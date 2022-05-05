Гвардиола: «После нашего забитого мяча „Реал“ всё время атаковал»

Главный тренер «Ман Сити» поделился впечатлениями после поражения от «Реала».

«Реал» пошел вперед большими силами. Эдер Милитао, Родриго, Винисиус, Бензема... Все они пошли в штрафную. «Реал» постоянно грузил подачи с флангов и в итоге забил два гола. Мы не сумели сыграть на своем привычно высоком уровне. Игроки ощущали давление, но это нормально для полуфинала. Такова игра. Мы должны принять это.

После нашего забитого мяча «Реал» всё время атаковал. Но дело не в этом. Нам не пришлось сильно терпеть, но футбол порой непредсказуем. Теперь потребуется время, чтобы пережить эту неудачу.

Мы были близки, но не смогли выйти в финал. Всё просто. Первый тайм получился посредственным. Мы сыграли недостаточно хорошо, хотя и страдать сильно не пришлось. После забитого мяча заиграли лучше. Мы нашли свой ритм, игроки стали действовать увереннее.