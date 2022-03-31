Беда «Спартака» не в футболистах. Даже без легионеров клубу важнее вертикаль власти

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вчера, 21:01

Развиваем популярную сегодня тему.

Футболистов всегда хватало для второй строчки

Газизов не ведет себя достойно в вечных спорах со «Спартаком», как и сами москвичи. Но иногда он прав – деньги потрачены, за три сезона отдали почти 80 млн евро на новичков, а где положительные результаты? Возможно, столетний юбилей «красно-белые» отметят финалом Кубка России (не путать с победой), не будем исключать такой счастливый поворот.

Но после всех расходов, после реорганизации состава и ставки на трех разных тренеров команда спустилась примерно туда, где оказалась с Кононовым до всего этого. Состав «Спартака» не выдающийся, не спорим. Но после всех подписаний «ростер» точно не слабее, чем у тех, кто прямо сейчас ведет борьбу за второе место.

С «Динамо» и ЦСКА можно сравнивать. В случае с «армейцами» также надо учесть фактор очарования краткосрочным успехом. Надо еще проверить, как нестабильные в прошлых клубах Языджи, Карраскаль, Гбамен и Медина будут работать через месяц-полтора. Но у самого «Спартака» даже Зобнин, который раньше был синонимом двужильности и надежности, сдал.

Похожих сюжетов много, топчутся на месте. Не умеют работать с тем, что есть. В каждом из последних сезонов «Спартак» легко мог становиться минимум вторым в РПЛ . Иногда даже упускал первую строчку, глупо раздавая очки середнякам. Чаще всего сами виноваты, винить тут некого.

Легионеры точно потеряют спортивную мотивацию

В одном предложении вся суть. Не важно, что там говорит пресс-секретарь клуба Зеленов, поскольку давно огрызается, а не отвечает с дипломатическим сарказмом, который так подходит его должности. Разумеется, «Спартак» не потеряет всех легионеров сразу, если Федун и Алекперов сохранят часть состояния.

Но ситуация изменилась к худшему, а отъезд Айртона – симптом новой невиданной доселе в РПЛ болезни. Салихова смешно связала трансфер с судейством господина Иванова и непоказанной карточкой обидчику бразильца. А лучше бы объяснила, почему шанс заработать на легионерах в нынешних реалиях для «красно-белых» не плохая, а терпимая новость.

Тем более, сама мама четверых сыновей, одного из которых зовут так, как Айртона, недавно сказала, что без государственной поддержки клубам РПЛ будет сложно. Отсутствие еврокубков и реальный курс валют мешают заманивать в чемпионат новых молодых и талантливых легионеров. Зато приняли новый лимит, то есть ставка именно на иностранцев, но уже ниже классом.

Вот этот путь «Спартак» точно прорабатывает. Надо приглашать тех, кто готов получать меньше, приехать из не самых именитых стран Южной Америки. Или из Азии, куда РФС может пожелать перейти. Вот такой шаг точно будет ошибкой, ведь путь из футбольного азиата в европейца долгий и тернистый. Да и кто сказал, что Южная Корея, Япония и другие страны разрешат такой фокус?

Также магия понадобится, чтобы хотя бы некоторые иностранцы решили остаться в «Спартаке». Нет сомнений, что опорник Мартинс останется, одна зарплата в Москве чего стоит. Но даже Промес, если судебное производство против него не приведет в тюрьму, подумает о переезде туда, где есть еврокубки. Век футболиста короткий, а финансовое состояние владельцев «Спартака» уже изменилось.

Разговоры о том, что избавиться от легионеров – одна из опций, не должны никого удивлять. Живем во время возможностей сделать ситуацию из плохой еще хуже. «Спартак» как раз мастер подобных историй, причем на ровном месте, без внешних потрясений. А с ними выплыть еще сложнее.

Отсутствие сильных управленцев всегда тянет на дно

Стоит «Спартаку» найти более или менее подходящего специалиста, вроде Карреры или Тедеско, так сразу его отвергают. Ваноли не так удачно зашел, хотя и его теперь нужно убедить остаться, если увидим отток легионеров, снижение финансирования и фактическое сворачивание проекта клуба с многомиллиардными расходами.

И тогда поймем, что за все сытые годы не создали вертикаль власти и прочную клубную структуру. Федун занимался здоровьем и бизнесом, на что имеет право, но футбольного чутья у него никогда не было. В спорте его фигура трагичная, а не триумфальная. Салихова всегда оставалась рядом, даже когда демонстративно уходила. Сейчас она снова вещает от имени клуба.

«Спартак» не всегда находил общий язык с фанатами – единственным по-настоящему ценным активом, помимо футболистов. Менеджеров, вроде Цорна или Попова, в список драгоценностей не рискнем добавить. Многочисленные директора и так далее не сумели за много лет добиться даже того, что Бувач за короткое время сделал в «Динамо».

Без нынешних легионеров в «Спартак» придут другие, только ниже классом. Внутренних резервов не хватит, особенно с учетом, что далеко не каждый футболист «красно-белых» горит желанием оставаться. Жиго объяснил будущий уход в «Марсель» личными причинами. Бакаеву могут предложить интересный контракт на стороне. Подобных решений будет много.

Пока все концентрируются на тех, кто может и, скорее всего, уедет. А важнее смотреть на тех, кто остается. Джикия – приличный игрок, но уже Соболев не самый стабильный. Умяров, Литвинов, Хлусевич – все могут и прогрессировать, и регрессировать. Следующего тренера после Ваноли выберут Федун с Салиховой, а не инопланетные сильные стратеги. И в том случае винить супругов за результат не собираемся.

Когда на полном серьезе обсуждается переход российского футбола под азиатскую юрисдикцию, то это как приказ отрастить боярам бороды. Все в РПЛ понимают, что станет хуже, но бурную деятельность пытаются развернуть. Примерно как «Спартак», который ждет чуда. Без этого на голом классе менеджеров, выбранных владельцами, далеко не заедешь. С другой стороны, хуже, чем сейчас, «красно-белые» играть не смогут.

Тут хоть Ваноли, хоть Карпин, хоть Сёмин справятся с подъемом на парочку позиций, ведь другие клубы тоже ослабнут. Но непонятно, куда «Спартак» поведут дальше, если финансовый фактор, защищавший от развала, испарится в силу независящих от Федуна и Алекперова причин. Видели, каков московский клуб с деньгами – разок стали чемпионами, шумели пару раз в еврокубках за последние пять лет.

Теперь посмотрим ту же оперу, но без высоких денежных нот. Зато некоторые россияне, вроде Черышева, попросятся в состав. Планировать будущее нужно уже сейчас. Даже возвращение владельцами части денег к лету не значит, что «Спартак» найдет мотивацию для легионеров и Ваноли. Или что прямо сейчас ситуация не приведет к серии поражений, очередной отставке тренера и безуспешным поискам нового.