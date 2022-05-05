Тодорович покинет «Ахмат». Ему уже звонили из двух российских клубов

Горан Попов, агент защитника «Ахмата» , сообщил, что игрок покинет грозненский клуб и, вероятно, продолжит карьеру в другой команде РПЛ .

Вчера мы с партнёром решили узнать, какая ситуация по Дарко. Созвонились с Талалаевым, спросили, что творится с нашим футболистом, потому что остаётся всего 20 дней до конца сезона. Он сказал, что они все вместе поговорили и решили, что Дарко в «Ахмате» не остаётся. Причин тренер не называл. Мы знаем, что последние несколько матчей Дарко играл не очень хорошо, хотя до этого выходил на поле весь сезон. Но ничего, едем дальше. Нам уже звонят команды из России, из Скандинавии, спрашивают про Тодоровича.

Какие варианты есть в России? Пока не могу говорить детали. Скажу лишь, что звонили из двух российских клубов. Думаю, до 5—10 июня у Дарко будет новая команда.