«Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца

Пресс-служба «Локомотива» объявила о трансфере нападающего черногорского клуба «Чукарички Станком» .

Футбольный клуб «Локомотив» подписал долгосрочный контракт с нападающим Марко Раконьяцем (Черногория). Контракт с игроком рассчитан на 4 года. Марко начнёт выступать за «Локомотив» с сезона 2022 – 2023 под номером 77.

Томас Цорн, спортивный директор ФК «Локомотив»:

Марко уже некоторое время находится «на радарах» разных европейских клубов, поэтому мне особенно приятно, что он принял предложение перейти в «Локомотив». Он представляет тот профиль игрока, который мы искали: высокий, молодой и с перспективой. Марко постоянно вызывается в сборные своей страны, демонстрирует необходимые для форварда качества и забивает голы. Уверен, что в новом сезоне Марко качественно усилит линию атаки нашей команды.