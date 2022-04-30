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Слуцкий высказался о возможной отставке после поражения от «Сочи»

сегодня, 17:04
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 6Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможной отставке после разгромного поражения от «Сочи» (0:6) в матче 27-го тура РПЛ.

Доработаю ли я этот сезон в «Рубине»? Вы можете задать этот вопрос руководству клуба, потому что у нас есть внутренние договоренности. Скажем так, у клуба есть возможность разорвать со мной контракт без выплат компенсации.

Хотел ли бы я доработать до конца? Это такой вопрос… Даже если ты хлебаешь такой большой ложкой — это надо уже хлебать до конца и всем вместе. Это моя позиция.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:48
Просто помолчу, потому-что ожидаемая "ложка". Аминь.
OzonMax
OzonMax
сегодня в 18:28
Или на х,, 2 года клуб доил толку ноль: уйди отсюда, такого унижения я за все время клуба не помню
dok66
dok66
сегодня в 18:24
Леониду нужна перезагрузка .Но сначала нужно дойти до дна и закончить сезон в Рубине .
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 18:21
когда-то Рубин и Барсу обыгрывал...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:00
Надо уже что-то менять.
Альфи
Альфи
сегодня в 17:55, ред.
а мне кажется ЦСКА он бы мог помочь, все таки не два брата полена березовых, давай назад в конюшню есаул!
OzonBoy
OzonBoy
сегодня в 17:55
0:6 Вы где живете ???? Эта команда которая драла Баварию
OzonBoy
OzonBoy
сегодня в 17:53
На х.. все руководство. Тупые уроды которые убили футбол в казани
OzonBoy
OzonBoy
сегодня в 17:52
Там почти 115 мальчишек и вторая командаЮ почему Ростов играет, Химки играют. аа у нас че блин
OzonBoy
OzonBoy ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 17:51
У нас есть отличная школа, пусть мальчишки играют, гду рубин2
OzonBoy
OzonBoy
сегодня в 17:49
Иди на х.. чебуречник
OzonBoy
OzonBoy
сегодня в 17:49
У меня даже не матных слов нет. как можно так все изговнять
альсато
альсато
сегодня в 17:48
ну поменяешь ты (за три тура до конца) главного-что изменится?...пусть уж пьет эту чашу-до конца...
OzonBoy
OzonBoy ответ протон (раскрыть)
сегодня в 17:47, ред.
таким позором
OzonBoy
OzonBoy
сегодня в 17:46
Это страшный позор. Нам не нужен такой тренер. 2 года терпели. ИДИ НА Х.. БурГЕРЫ ЖРАТЬ СКОТИНА. 0.6 ТАК ЕЩЕ НИКТО КАЗАНБ НЕ ОСКОРБЛЯЛ
протон
протон
сегодня в 17:44
Уважающий себя тренер сам ушел бы из команды, несмотря на все свои хорошие отношение с руководством. Лёня все уважение к себе потерял.
протон
протон
сегодня в 17:44
Смотрю составы команд, да, у Сочи есть пара-тройка выделяющихся на общем фоне игроков, но в целом там разница отнюдь не на 0-6. Думаю, если поменять тренеров местами и дать поработать вот с этим набором игроков около полугода, то Федотов с этим Рубином точно б не проиграл Сочи Слуцкого. Так что дело, в первую очередь, не в игроках
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:44
Да он ждёт эту отставку вместе со штрафные станциями...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:42
Уважающие люди сами подают в отставку после такого.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:37
Надо дать Лёне доработать и доделать ему своё большое дело - вывести Рубин в ФНЛ!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:36
Уже самому пора подать в отставку, а не ждать когда уволят
pomor45
pomor45
сегодня в 17:31
рот он наел такое, что никакая ложка большой не покажется. .
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 17:27
Надо оставлять Лёню в Казани.
beefs
beefs
сегодня в 17:24
пора уже в Европу, там тебя заждались...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:22
Пусть уж доработает.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:12
"Голос Гинера", естественно, никогда сам в отставку не подаст. Будет до последнего сидеть КВНщик)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:10
Слуцкий не тренер это доказано.
протон
протон
сегодня в 17:08
Дайте Лёне поработать.
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