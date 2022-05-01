«Монако» приблизился к «Марселю». Итоги 35-го тура Лиги 1

Завершились все матчи 35-го тура чемпионата Франции.
«Страсбур» — «Пари Сен-Жермен» 3:3
Голы: Гамейро Кевин 3, Верратти Марко 75 (автогол), Каси Антони 90+1 — Мбаппе Килиан 23, Хакими Ашраф 64, Мбаппе Килиан 68
«Ланс» — «Нант» 2:2
Голы: Кошта Давид 67, Муинга Арно 81 (пенальти) — Саймон Моузес 8, Саймон Моузес 32
«Ренн» — «Сент-Этьен» 2:0
Голы: Майер Ловро 41, Майер Ловро 84
«Труа» — «Лилль» 3:0
Голы: Тардье Флориан 43 (пенальти), Угбо Ике 55 (пенальти), Тардье Флориан 86 (пенальти)
«Брест» — «Клермон» 2:0
Голы: Брассье Лилиан 60, Мунье Стив 62
«Лорьян» — «Реймс» 1:2
Голы: Моффи Теремас 32 — Зенели Арбер 17, Туре Эль-Билаль 59
«Монако» — «Анже» 2:0
Голы: Бамба Абдулайе 42 (автогол), Бен-Йеддер Виссам 61
«Монпелье» — «Мец» 2:2
Голы: Суке Арно 79, Вахи Сепе 90+1 — Делен Тома 24, Мафута Луи 70
«Бордо» — «Ницца» 0:1
Гол: Делор Анди 74
«Марсель» — «Лион» 0:3
Голы: Лукеба Кастелло 55, Дембеле Мусса 76, Токо Экамби Карл 88