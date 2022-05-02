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МЮ крупно обыграл «Брентфорд». Результаты 35-го тура чемпионата Англии

02 мая 2022, 23:57

Завершились все матчи 35-го тура Серии А.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль» 0:1
Гол: Кейта Наби 19

«Астон Вилла» — «Норвич Сити» 2:0
Голы: Уоткинс Олли 41, Ингс Дэнни 90+3

«Саутгемптон» — «Кристал Пэлас» 1:2
Голы: Ромеу Ориоль 9 — Эзе Эберечи 60, Заха Вилфрид 90+2

«Уотфорд» — «Бернли» 1:2
Голы: Тарковски Джеймс 8 (автогол) — Корк Джек 83, Браунхилл Джош 86

«Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:3
Голы: МакАлистер Алексис 42 (пенальти), Троссард Леандро 70, Биссума Ив 86

«Лидс» — «Манчестер Сити» 0:4
Голы: Родри 13, Аке Натан 54, Жезус Габриэл 78, Фернандиньо 90+3

«Эвертон» — «Челси» 1:0
Гол: Ришарлисон 47

«Тоттенхэм» — «Лестер Сити» 3:1
Голы: Кейн Харри 22, Сон Хын-Мин 60, Сон Хын-Мин 79 — Ихеаначо Келечи 90+1

«Вест Хэм» — «Арсенал» 1:2
Голы: Боуэн Джаррод 45 — Холдинг Роб 38, Габриэль 54

«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» 3:0
Голы: Фернандеш Бруну 9, Роналду Криштиану 61 (пенальти), Варан Рафаэль 72

МЮ крупно обыграл «Брентфорд». Результаты 35-го тура чемпионата Англии

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:43
Роналду хорошо поблагодарил болельщиков - молодец.
DXTK
DXTK
вчера в 09:28
что Челси решили слить 3 очка Лэмпарду на помощь?......... не поверю в то что пенсы не смогли обыграть ирисок......... Вот если бы Челси на титул претендовал стали бы они так играть.........
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 09:19
Челси еще в начале декабря конкурировал с МС и ЛФК за золото, а теперь бы бронзу за собой оставить. От прошлогодней команды, которая играла строго и прагматично, не ошибалась, чем и победила двух чемпионов и Реал, ни осталось и следа.
A.S.A
A.S.A
вчера в 07:45
35-й тур дал нам ответ лишь на один вопрос...Норвич вылетел обратно в Чемпионшип...за все остальные позиции продолжается борьба
МС и Ливерпуль ведут борьбу за чемпионство, Арсенал и тоттенхем продолжают вести борьбу за попадание в заветную лигочемпионскую четверку, хотя и МЮ имеет математические шансы...команды с 16-ой по 19-ю строчку борются за выживание
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 06:30
37-летний португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выступил с речью, обращённой к болельщикам манкунианцев, после победы над «Брентфордом» (3:0) в 35-м туре чемпионата Англии, который стал заключительным на домашнем стадионе в нынешнем сезоне.

«И снова ощущение огромной поддержки со стороны трибун. Хочу воспользоваться поводом последней игры сезона на «Олд Траффорд», чтобы поблагодарить наших замечательных болельщиков, которые пережили трудный сезон рядом с нами и никогда не бросали нас.

Спасибо, ребята! Ваша поддержка очень важна для нас, и наша цель – становиться лучше каждый день, чтобы мы могли достичь того, чего мы все хотим: славы для «Манчестер Юнайтед»!» — гласит публикация Роналду в одной из социальных сетей.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами.
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Неужели это последняя игра Роналду на Олд Траффорд? Помните, как благодарил болельщиков Реала, перед как уйти? Не похоже на то?
swed27
swed27
вчера в 04:47
В Англии самая интересная борьба за чемпионство поскольку оба претендента могут взять ещё и ушастого
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 03:50
МЮ в ЛЕ будет играть. Роналду сбежит.
протон
протон
вчера в 01:58
Эх, если бы не глупейшие проигрыши и ничьи с середняками и аутсайдерами, начиная с осени, не стыдно было бы занимать место в 4-ке, уступив первые три тем, кто в этом сезоне явно сильнее: Ман.Сити, Челси и Ливерпуль. Да, сегодня одержали крупную победу. А что можно сделать в последних трёх турах? А вот статистика не вынужденных, как говорят в теннисе, осечек: Астон Вилле - 0:1, с ней же - 2:2,Оба раза с Саутгемптоном 1:1. С Лестером - 2:4 и 1:1. С Эвертоном - 1:1 и 0:1. Самый позор - проигрыш 0:1 Вулверхэмптону и, её позорнее - 0:0 и 1:4 от Уотфорда
МAX PAYNE
МAX PAYNE
вчера в 01:11
Роналду 6 голов в 4 последних матчах АПЛ, мосся 4 гола за весь сезон 😂😂😂
Ironigor
Ironigor
вчера в 01:08
Манчестер Юнайтед с Победой . Рон работяга, респект тебе и Удачи !
3ton
3ton
вчера в 00:50
МЮ стал побеждать , а Роналду забивать , когда шансов на ЛЧ нет.
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 00:21
Лучшим сегодня был Ронни О'Салливан... Браво!!!...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 00:09, ред.
С победой Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и остальных. Лидс, как обычно, крупно проигрывает. Вряд ли Манчестер Сити и Ливерпуль проиграют в оставшихся матчах. Но буду рад, если Ливерпуль выиграет АПЛ этого сезона. Клопп выстроил в Ливерпуле оооочень сильную команду. А в Манчестер Юнайтед ожидается глобальная чистка состава. Приятного просмотра...
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 00:04
А МЮ в Лигу Европы, скорее всего
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 00:04
А жаль.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 00:04
А за путёвку в Лигу конференций кто борется? Ты упустил этот важный момент!
Elliada
Elliada
вчера в 00:01
В этом туре главная сенсация - проигрыш Челси.

МС и Ливерпуль продолжают борьбу за золото АПЛ.

Арсенал и Тоттенхэм борются за путевку в ЛЧ
beefs
beefs
02 мая в 23:59
и ничем не удивили...
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