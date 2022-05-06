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Пике рассказал, как хотел купить французскую команду

сегодня, 11:35

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о неудачной попытке купить команду «Ред Стар», которая выступает в четвёртом по силе дивизионе Франции. Пике возглавлял консорциум, который пытался приобрести клуб.

Мы были на грани покупки «Ред Стар». К сожалению, мы немного опоздали на переговоры, но я поехал в Париж, посмотрел стадион, поговорил с Патрисом Хаддадом, тогдашним владельцем.

Меня это заинтересовало, потому что с тех пор, как мы купили «Андорру», дела идут хорошо. Мы приобрели клуб из пятого дивизиона, а сейчас мы первые вывели его в третий дивизион Испании. Мы хотим воспроизвести эту модель в другом клубе.

«Ред Стар» из-за ее истории, болельщиков, реконструкции стадиона нам сразу понравилась. В последний момент мы сделали очень хорошее предложение, но сделка не состоялась.

Напомним, что с 2019 года Пике владеет испанским футбольным клубом «Андорра».

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Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 17:51
А я бы Сатурн купил и вернул его в вышку
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:52
Однажды я тоже думал купить клуб, но денег хватило только на пиво, я не расстроился))
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 12:56
Успеет еще порулить клубами, а пока пусть лучше сосредоточится на карьере футболиста.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:51
В Барселону бы вложился)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:08
Известный клуб
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 11:54
Все может.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:44
Андорра обходится явно дешевле.
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