Слуцкий высказался о возможной отставке после поражения от «Сочи»

Главный тренер «Рубина» ответил на вопрос о возможной отставке после разгромного поражения от «Сочи» (0:6) в матче 27-го тура РПЛ .

Доработаю ли я этот сезон в «Рубине»? Вы можете задать этот вопрос руководству клуба, потому что у нас есть внутренние договоренности. Скажем так, у клуба есть возможность разорвать со мной контракт без выплат компенсации.

Хотел ли бы я доработать до конца? Это такой вопрос… Даже если ты хлебаешь такой большой ложкой — это надо уже хлебать до конца и всем вместе. Это моя позиция.