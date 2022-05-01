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«Монако» приблизился к «Марселю». Итоги 35-го тура Лиги 1

01 мая 2022, 23:52

Завершились все матчи 35-го тура чемпионата Франции.

«Страсбур» — «Пари Сен-Жермен» 3:3
Голы: Гамейро Кевин 3, Верратти Марко 75 (автогол), Каси Антони 90+1 — Мбаппе Килиан 23, Хакими Ашраф 64, Мбаппе Килиан 68

«Ланс» — «Нант» 2:2
Голы: Кошта Давид 67, Муинга Арно 81 (пенальти) — Саймон Моузес 8, Саймон Моузес 32

«Ренн» — «Сент-Этьен» 2:0
Голы: Майер Ловро 41, Майер Ловро 84

«Труа» — «Лилль» 3:0
Голы: Тардье Флориан 43 (пенальти), Угбо Ике 55 (пенальти), Тардье Флориан 86 (пенальти)

«Брест» — «Клермон» 2:0
Голы: Брассье Лилиан 60, Мунье Стив 62

«Лорьян» — «Реймс» 1:2
Голы: Моффи Теремас 32 — Зенели Арбер 17, Туре Эль-Билаль 59

«Монако» — «Анже» 2:0
Голы: Бамба Абдулайе 42 (автогол), Бен-Йеддер Виссам 61

«Монпелье» — «Мец» 2:2
Голы: Суке Арно 79, Вахи Сепе 90+1 — Делен Тома 24, Мафута Луи 70

«Бордо» — «Ницца» 0:1
Гол: Делор Анди 74

«Марсель» — «Лион» 0:3
Голы: Лукеба Кастелло 55, Дембеле Мусса 76, Токо Экамби Карл 88

«Монако» приблизился к «Марселю». Итоги 35-го тура Лиги 1

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
02 мая в 09:00
Марсель не выдержал натиск Лиона.
КЭТиК
КЭТиК
02 мая в 07:38
Не вовремя Марсель проиграл.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 мая в 07:31
Сашка Головин ещё имеет шансы на серебро,было бы классно !
STVA 1
STVA 1
02 мая в 05:37
Монвко молодцы
sv_1969
sv_1969
02 мая в 04:29
Марсель подкасал
УЕСКА
УЕСКА
02 мая в 04:20
Монако на ходу. У команды 7 побед подряд в чемпионате. Могут забраться в зону ЛЧ. Марсель еще на еврокубок разрывается, а монегаски спокойно готовятся в недельном цикле.
stanichnik
stanichnik
02 мая в 02:46, ред.
У Марселя соперники на финише посерьезнее, чем у Монако
swed27
swed27
02 мая в 02:38
Нас ждет увлекательная борьба за ЛЧ
monah-10
monah-10
02 мая в 01:28
Марселю еще надо один раз проиграть. А то что то Ренн не хочет терять очки. Монако надо второе место и напрямую в ЛЧ.
Птица Феникс
Птица Феникс
02 мая в 00:10
Лоин победил, ура!
Cat01
Cat01
02 мая в 00:02
Это хороший результат
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