«Хетафе» и «Бетис» голов не забили. Итоги 34-го тура Ла Лиги

Завершились все матчи 34-го тура Примеры.
«Севилья» — «Кадис» 1:1
Голы: Эн-Несери Юссеф 7 — Перес Лукас 66
«Алавес» — «Вильярреал» 2:1
Голы: Лагуардия Виктор 4, Эскаланте Гонсало 31 — Чуквуэзе Самуэль 47
«Реал» — «Эспаньол» 4:0
Голы: Родриго 33, Родриго 43, Асенсио Марко 55, Бензема Карим 81
«Валенсия» — «Леванте» 1:1
Голы: Дуро Хьюго 27 — Дуарте Оскар 81
«Атлетик» — «Атлетико» 2:0
Голы: Эрмосо Марио 8 (автогол), Уильямс Иньяки 56 (пенальти)
«Эльче» — «Осасуна» 1:1
Голы: Пере Милья 84 — Будимир Анте 67 (пенальти)
«Гранада» — «Сельта» 1:1
Голы: Милья Луис 90+2 — Антонио Пуэртас 72 (автогол)
«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад» 1:1
Голы: Фалькао Радамель 77 — Серлот Александр 33
«Барселона» — «Мальорка» 2:1
Голы: Депай Мемфис 25, Бускетс Серхио 54 — Раильо Антонио 79
«Хетафе» — «Бетис» 0:0