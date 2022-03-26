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Рангник может разрушить «Манчестер Юнайтед». Манчини, Роналду и Магуайр ему в этом помогут

вчера, 15:32
Рангник
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Погба Поль
Погба Поль
Полузащитник
Кавани Эдинсон
Кавани Эдинсон
Нападающий

«Красные дьяволы» далеки от Ренессанса.

Понятия не имеют, кто будет тренером

За Сульшера держались не только из-за его главного плюса – умеет наставить ловушек в очных матчах с более сильными соперниками, но и из-за понимания, что низкий вкус Вудворда ограничивается наглым предложение Зидану возглавить «Диснейленд для взрослых». Хорошо, хоть героя знаменитого мультфильма, известного фразой о блэкджеке и проститутках, не цитировал.

Никто сильные не хотел с ними работать. Собеседование с тен Хагом, который хочет рискнуть и связаться с «Манчестер Юнайтед», совсем не значит, что Эрика будут поддерживать в клубе, где над головой нависнет Рангник. Также очевидно, что аду «красных дьяволов» все достаточно сошли с ума, чтобы пригласить Роберто Манчини. Почти все тренерские истории победителей турниров для сборных доказывают одну истину: великие не бегут тренировать национальные команды.

Возьмите хоть Черчесова, которому по зубам разве что гегемоны лиг из Польши и Венгрии. Вспомните немца Лева, которому будет невероятно сложно найти себе клуб, где Йоахим не провалится. Манчини разок выиграл чемпионат Англии с «Манчестер Сити» благодаря легендарному голу Агуэро на 93 минуте и 20 секунде в матче против КПР. Также Роберто благодаря воле итальянской сборной и помощи крутого штаба взял европейскую корону. Опять же, не без приключений.

Но итальянец не стал после этого великим наставником для великого клуба. Его идеи всегда были слабее, чем идеи Нагельсманна, не говоря о Клоппе, Гвардиоле или Тухеле. Опытный фанат МЮ возразит, что Фергюсон тоже брал не сложностью тактики. Но по харизматичности с сэром Алексом мало кто в истории футбола может тягаться. Даже Симеоне так круто в роли диктатора не выступает. Как и еще один тренер-отец – Зинедин Зидан.

К слову, если бы у «красных дьяволов» были умные менеджеры, то еще много лет назад они бы звали именно тренеров такого типа. У Зидана и Симеоне богатый опыт общения с собственными сыновьями, они отличные отцы. Жизнь в футбольных коллективах научила их не поклонению тактическим идеалам, а скорее пониманию игры изнутри и умению настроить. У «Манчестер Юнайтед» одна из ключевых проблем – психология. Ни Почеттино, ни Манчини на эту сферу не повлияют, поскольку первый умеет опустить руки, а Роберто до сих пор не убил в себе футболиста, который винит всех, кроме себя.

Италия может назначить главным Фабио Каннаваро, если Манчини решит уйти. И если Рангнику хватит недальновидности пригласить именно Роберто, то «Манчестер Юнайтед» вряд ли выиграет крупные трофеи. Ни в одном случае итальянец не построил проект на годы. А Зидан, который тоже не мастер реформ, но мастер сиюминутного результата, скорее откажется связываться с МЮ, поскольку четко понимает, сколько у клуба проблем. Француз скорее выберет ПСЖ, или вообще «Ювентус».

Не готовы к масштабной чистке состава

Роналду, Кавани, Мата, Матич и Джонс старше тридцати лет. Де Хеа тоже, но у голкиперов свой биологический ритм в футболе. Теллес, Лингард, Магуайр, Фред и Погба на пороге тридцатилетия. Варан лишь на год младше. У гениального менеджера Вудворда половина команды была возрастной. При этом адекватной работы с молодежью не было, ведь юных футболистов в составе было всего два – Эланга и Гринвуд, но Мэйсон может нескоро вернуться в большой футбол.

Лоскутное кадровое одеяло при этом тяжелым грузом ложится на плечи тех, кто вкладывают свои деньги в МЮ –болельщиков, ведь в Англии именно фанаты финансируют клубы. Спонсоры ведь не за красивый герб платят, а за внимание широкой мировой публики, которая болеет за клуб, видит определенную торговую марку, а потом покупает соответствующий товар в магазине. И вот тут надо прийти к пониманию цены современного «Манчестер Юнайтед».

Французское издание «L'Equipe», которое в последнее время любит делиться финансовыми инсайдами из мира большого футбола, рассекретило зарплаты в «Манчестер Юнайтед». Роналду платят почти 32 млн евро в год. Де Хеа получает 23 млн евро, новичок Санчо – почти 22 млн евро. У Варана, Погба и Кавани зарплата похожего уровня. Свыше десяти миллионов евро в команде получает десять человек, причем закрывает список Хуан Мата. Точно Вудворд эффективно тратил миллиарда, если запасной ветеран сидит с такой зарплатой?

Можно было задуматься о прощании с Погба, Кавани, Матой, Матичем, Линделефом и Лингардом, но для этого надо уметь подписывать футболистов, готовых их качественно заменить. О чем говорить, если прямо сейчас у клуба калибра «Манчестер Юнайтед» нет профильного центрального нападающего для основы? Кавани не подходит Рангнику – Эдинсон самую большую пользу принес в матче, в котором сыграл восемь минут.

Для прогресса МЮ нужна новая власть

Только те, кто не имел времени следить за всем, что делали с великим клубом годами, может удивиться, почему Скоулз или Кин так зло и низко оценивают сам футбол в исполнении команды под руководством Рангника в худших матчах. Только недалекие от футбольных финансов люди не понимают, что на месте Вудворда абсолютно любой человек получил бы ровно такой же денежный результат, поскольку МЮ – невероятно успешная компания.

Получили клуб, который не может выжать пользу от трансфера Роналду. У «красных дьяволов» Бруну Фернандеш зарабатывал меньше, чем Харри Магуайр. По новому контракту португальцу предлагают меньше денег, чем уже выдали Санчо, который в большой игре без году неделя. Из таких мелочей складывается атмосфера в команде. Например, из переплаты за футболистов спорного уровня и подписаний тех, кто не вписывается в стиль. Кстати, яркой свежей тактики тоже нет, Рангник пытается сделать МЮ подвижнее, а получается через раз.

Сам Ральф никуда не спешит и выбирает главного тренера, то есть рабочей вертикали власти не будет. У нового тренера возможны конфликты с Роналду, другими футболистами и немецким надсмотрщиком. Также напомним, что спортивным директором МЮ является Джон Мерто, но у этого специалиста нулевой авторитет в мире футбольного управления. Он строил академию, которая не выпустила новых «птенцов», а Рангник никогда не отдаст ему важные функции, даже если Мерто разбирается в предмете не хуже, чем Ральф.

Шутка Де Хеа о проклятии, когда читаешь слухи о приглашении Манчини, или понимаешь, что тен Хага могут бросить в омут с головой без трансферной поддержки – если не попадут в ЛЧ, то трансферный бюджет снизят до 50 млн евро, и это смешно для клуба такого калибра. Даже изначальные восемьдесят миллионов евро погоду не изменят, и из состава МЮ не сделают команду с возможностями «Ливерпуля» или «Манчестер Сити». Увы, но пока нет фундаментальных изменений во власти и новых подходов к трансферам, надежды будут ложными.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:08
тогда в сити произошла смена хозяев и новые просто купили игроков, предложив им такие гонорары, каких в Арсенале не могли себе позволить и началась новая эра в сити, который до этого более 40 лет не был чемпионом АПЛ и вообще не котировался нигде, кроме, пожалуй, голубой части Манчестера. Зато сейчас у этого клуба появилось много почитателей.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 18:48, ред.
Тут переманивай-не переманивай: если цепочка президент ФК - спортдир - коуч "кубик-рубик" из одиннадцати "граней" не собирает а разбирает, выхватывая его попеременно из рук друг друга, то до ручки любую тиму в кратчайшие сроки довести можно.
lobsterdam
lobsterdam ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:36
В сити переманили полАрсенала, вот и результат...
112910415
112910415
вчера в 18:14
бывают у больших клубов большие периоды турбулентности ... ох, бывают
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:05, ред.
По статье.
Материал выстроен достаточно ровно, в выдержанной к главным фигурантам манере, информативно и предметно, однако местами логика автора напоминает турбулентный поток: Манчини с МС оказывается весь сезон ДУРКУ ВАЛЯЛ, и только благодаря Агуэро и его голу на 93 минуте итальянцу ВДРУГ (!) удалось взять АПЛ. ЧЕ Манчини тоже взял не без приключений, а значит, по сути, на халяву. Не, ребята, так не бывает!
ИМХО. Третий раздел "Для прогресса нужна новая власть" исходя из причинно-следственной связи, должен быть перед вторым разделом " Не готовы к масштабной чистке состава". По самому же содержанию разделов замечаний нет: всё написано чётко и со знанием дела.
Автору пятёрка с минусом.))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:36
Для того чтоб задержался, Вудворду надо перезагрузить свой калган, после чего на Ливер и МС свой взор обратить. Там глядишь..., может и дойдёт до него, что быстро... только волки на льду кю*тся, поскольку холодно.
BDA81
BDA81
вчера в 17:13, ред.
Такое впечатление что скоро Ферги плюнет на всё , разгонит эту шушеру всю и сам встанет у руля.
Но когда Ферги уходил я сразу сказал что МЮ ждут ужасные времена,человек один всем занимался и знал каждый болтик в мехонизме.
Сэр Алекс Фергюсон - это легенда , которого скорее всего ни кто не сможет заменить в МЮ.
112910415
112910415
вчера в 16:47
всё смешалось в доме Манчестерских ..
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:22
Спасибо за статью... хорошо быть болельщиком МЮ с года так 2015 - команда середняк, иногда занимает вторые места и ты от этого в восторге (просто старые фаны привыкли, что трофей в год - это нормально....)... теперь хотя бы понятно, что Оле ни в чем не провинился перед клубом и болельщиками.... тренировать шайку бездельников и паразитов не просто....Рангник тоже тренер и Моуринью тоже тренер и Мойс и Ван Гал... руководство МЮ может винить только свою бездарную политику в клубе.... клуб падает вниз во всех аспектах и самое ужасное, что это падение никто не сможет остановить.... какого черта надо было менять тренера в середине сезона?...а если менять то почему Рангник?....почему не дать доиграть сезон Каррику?... и проблема руководства порождает другую проблему: выбор некомпетентного тренера.... не знаю откуда этот миф родился что РР отец гегенппессинга (за 3 месяца он так и не поставил организованный прессинг даже на первой фазе прессинга..... возможно он проводил километры семинаров на тему прессинга, и поэтому о нем так говорят.... но есть ключевой момент: "Тот кто умеет что-то делать, тот делает. А кто не умеет - учит."...) ... ну теперь может быть дойдет, что Рангник-это Остап Бендер в мире футбола... и лично мне непонятно почему руководство МЮ повелось на все эти мульки... вроде профессионалы...
Elliada
Elliada
вчера в 16:18
Хороший тренер, который дорожит своей репутацией и у которого есть амбиции, ни за что не пойдет в МЮ. Новый тренер на посту надолго не задержится
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 16:17
Замечательная новость, шарлатанов немецких нечего было звать, как и балеруна. А вообще пора МЮ пройти чистилище в виде вылета в Чемпионшип может тогда боссы начнут о команде думать. Вон Арсенал дал Артете время, что-то на команду стало похоже.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:49
Ясно что у МЮ все плохо
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