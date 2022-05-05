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Гвардиола: «После нашего забитого мяча „Реал“ всё время атаковал»

вчера, 07:16
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился в доп. время

Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после поражения от «Реала».

«Реал» пошел вперед большими силами. Эдер Милитао, Родриго, Винисиус, Бензема... Все они пошли в штрафную. «Реал» постоянно грузил подачи с флангов и в итоге забил два гола. Мы не сумели сыграть на своем привычно высоком уровне. Игроки ощущали давление, но это нормально для полуфинала. Такова игра. Мы должны принять это.

После нашего забитого мяча «Реал» всё время атаковал. Но дело не в этом. Нам не пришлось сильно терпеть, но футбол порой непредсказуем. Теперь потребуется время, чтобы пережить эту неудачу.

Мы были близки, но не смогли выйти в финал. Всё просто. Первый тайм получился посредственным. Мы сыграли недостаточно хорошо, хотя и страдать сильно не пришлось. После забитого мяча заиграли лучше. Мы нашли свой ритм, игроки стали действовать увереннее.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ RoArt (раскрыть)
вчера в 15:19
красит гуашью свои золотые мячи Левандовский, уже третий год )))
RoArt
RoArt ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 14:07, ред.
Красил он гуашью свои 7 картонных мячей, позолота слезает быстро ..
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 13:28
Гугл перевод он такой)
Agamaga........
Agamaga........ ответ Прохорович (раскрыть)
вчера в 12:47
Чердак специально так говорил, обычно после таких слов происходит ровно обратное!
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 12:46
Привет. Да, на деньги много чего не купишь!
Уверен, они не смотрят матчи Реала! Да вообще любые игры по тв. Я сам раздумывал смотреть или нет, в жизни есть дела важнее, в итоге посмотрел.
Поздравляю мадридистов! Достойно вышли из ситуации, когда соперник думал, что дело сделано.
Прохорович
Прохорович
вчера в 12:36
Черданцев - горе комментатор, ща 10 минут до свистка основного времени он начал уверять что все кончено, Сити в Финале, даже не подумал что может перевернуться. ну нельзя так откровенно глупить, досмотри хотя бы до последней минуты и начинай славить Гвардиолу. Раньше за такие комментарии могли отстранить хотя бы временно от работы.
rcykf7ddb788
rcykf7ddb788 ответ Капо (раскрыть)
вчера в 11:55
    Капо
    Капо ответ 7su28t5sk6qk (раскрыть)
    вчера в 11:51
    Ой чувствую Ливер накидает королям в финале💪
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 11:36, ред.
    Привет Мага,ПСЖ создан в 1970-х годах-совсем не старый клуб!
    Да мне вообще пофиг от куда берут деньги ПСЖ и МанСити я ведь не предъявлял претензии к их деньгам,а наоборот можно сказать похвалил арабские капиталы,я всего лишь сказал что характер не купишь за нефтяные миллиарды,главное что Реал их убрал со своего пути к финалу
    Месси и Гвардиола дома посмотрят финал ЛЧ-как и Барселона!
    Dan_Madrid
    Dan_Madrid
    вчера в 11:21
    Реал это рокки Бальбоа. Сколько бы не отправляли в нокдаун, он все равно вставал и бился. По игре разве сити был плох? В чем виноват Пеп? Все думали, что сити в финале. Хватит его винить. Если реал выиграет в финале, для вас и Клопп станет физруком.
    7su28t5sk6qk
    7su28t5sk6qk ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 10:57
    Получать условные 100 лямов в год от рекламы, и вливать миллиарды на трансферы разницу не чувствуешь? Или тебе лишь что-то ляпнуть в адрес Реала? ПСЖ старый клуб, аж 1998 года))) Реал Мадрид- Короли Европы, смирись уже с этим
    протон
    протон
    вчера в 10:56
    Стало ясно, что это занавес уже когда Родриго забил второй если честно. Несложно представить с каким моральным духом ты начинаешь играть экстратаймы, когда за пять минут до конца основного времени выигрывал с разницей в два мяча. Ну и странно, что мало кто заметил, что фирменный футбол Пепа просто развалился в последние полчаса ведь все действия Сити скатывались в навесы и индивидуальные скилы - вещи, которые Пеп ненавидит в контексте построения игры.
    Онотолий Вассерман
    Онотолий Вассерман
    вчера в 10:43
      faneng
      faneng
      вчера в 10:29
      Хорошо, что Пеп хоть не ноет и не сваливает вину ни на кого (как делал бы Моуриньо), но все равно - мямлит чушь. Несильно страдали, нашли свой ритм - о чем он вообще.
      Реально произошло вот что: когда эстетский план Гвадриолы на игру развалился (первый гол Родриго) - команда тоже развалилась. В ней нет духа, есть только эстетические изыски Гвардиолы.
      Kolenok
      Kolenok
      вчера в 10:25
      Без напа он атаковал,одни "карлики" в атаке.
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 09:38
      Слишком рано поверили в победу.
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
      вчера в 09:32
      А Реал не получал от арабов деньги?) рекламируя арабские компании на футболке.
      Интересные вы вообще. В Мадриде можно, а в АПЛ нельзя - это плохо. МС просто нашёл своё, клуб то старый как и ПСЖ.
      beefs
      beefs
      вчера в 09:14
      Все же Анчелотти уделал Хосепа...
      Carl Lewis
      Carl Lewis
      вчера в 09:11
      Вы были близки, но не смогли выйти в финал.
      xajaks
      xajaks
      вчера в 09:07
      Походу Пеп и я разные матчи смотрели....
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      вчера в 08:49
      Ничего себе новость, а что игроки должны были делать? Если как тренер пустышка и не умеет тактически перестраиваться проще найти нелепейшее оправдание.
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      вчера в 08:48
      Гвардиолу часто наззывают лучшим тренером мира. Но он никогда не выигрывал с условным Порту Лигу Чемпионов. Он не выводил условный Вильярреал в полуфинал Лиги Чемпионов. Что же он делал? Собирает каждый год внутренние кубки имея самый сильный и богатый клуб во внутреннем чемпионате. С пиковыми Хави, Иньестой и Месси он выиграл Лигу Чемпионов, но вовремя свалил.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 08:40
      На игроков всё свалил, тренеришко
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 08:30
      Пепу надо было лысину натирать, а не мячик !
      DXTK
      DXTK
      вчера в 08:21
      Есть простое правило в футболе.............не хотите что бы вам забили мяч, не отдавайте его сопернику...... отдали......получили ....... на кого теперь обижаться.
      Ruslik1982
      Ruslik1982 ответ karnager (раскрыть)
      вчера в 08:17
      натирал 7 золотых мячей платочком
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 08:16
      Мой телевизор показывал как всю игру атакавал Ревл, Пеп плохо следил за матчем.
      Ruslik1982
      Ruslik1982
      вчера в 08:16
      «Реал» всё время атаковал. Но дело не в этом.
      санек002
      санек002
      вчера в 08:13
      что и требовалось доказать!реал сильнее!
      eleven LC
      eleven LC
      вчера в 08:11, ред.
      ДНК Реала это характер победителей и плей-офф ЛЧ в этом сезоне это доказал!
      Ещё приятней это то что Реал победил ПСЖ и МанСити-искуственные проэкты,которые без арабских денег были середняками!
      Месси и Гвардиола расстроились наверно,это Реал чуваки!
      Против Челси ничего не имею,за них мой лучший друг болеет!
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