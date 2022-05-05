Анчелотти о матче с «Ливерпулем»: «Нас ждёт невероятный футбольный вечер»

Главный тренер «Реала» рассказал о выходе в финал Лиги чемпионов.

Не могу сказать, что мы уже привыкли побеждать в таком ключе, но то же самое случилось в противостояниях с «Челси» и ПСЖ . Если спросите, как нам это удается, я отвечу, что история клуба помогает нам продолжать бороться даже тогда, когда кажется, что все уже кончено.

Я рад, что мы сыграем в финале против еще одного сильного соперника. Мы привычны к таким матчам. Нас ждёт невероятный футбольный вечер

Матч уже почти был проигран, но нам все же удалось совершить последний рывок. Мы провели хороший матч против сильного соперника. Забитый мяч, который позволил нам сравнять счет, добавил нам уверенности в добавленное время и дал психологическое преимущество.