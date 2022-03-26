Рангник может разрушить «Манчестер Юнайтед». Манчини, Роналду и Магуайр ему в этом помогут

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вчера, 15:32

«Красные дьяволы» далеки от Ренессанса.

Понятия не имеют, кто будет тренером

За Сульшера держались не только из-за его главного плюса – умеет наставить ловушек в очных матчах с более сильными соперниками, но и из-за понимания, что низкий вкус Вудворда ограничивается наглым предложение Зидану возглавить «Диснейленд для взрослых». Хорошо, хоть героя знаменитого мультфильма, известного фразой о блэкджеке и проститутках, не цитировал.

Никто сильные не хотел с ними работать. Собеседование с тен Хагом, который хочет рискнуть и связаться с «Манчестер Юнайтед», совсем не значит, что Эрика будут поддерживать в клубе, где над головой нависнет Рангник. Также очевидно, что аду «красных дьяволов» все достаточно сошли с ума, чтобы пригласить Роберто Манчини. Почти все тренерские истории победителей турниров для сборных доказывают одну истину: великие не бегут тренировать национальные команды.

Возьмите хоть Черчесова, которому по зубам разве что гегемоны лиг из Польши и Венгрии. Вспомните немца Лева, которому будет невероятно сложно найти себе клуб, где Йоахим не провалится. Манчини разок выиграл чемпионат Англии с «Манчестер Сити» благодаря легендарному голу Агуэро на 93 минуте и 20 секунде в матче против КПР . Также Роберто благодаря воле итальянской сборной и помощи крутого штаба взял европейскую корону. Опять же, не без приключений.

Но итальянец не стал после этого великим наставником для великого клуба. Его идеи всегда были слабее, чем идеи Нагельсманна, не говоря о Клоппе, Гвардиоле или Тухеле. Опытный фанат МЮ возразит, что Фергюсон тоже брал не сложностью тактики. Но по харизматичности с сэром Алексом мало кто в истории футбола может тягаться. Даже Симеоне так круто в роли диктатора не выступает. Как и еще один тренер-отец – Зинедин Зидан.

К слову, если бы у «красных дьяволов» были умные менеджеры, то еще много лет назад они бы звали именно тренеров такого типа. У Зидана и Симеоне богатый опыт общения с собственными сыновьями, они отличные отцы. Жизнь в футбольных коллективах научила их не поклонению тактическим идеалам, а скорее пониманию игры изнутри и умению настроить. У «Манчестер Юнайтед» одна из ключевых проблем – психология. Ни Почеттино, ни Манчини на эту сферу не повлияют, поскольку первый умеет опустить руки, а Роберто до сих пор не убил в себе футболиста, который винит всех, кроме себя.

Италия может назначить главным Фабио Каннаваро, если Манчини решит уйти. И если Рангнику хватит недальновидности пригласить именно Роберто, то «Манчестер Юнайтед» вряд ли выиграет крупные трофеи. Ни в одном случае итальянец не построил проект на годы. А Зидан, который тоже не мастер реформ, но мастер сиюминутного результата, скорее откажется связываться с МЮ , поскольку четко понимает, сколько у клуба проблем. Француз скорее выберет ПСЖ , или вообще «Ювентус».

Не готовы к масштабной чистке состава

Роналду, Кавани, Мата, Матич и Джонс старше тридцати лет. Де Хеа тоже, но у голкиперов свой биологический ритм в футболе. Теллес, Лингард, Магуайр, Фред и Погба на пороге тридцатилетия. Варан лишь на год младше. У гениального менеджера Вудворда половина команды была возрастной. При этом адекватной работы с молодежью не было, ведь юных футболистов в составе было всего два – Эланга и Гринвуд, но Мэйсон может нескоро вернуться в большой футбол.

Лоскутное кадровое одеяло при этом тяжелым грузом ложится на плечи тех, кто вкладывают свои деньги в МЮ –болельщиков, ведь в Англии именно фанаты финансируют клубы. Спонсоры ведь не за красивый герб платят, а за внимание широкой мировой публики, которая болеет за клуб, видит определенную торговую марку, а потом покупает соответствующий товар в магазине. И вот тут надо прийти к пониманию цены современного «Манчестер Юнайтед».

Французское издание «L'Equipe», которое в последнее время любит делиться финансовыми инсайдами из мира большого футбола, рассекретило зарплаты в «Манчестер Юнайтед». Роналду платят почти 32 млн евро в год. Де Хеа получает 23 млн евро, новичок Санчо – почти 22 млн евро. У Варана, Погба и Кавани зарплата похожего уровня. Свыше десяти миллионов евро в команде получает десять человек, причем закрывает список Хуан Мата. Точно Вудворд эффективно тратил миллиарда, если запасной ветеран сидит с такой зарплатой?

Можно было задуматься о прощании с Погба, Кавани, Матой, Матичем, Линделефом и Лингардом, но для этого надо уметь подписывать футболистов, готовых их качественно заменить. О чем говорить, если прямо сейчас у клуба калибра «Манчестер Юнайтед» нет профильного центрального нападающего для основы? Кавани не подходит Рангнику – Эдинсон самую большую пользу принес в матче, в котором сыграл восемь минут.

Для прогресса МЮ нужна новая власть

Только те, кто не имел времени следить за всем, что делали с великим клубом годами, может удивиться, почему Скоулз или Кин так зло и низко оценивают сам футбол в исполнении команды под руководством Рангника в худших матчах. Только недалекие от футбольных финансов люди не понимают, что на месте Вудворда абсолютно любой человек получил бы ровно такой же денежный результат, поскольку МЮ – невероятно успешная компания.

Получили клуб, который не может выжать пользу от трансфера Роналду. У «красных дьяволов» Бруну Фернандеш зарабатывал меньше, чем Харри Магуайр. По новому контракту португальцу предлагают меньше денег, чем уже выдали Санчо, который в большой игре без году неделя. Из таких мелочей складывается атмосфера в команде. Например, из переплаты за футболистов спорного уровня и подписаний тех, кто не вписывается в стиль. Кстати, яркой свежей тактики тоже нет, Рангник пытается сделать МЮ подвижнее, а получается через раз.

Сам Ральф никуда не спешит и выбирает главного тренера, то есть рабочей вертикали власти не будет. У нового тренера возможны конфликты с Роналду, другими футболистами и немецким надсмотрщиком. Также напомним, что спортивным директором МЮ является Джон Мерто, но у этого специалиста нулевой авторитет в мире футбольного управления. Он строил академию, которая не выпустила новых «птенцов», а Рангник никогда не отдаст ему важные функции, даже если Мерто разбирается в предмете не хуже, чем Ральф.