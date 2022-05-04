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Каррера: «Хочу посоревноваться с „Зенитом“ в качестве тренера „Спартака“»

вчера, 19:24

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о доминировании «Зенита» в чемпионате России.

Как остановить доминирование «Зенита» в РПЛ? Я не знаю. В последние годы у «Зенита» действительно нет равных конкурентов в чемпионате, остальным клубам нужно проделать серьезную работу, чтобы побороться с ними за чемпионство. Возможно, явное доминирование одного клуба как-то и влияет на интерес болельщиков к чемпионату, но это происходит и в европейских топ-лигах, в футболе такое бывает, многие уже привыкли к тому, что один клуб на голову выше остальных.

Безусловно, я бы хотел когда-нибудь посоревноваться с таким «Зенитом» за чемпионство, например, в качестве тренера «Спартака». Это интересный вызов для любого специалиста.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:08
Массимо, намеками тренером в Спартаке не станешь, проверено Мостовым.
Futurista
Futurista ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:09
А Алень что выиграл что нибудь или весь свой багаж в Спартаке оставил?)...
Сп62
Сп62 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:04
Чемпионом стал на заслугах Аленичева. А дальше тренерский дар рассеялся, как дым. И не только в Спартаке.
pomor45
pomor45
вчера в 20:35
Так и не может спуститься с небес на землю. Видно без помощи Зенита ему не обойтись.
ДСА
ДСА
вчера в 20:27
Его надо брать.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:23
Никто и не мешал)...Спартак чемпионом стал...
drug01
drug01
вчера в 20:14
Какие желания...
!!!!?
lotsman
lotsman
вчера в 20:05
А кто тебе мешал, когда ты был тренером Спартака?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:36
Почему нет?
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