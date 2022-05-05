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Тодорович покинет «Ахмат». Ему уже звонили из двух российских клубов

вчера, 17:39

Горан Попов, агент защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, сообщил, что игрок покинет грозненский клуб и, вероятно, продолжит карьеру в другой команде РПЛ.

Вчера мы с партнёром решили узнать, какая ситуация по Дарко. Созвонились с Талалаевым, спросили, что творится с нашим футболистом, потому что остаётся всего 20 дней до конца сезона. Он сказал, что они все вместе поговорили и решили, что Дарко в «Ахмате» не остаётся. Причин тренер не называл. Мы знаем, что последние несколько матчей Дарко играл не очень хорошо, хотя до этого выходил на поле весь сезон. Но ничего, едем дальше. Нам уже звонят команды из России, из Скандинавии, спрашивают про Тодоровича.

Какие варианты есть в России? Пока не могу говорить детали. Скажу лишь, что звонили из двух российских клубов. Думаю, до 5—10 июня у Дарко будет новая команда.

Также ранее сообщалось, что Даниил Уткин не останется в «Ахмате» на следующий сезон.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:54
похож на молодого Макаревича
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:08
В итоге в ФНЛ отправится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:36
Удачи ему в новом клубе!
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:35
Напустили тумана с продолжением его карьеры.
hаrut
hаrut
вчера в 17:43
Пока никакой конкретики
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