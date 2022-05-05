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Анчелотти о матче с «Ливерпулем»: «Нас ждёт невероятный футбольный вечер»

вчера, 07:14
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился в доп. время

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о выходе в финал Лиги чемпионов.

Не могу сказать, что мы уже привыкли побеждать в таком ключе, но то же самое случилось в противостояниях с «Челси» и ПСЖ. Если спросите, как нам это удается, я отвечу, что история клуба помогает нам продолжать бороться даже тогда, когда кажется, что все уже кончено.

Я рад, что мы сыграем в финале против еще одного сильного соперника. Мы привычны к таким матчам. Нас ждёт невероятный футбольный вечер

Матч уже почти был проигран, но нам все же удалось совершить последний рывок. Мы провели хороший матч против сильного соперника. Забитый мяч, который позволил нам сравнять счет, добавил нам уверенности в добавленное время и дал психологическое преимущество.

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Все комментарии
Алексей Сиднев 2
Алексей Сиднев 2 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 12:50
А где ты увидел везение?? Тут команда и её командный дух затащили игру, писали ранее, что без Рамоса не будет того самого вожака у Реала, да есть Бензин, но его поменяли и игра не развалилась, не надо забывать и про опыт таких игр у Реала, ему, что везло по твоему и с ПСЖ и с Челси?? Тоже самое касается и опыта в финале, немец крут и Ливер силен, но в финале больше опыта как раз у Реала и его тренера, всё просто, игра действительно рассудит, главное чтобы судья не испортил игру)
протон
протон
вчера в 10:58
Когда Пеп сел на скамейку после третьего гола, все сразу стало ясно. Это было написано на его лице, это отчётливо читалось в каждой мимике.
Пеп сдался, сломался, он Опять не знает что делать. И команда сломалась вслед за ним без вожака по типу Роналду или Бензема, без даже попытки устроить навал, без 11 игроков в чужой штрафной.
Дани Себальос вышел на свой десяток минут умирать, биться за каждый мяч. Стерлинг же вышел понырять да трусцой побегать. Вини после 100 минут игры размазывает стомиллионного Грилиша. Девятнадцатилетний Камавинга играет с уверенностью 30 летнего мужика, когда как Гений Английского Футбола Фоден ничего не мог сделать с Начо.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:21
Ждём такого же сумасшедшего финала, как и весь сумасшедший путь, проделанный к этому финалу Реалом!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 09:19
Обычно финалы бывают скучными,команды зачастую осторожничают!!!
bublikyo
bublikyo ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 09:07
Реал в каждом матче плей-офф был андердогом, и после каждого прохода говорили что везение уже закончилось
Gahi
Gahi
вчера в 08:41
Возможно так и будет, Салах мечтал сыграть в финале с Реал Мадрид и вот после окончания Рамадана где он с Мане держали целый месяц пост, его желание исполнилось. Игра должна стать самым зрелищным финалом, матч которого должен запомнится своей зрелищностью и результатом. Но а героями этого финала скорее всего должны стать Мохаммед Салах, Садио Мане и Карим Бензема. Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:39
Будем надеяться на потрясающий финал
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 08:37
Везение не бывает безграничным. Сити упустил финал из-за своего безволия. Гвардиола только в Барселоне допустил наличие вожака на поле, коим был Пуйоль, и только та его команда добилась победы в ЛЧ. В Баварии вожака не было, в Сити и подавно. Одна молодёжь, которой не хватает хорошей оплеухи по ходу матча. Кто её будет давать? Стерлинг, которого Пеп на овертаймы выпустил? Пока не будет вожака на поле, Сити так и будет отваливаться то в полуфиналах, то проигрывать финалы.
В Ливерпуле есть вожак и он на тренерской скамейке. Думаю, на этой игре с Сити везение Реала и закончится. Ливерпуль объективно сильнее, а ещё он забивает и идёт вперёд, а потом снова забивает и снова идёт вперёд. Плюс тренер не размазня, а способный настроить на игру в том числе и в перерыве. Реалу будет очень сложно. Шансы Ливерпуля выше. Но всё как всегда рассудит игра.
vova505
vova505 ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 08:31
Да
После всех этих игр уже ничего не известно
vova505
vova505 ответ avici_liverpool (раскрыть)
вчера в 08:30
Да и без Салаха там есть кому "шороху навести"
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ avici_liverpool (раскрыть)
вчера в 08:28
Думаю, что он предпочтет сам сломаться заранее.. На тренировке
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:15
Жду с нетерпением...
lotsman
lotsman
вчера в 08:13
Игра будет очень интересной. Реалу победы.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 08:06
Вот уж теперь не возьмусь предсказать исход финала...
ДСА
ДСА
вчера в 08:02
Надеемся на обилие голов
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 07:48
кто на этот раз сломает Салаха?
rams
rams
вчера в 07:32
Красивая игра.
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