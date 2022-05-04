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Стало известно, что сказал Клопп игрокам в перерыве матча с «Вильярреалом»

вчера, 07:39
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после победы над «Вильярреалом».

В перерыве я сказал ребятам, что во втором тайме они должны сыграть лучше, чем в первом. Я попросил своих помощников найти пример того, что мы сделали правильно в первом тайме, но они не смогли этого сделать. Тогда я сказал ребятам, что они должны искать свободные зоны, играть более гибко и перестать дарить мяч их игрокам, которые использовали персональную опеку.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:01, ред.
Клопп в чистую переиграл сам себя, того который был в первом тайме. Просто два разных тайма . Просто две разные тактики и схемы . Просто два разных Клоппа !
И это всё один матч , и одна Победа ✌️ !
Gahi
Gahi
вчера в 09:37
Правильный анализ игры команды, вовремя выяснить и выявить причины ошибок в перерыве матча, чтобы настроить команду совершить камбэк дорогого стоит. Юрген Клопп со своими помощниками сделал тот что козалось невозможное, после первого тайма против команды Унаи Эмери. Действительно команда "Вильярреала" удивила в первой половине матча всех тех кто следил за этой игрой против "Ливерпуля". Но чаща весов и удача во втором тайме перевесило в сторону команды "Ливерпуля", которым удалось совершить невозможное, а вот команда "Вильярреала" заслуживала в этот вечер большого и как минимум ничейного результата за игру которую они показали в этом матче.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 08:42
Все, есть победа, ура! Молодцы!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:15
Хуже, чем в первом тайме играть было просто нельзя.
mihaluch
mihaluch
вчера в 07:50
Главное во время найти нужные слова.
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