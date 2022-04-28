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«Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца

вчера, 22:57

Пресс-служба «Локомотива» объявила о трансфере нападающего черногорского клуба «Чукарички Станком» Марко Раконьяца.

Футбольный клуб «Локомотив» подписал долгосрочный контракт с нападающим Марко Раконьяцем (Черногория). Контракт с игроком рассчитан на 4 года. Марко начнёт выступать за «Локомотив» с сезона 2022 – 2023 под номером 77.

Томас Цорн, спортивный директор ФК «Локомотив»:

Марко уже некоторое время находится «на радарах» разных европейских клубов, поэтому мне особенно приятно, что он принял предложение перейти в «Локомотив». Он представляет тот профиль игрока, который мы искали: высокий, молодой и с перспективой. Марко постоянно вызывается в сборные своей страны, демонстрирует необходимые для форварда качества и забивает голы. Уверен, что в новом сезоне Марко качественно усилит линию атаки нашей команды.

«Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:54
Марко высокий молодой перспективный.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:48
Отлично что хоть когото подписывают!
протон
протон
сегодня в 00:33
Удивительно, что нападающего взяли. Мне кажется, что в этой позиции прям порядок. Хотя кто знает, может Кухта уже заявил, что летом укатит. Тут нужно знать ситуацию полностью.
Boricku
Boricku
сегодня в 00:29
неизвестно что с чемпионатом будет, какие то контракты подписываются
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 00:00
Значит чех уйдёт
drug01
drug01
вчера в 23:46
Может поможет
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:16, ред.
Удивительно как они это сделали.
Довольно неплохой молодой паренёк. Удачи ему в Локо.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:00
Теперь главное адаптироваться
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