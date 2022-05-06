Пике рассказал, как хотел купить французскую команду

Защитник «Барселоны» рассказал о неудачной попытке купить команду «Ред Стар», которая выступает в четвёртом по силе дивизионе Франции. Пике возглавлял консорциум, который пытался приобрести клуб.

Мы были на грани покупки «Ред Стар». К сожалению, мы немного опоздали на переговоры, но я поехал в Париж, посмотрел стадион, поговорил с Патрисом Хаддадом, тогдашним владельцем.

Меня это заинтересовало, потому что с тех пор, как мы купили «Андорру», дела идут хорошо. Мы приобрели клуб из пятого дивизиона, а сейчас мы первые вывели его в третий дивизион Испании. Мы хотим воспроизвести эту модель в другом клубе.

«Ред Стар» из-за ее истории, болельщиков, реконструкции стадиона нам сразу понравилась. В последний момент мы сделали очень хорошее предложение, но сделка не состоялась.