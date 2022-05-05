Кирьяков: «Никто не будет против, если Шварц продолжит работать в „Динамо“»

Бывший футболист «Динамо» оценил работу Сандро Шварца в московской команде.

«Динамо» борется за второе место в РПЛ . Это уже достижение. Временами команда показывала неплохой футбол, особенно в первой части сезона. Да, в концовке чего-то не хватило, сбавили обороты, не смогли навязать борьбу «Зениту». Сейчас все внимание нужно обратить на то, чтобы сохранить второе место. В любом случае даже если команда останется в тройке – это будет положительный результат. Важно понимать, хочет ли сам Сандро в связи со всей политической обстановкой остаться работать в России. Думаю, что никто не будет против, если Шварц продолжит свою работу в «Динамо».