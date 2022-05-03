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«Хетафе» и «Бетис» голов не забили. Итоги 34-го тура Ла Лиги

вчера, 00:04

Завершились все матчи 34-го тура Примеры.

«Севилья» — «Кадис» 1:1
Голы: Эн-Несери Юссеф 7 — Перес Лукас 66

«Алавес» — «Вильярреал» 2:1
Голы: Лагуардия Виктор 4, Эскаланте Гонсало 31 — Чуквуэзе Самуэль 47

«Реал» — «Эспаньол» 4:0
Голы: Родриго 33, Родриго 43, Асенсио Марко 55, Бензема Карим 81

«Валенсия» — «Леванте» 1:1
Голы: Дуро Хьюго 27 — Дуарте Оскар 81

«Атлетик» — «Атлетико» 2:0
Голы: Эрмосо Марио 8 (автогол), Уильямс Иньяки 56 (пенальти)

«Эльче» — «Осасуна» 1:1
Голы: Пере Милья 84 — Будимир Анте 67 (пенальти)

«Гранада» — «Сельта» 1:1
Голы: Милья Луис 90+2 — Антонио Пуэртас 72 (автогол)

«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад» 1:1
Голы: Фалькао Радамель 77 — Серлот Александр 33

«Барселона» — «Мальорка» 2:1
Голы: Депай Мемфис 25, Бускетс Серхио 54 — Раильо Антонио 79

«Хетафе» — «Бетис» 0:0

«Хетафе» и «Бетис» голов не забили. Итоги 34-го тура Ла Лиги

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:16
Бетис срвсем дохлый стал!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 07:47
Борьба среди аутсайдеров очень серьезная.
1 984
1 984
вчера в 07:39
Бетис может недосчитаться этих очков.
A.S.A
A.S.A
вчера в 07:36
Мадридский Реал в 35 раз стал чемпионом!, а вот вся остальная борьба еще не окончина....места в ЕК еще разыгрываются, как и места за сохранения прописки в Лиге на следующий сезон
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 06:43
Наверху без сюрпризов...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 06:32
Ах, Бетис, упустил возможность вплотную приблизиться к топ-4. Не хватает этих команд на целый сезон.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 06:11
Уныло, стыдно, невзрачно ...
swed27
swed27
вчера в 06:00
Субмарина может не попасть в еврокубки
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 04:52
Плохой результат для Бетиса. Шансы на выход в ЛЧ тают на глазах.
mihaluch
mihaluch
вчера в 04:31
Удивляет обилие ничьих.
Ironigor
Ironigor
вчера в 03:14
Реал Чемпион 🏆🥇 !!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 03:03
Единственный матч, где зрители так и не дождались голов.
Cat01
Cat01
вчера в 00:05
Результаты хорошие
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