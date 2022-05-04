Каррера: «Хочу посоревноваться с „Зенитом“ в качестве тренера „Спартака“»

Бывший тренер «Спартака» высказался о доминировании «Зенита» в чемпионате России.

Как остановить доминирование «Зенита» в РПЛ ? Я не знаю. В последние годы у «Зенита» действительно нет равных конкурентов в чемпионате, остальным клубам нужно проделать серьезную работу, чтобы побороться с ними за чемпионство. Возможно, явное доминирование одного клуба как-то и влияет на интерес болельщиков к чемпионату, но это происходит и в европейских топ-лигах, в футболе такое бывает, многие уже привыкли к тому, что один клуб на голову выше остальных.



Безусловно, я бы хотел когда-нибудь посоревноваться с таким «Зенитом» за чемпионство, например, в качестве тренера «Спартака». Это интересный вызов для любого специалиста.