МЮ крупно обыграл «Брентфорд». Результаты 35-го тура чемпионата Англии

Завершились все матчи 35-го тура Серии А.
«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль» 0:1
Гол: Кейта Наби 19
«Астон Вилла» — «Норвич Сити» 2:0
Голы: Уоткинс Олли 41, Ингс Дэнни 90+3
«Саутгемптон» — «Кристал Пэлас» 1:2
Голы: Ромеу Ориоль 9 — Эзе Эберечи 60, Заха Вилфрид 90+2
«Уотфорд» — «Бернли» 1:2
Голы: Тарковски Джеймс 8 (автогол) — Корк Джек 83, Браунхилл Джош 86
«Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:3
Голы: МакАлистер Алексис 42 (пенальти), Троссард Леандро 70, Биссума Ив 86
«Лидс» — «Манчестер Сити» 0:4
Голы: Родри 13, Аке Натан 54, Жезус Габриэл 78, Фернандиньо 90+3
«Эвертон» — «Челси» 1:0
Гол: Ришарлисон 47
«Тоттенхэм» — «Лестер Сити» 3:1
Голы: Кейн Харри 22, Сон Хын-Мин 60, Сон Хын-Мин 79 — Ихеаначо Келечи 90+1
«Вест Хэм» — «Арсенал» 1:2
Голы: Боуэн Джаррод 45 — Холдинг Роб 38, Габриэль 54
«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» 3:0
Голы: Фернандеш Бруну 9, Роналду Криштиану 61 (пенальти), Варан Рафаэль 72
МС и Ливерпуль ведут борьбу за чемпионство, Арсенал и тоттенхем продолжают вести борьбу за попадание в заветную лигочемпионскую четверку, хотя и МЮ имеет математические шансы...команды с 16-ой по 19-ю строчку борются за выживание
МС и Ливерпуль ведут борьбу за чемпионство, Арсенал и тоттенхем продолжают вести борьбу за попадание в заветную лигочемпионскую четверку, хотя и МЮ имеет математические шансы...команды с 16-ой по 19-ю строчку борются за выживание
«И снова ощущение огромной поддержки со стороны трибун. Хочу воспользоваться поводом последней игры сезона на «Олд Траффорд», чтобы поблагодарить наших замечательных болельщиков, которые пережили трудный сезон рядом с нами и никогда не бросали нас.
Спасибо, ребята! Ваша поддержка очень важна для нас, и наша цель – становиться лучше каждый день, чтобы мы могли достичь того, чего мы все хотим: славы для «Манчестер Юнайтед»!» — гласит публикация Роналду в одной из социальных сетей.
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами.
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Неужели это последняя игра Роналду на Олд Траффорд? Помните, как благодарил болельщиков Реала, перед как уйти? Не похоже на то?
«И снова ощущение огромной поддержки со стороны трибун. Хочу воспользоваться поводом последней игры сезона на «Олд Траффорд», чтобы поблагодарить наших замечательных болельщиков, которые пережили трудный сезон рядом с нами и никогда не бросали нас.
Спасибо, ребята! Ваша поддержка очень важна для нас, и наша цель – становиться лучше каждый день, чтобы мы могли достичь того, чего мы все хотим: славы для «Манчестер Юнайтед»!» — гласит публикация Роналду в одной из социальных сетей.
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами.
==========================
Неужели это последняя игра Роналду на Олд Траффорд? Помните, как благодарил болельщиков Реала, перед как уйти? Не похоже на то?
МС и Ливерпуль продолжают борьбу за золото АПЛ.
Арсенал и Тоттенхэм борются за путевку в ЛЧ
МС и Ливерпуль продолжают борьбу за золото АПЛ.
Арсенал и Тоттенхэм борются за путевку в ЛЧ