Анчелотти о матче с «Ливерпулем»: «Нас ждёт невероятный футбольный вечер»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о выходе в финал Лиги чемпионов.
Не могу сказать, что мы уже привыкли побеждать в таком ключе, но то же самое случилось в противостояниях с «Челси» и ПСЖ. Если спросите, как нам это удается, я отвечу, что история клуба помогает нам продолжать бороться даже тогда, когда кажется, что все уже кончено.
Я рад, что мы сыграем в финале против еще одного сильного соперника. Мы привычны к таким матчам. Нас ждёт невероятный футбольный вечер
Матч уже почти был проигран, но нам все же удалось совершить последний рывок. Мы провели хороший матч против сильного соперника. Забитый мяч, который позволил нам сравнять счет, добавил нам уверенности в добавленное время и дал психологическое преимущество.
В Ливерпуле есть вожак и он на тренерской скамейке. Думаю, на этой игре с Сити везение Реала и закончится. Ливерпуль объективно сильнее, а ещё он забивает и идёт вперёд, а потом снова забивает и снова идёт вперёд. Плюс тренер не размазня, а способный настроить на игру в том числе и в перерыве. Реалу будет очень сложно. Шансы Ливерпуля выше. Но всё как всегда рассудит игра.
В Ливерпуле есть вожак и он на тренерской скамейке. Думаю, на этой игре с Сити везение Реала и закончится. Ливерпуль объективно сильнее, а ещё он забивает и идёт вперёд, а потом снова забивает и снова идёт вперёд. Плюс тренер не размазня, а способный настроить на игру в том числе и в перерыве. Реалу будет очень сложно. Шансы Ливерпуля выше. Но всё как всегда рассудит игра.
Пеп сдался, сломался, он Опять не знает что делать. И команда сломалась вслед за ним без вожака по типу Роналду или Бензема, без даже попытки устроить навал, без 11 игроков в чужой штрафной.
Дани Себальос вышел на свой десяток минут умирать, биться за каждый мяч. Стерлинг же вышел понырять да трусцой побегать. Вини после 100 минут игры размазывает стомиллионного Грилиша. Девятнадцатилетний Камавинга играет с уверенностью 30 летнего мужика, когда как Гений Английского Футбола Фоден ничего не мог сделать с Начо.
Пеп сдался, сломался, он Опять не знает что делать. И команда сломалась вслед за ним без вожака по типу Роналду или Бензема, без даже попытки устроить навал, без 11 игроков в чужой штрафной.
Дани Себальос вышел на свой десяток минут умирать, биться за каждый мяч. Стерлинг же вышел понырять да трусцой побегать. Вини после 100 минут игры размазывает стомиллионного Грилиша. Девятнадцатилетний Камавинга играет с уверенностью 30 летнего мужика, когда как Гений Английского Футбола Фоден ничего не мог сделать с Начо.