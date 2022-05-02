«Аталанта» спаслась в матче с «Салернитаной». Итоги 35-го тура Серии А

Завершились все матчи 35-го тура Серии А.
«Кальяри» — «Верона» 1:2
Голы: Жоао Педро 57 — Барак Антонин 8, Капрари Джанлука 44
«Наполи» — «Сассуоло» 6:1
Голы: Кулибали Калиду 7, Осимхен Виктор 15, Лосано Ирвинг 19, Мертенс Дрис 21, Мертенс Дрис 54, Ррахмани Амир 80 — Лопес Максим 87
«Сампдория» — «Дженоа» 1:0
Гол: Сабири Абделхамид 25
«Специа» — «Лацио» 3:4
Голы: Амиан Аду Кельвин 9, Агудело Кевин 35, Христов Петко 56 — Иммобиле Чиро 33 (пенальти), Проведел Иван 54 (автогол), Милинкович-Савич Сергей 68, Ачерби Франческо 90
«Ювентус» — «Венеция» 2:1
Голы: Бонуччи Леонардо 7, Бонуччи Леонардо 76 — Араму Маттиа 71
«Эмполи» — «Торино» 1:3
Голы: Журковски Шимон 56 — Белотти Андреа 79 (пенальти), Белотти Андреа 87 (пенальти), Белотти Андреа 90+7
«Милан» — «Фиорентина» 1:0
Гол: Леау Рафаэл 82
«Удинезе» — «Интер» 1:2
Голы: Пуссетто Игнасио 72 — Перишич Иван 12, Мартинес Лаутаро 39
«Рома» — «Болонья» 0:0
«Аталанта» — «Салернитана» 1:1
Голы: Пашалич Марио 88 — Эдерсон 27
Последние игры подопечные Гасперини вообще непонятно чем занимаются и что хотят показывать на поле. И моё наблюдение за некогда очень симпатичной , играющей в атакующий созидательный футбол и забивающей красивые голы командой , создаётся впечатление что главный тренер Гасперини, как говорится в простонародье, перемудрил. Постоянные ротации с составом, постоянные поиски новых атакующих связей, убили то что так хорошо работало и давало отличный результат. Каждый игрок команды не может считать себя игроком основного состава, и этот факт давит в любом случае на психологическое состояние самого игрока и это отражается на всём общем климате в команде, а соответственно и на игре. Нет наигранных связей, нет комбинационных действий, нет и результатов. Что мы и видим в последнее время, даже когда команда играет с заведомо слабыми соперниками, как и показывает сегодняшний матч. Да и физическое состояние команды довольно неплохое, команда и во втором тайме не подсела, а бежала вперёд. И ведь состав у Гасперини очень даже приличный, который может на равных бороться за призовые места и зону лиги чемпионов. Думаю, что вся проблема Аталанты, всё таки, в самом Гасперини. И скорее всего руководство попрощается с ним в конце сезона. Время покажет. Это было моё субъективное мнение, со стороны.
Последние игры подопечные Гасперини вообще непонятно чем занимаются и что хотят показывать на поле. И моё наблюдение за некогда очень симпатичной , играющей в атакующий созидательный футбол и забивающей красивые голы командой , создаётся впечатление что главный тренер Гасперини, как говорится в простонародье, перемудрил. Постоянные ротации с составом, постоянные поиски новых атакующих связей, убили то что так хорошо работало и давало отличный результат. Каждый игрок команды не может считать себя игроком основного состава, и этот факт давит в любом случае на психологическое состояние самого игрока и это отражается на всём общем климате в команде, а соответственно и на игре. Нет наигранных связей, нет комбинационных действий, нет и результатов. Что мы и видим в последнее время, даже когда команда играет с заведомо слабыми соперниками, как и показывает сегодняшний матч. Да и физическое состояние команды довольно неплохое, команда и во втором тайме не подсела, а бежала вперёд. И ведь состав у Гасперини очень даже приличный, который может на равных бороться за призовые места и зону лиги чемпионов. Думаю, что вся проблема Аталанты, всё таки, в самом Гасперини. И скорее всего руководство попрощается с ним в конце сезона. Время покажет. Это было моё субъективное мнение, со стороны.