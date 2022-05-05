В «Химках» рассказали, когда будет назначен новый гендиректор клуба

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, когда будет назначен новый генеральный директор команды после ухода с этой должности .

Для нас это решение тоже было достаточно неожиданное, поэтому сейчас исполнять обязанности генерального директора будет один из заместителей Владимира Борисовича, который находится в структуре. Естественно, это сделано потому, что у человека есть право подписи и не нужно останавливать финансово-хозяйственную деятельность клуба.

В ближайшую неделю-две мы примем окончательное решение по руководителю, потому что без него деятельность организации, тем более футбольного клуба, ставится под угрозу. Поэтому наша задача с советом учредителей и попечительским советом найти замену. Будем работать над этим. Возвращение Анохина и Поляцкина? Нет-нет, решение об уходе Габулова было принято несколько часов назад, никаких фамилий на его замену у нас в принципе сейчас нет как таковых. Это ложная информация.