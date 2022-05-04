Стало известно, что сказал Клопп игрокам в перерыве матча с «Вильярреалом»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился впечатлениями после победы над «Вильярреалом».

В перерыве я сказал ребятам, что во втором тайме они должны сыграть лучше, чем в первом. Я попросил своих помощников найти пример того, что мы сделали правильно в первом тайме, но они не смогли этого сделать. Тогда я сказал ребятам, что они должны искать свободные зоны, играть более гибко и перестать дарить мяч их игрокам, которые использовали персональную опеку.