасперини пора на пенсию. Заигрался дедушка
Darren K
Darren K ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 07:48
Насчет связей на поле вы не правы, Гасп и раньше использовал ротацию и это работало! Скорее здесь психология, возможно игроки устали от тренера, есть какой то конфликт в команде! Кто то хочет уйти и тд
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 07:36
Интрига будет до последнего тура.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 06:49
Салернитана очень упирается, вылетать не хочет.
ОПС
ОПС
вчера в 05:34
Спаслись, а могли и нет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 05:06
Аталанта совсем разучилась забивать!
duh44dx9sq77
duh44dx9sq77
вчера в 03:45
Окончательно сдулась Аталанта
swed27
swed27
вчера в 03:37
Я бы поставил на чемпионство Милана
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 02:49
Аталанта в этом сезоне оставляет удручающее впечатление. Скорее всего мимо еврокубков пролетит.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 01:48
Миранчуку надо сваливать. Ни титулов, ни денег, ни практики. Когда он переходил в Аталанту после сенсационного выступления бергамцев в ЛЧ, итак было ясно, что это разовый успех. Не понимаю, почему все голову потеряли от этого перехода.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 01:37
А где Кокорин?
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 01:36
В начале года была стабильно в четвёрке. Ювентус плелся где-то сзади. А в итоге даже в еврокубки не попадут. Неужели Гасперини тренер всего пару сезонов как и Раньери, тренер вспышка
ABir
ABir
вчера в 01:33
С такими результатами против аутсайдеров еврокубков Аталанте не видать
Ironigor
Ironigor
вчера в 00:37, ред.
Немного о игре Аталанты:
Последние игры подопечные Гасперини вообще непонятно чем занимаются и что хотят показывать на поле. И моё наблюдение за некогда очень симпатичной , играющей в атакующий созидательный футбол и забивающей красивые голы командой , создаётся впечатление что главный тренер Гасперини, как говорится в простонародье, перемудрил. Постоянные ротации с составом, постоянные поиски новых атакующих связей, убили то что так хорошо работало и давало отличный результат. Каждый игрок команды не может считать себя игроком основного состава, и этот факт давит в любом случае на психологическое состояние самого игрока и это отражается на всём общем климате в команде, а соответственно и на игре. Нет наигранных связей, нет комбинационных действий, нет и результатов. Что мы и видим в последнее время, даже когда команда играет с заведомо слабыми соперниками, как и показывает сегодняшний матч. Да и физическое состояние команды довольно неплохое, команда и во втором тайме не подсела, а бежала вперёд. И ведь состав у Гасперини очень даже приличный, который может на равных бороться за призовые места и зону лиги чемпионов. Думаю, что вся проблема Аталанты, всё таки, в самом Гасперини. И скорее всего руководство попрощается с ним в конце сезона. Время покажет. Это было моё субъективное мнение, со стороны.
протон
протон
вчера в 00:35
Салернитану жалко, не заслужили сегодня потерять очков, потенциально правильно делали что закрылись в автобус ведь Аталанта обычно не умеет их взламывать, но не повезло что Гасперини внезапно вспомнил про Малиновского на скамейке вместо например бессмысленного Пессины.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 00:13
В последнее время, в разных чемпионатах, очень часто можно увидеть счета - 4:3 или 3:4, все это подозрительно. 4:4 (иногда). Похоже, некоторые команды решили повеселиться в конце сезона...
Elliada
Elliada
02 мая в 23:56
Милану немного осталось. Дотянут?
VeniaminS
VeniaminS
02 мая в 23:48
Это точно - ели ноги унесли.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
02 мая в 23:46
Спаслась, да.
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