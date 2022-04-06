«Локомотив» убрал Лоськова и ещё с десяток специалистов. Хотели как лучше, а получилось как всегда

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вчера, 14:00

В богатом футбольном клубе перемены.

РЖД настолько богатые, что расходы на «Локомотив» для них — копейки

Не исключено, что Плутник и Цорн смогут выбить для «железнодорожников» деньги. Не так много, как в этом году, когда только на трансферы потратили около 40 млн евро, но хватит для обеспечения контрактов части легионеров, которые останутся. Это если в ФИФА и в УЕФА не примут решение освободить иностранцев из клубов РПЛ от трудовых обязательств и сделать их свободными агентами в июне.

Такой сценарий пока маловероятен. Инфантино боится принимать резкие решения, как и Чеферин. Но страх – плохой мотиватор, поэтому менеджеры «Локомотива», как и ряда других клубов, оказались пауками в чужих банках. И если в «Динамо» или ЦСКА конфликтов или нет, или их успешно гасят, то «Локомотив» разошелся за всех. Более десяти специалистов, обеспечивавших работу клуба, покинули его после 24 февраля.

При этом Цорн укрепляется во власти. Нередко клуб покидают люди, которые с ним конфликтовали. Или не устраивали немецко-российского менеджера, как знакомый всем Самедов или влиятельный Лоськов. Не будем выдумывать, будто Дмитрий Вячеславович уже сильный главный тренер. Но раз на Лоськова не рассчитывали, нужно было увольнять, а не издеваться.

Не сохранили Гисдоля и Лопеса, понизили Лоськова, выгнали Самедова

Плохие люди наговаривают на «Локомотив»? Вряд ли. С менеджерами клуба не хотят иметь дел иностранцы. Физиотерапевт Иван Лопес планирует работать в будущем в Испании, поэтому покинул клуб. Ларс Корнетка – руководитель по спорту и развитию, читай, наместник Рангника на грешной российской земле, объявлен уволенным только сейчас. Но добрые люди подсказывают, что не работает в клубе больше месяца. Также уехал Лутц Зибрехт – ассистент Гисдоля.

Тему бегства тренера не раз обсуждали, в том числе, с футболистами «Локомотива». Фарке в «Краснодаре» нормально объяснил Галицкому решение. Авиасообщение закрыто, на выходные к семье не полетит. Да и смысла оставаться в РПЛ немец, работавший в топ-5, не видел. Гисдоль поступил не по-мужски, а итог одинаковый. «Локомотив» лишился главного тренера. Хотя куда более спорного, нежели другие немцы-наставники в РПЛ , вроде Шварца или Тедеско.

Но «Локомотив» страдает не только из-за добровольного оттока иностранцев. Ярослав Черноусов – главный врач команды, ушел. Есть менеджеры различных сфер, которых Цорн тоже успешно убрал. А самые главные фамилии вы знаете. Самедов разошелся с Томасом в вопросах развития академии и селекции, Александра больше нет в «Локомотиве». Наконец, когда Гисдоль сбежал, фанаты первым делом вспомнили о Лоськове и Пашинине.

Легенды клуба могли тренировать команду весной. Но Плутник и Цорн решили иначе. От работы с первым составом их отстранили. При этом нашли человека, который заместит Комппера на посту главного тренера формально, у немца нет лицензии. Бросили все игровые проблемы на шею экс-защитнику «Хоффенхайма». Причем квалифицированной поддержки не будет, ведь найти сильного селекционера в нынешних условиях попросту невозможно.

Будут заявлять, что все идет по плану, а кадровые чистки – во благо

Фраза Черномырдина к месту. Для российского футбола декларировать изменения к лучшему, а потом получить ухудшение на всех фронтах – древняя норма. Не забывайте, что лимит убивает РПЛ более десяти лет. И только в 2022-м, когда смысла для такого изменения нет, добавили количество иностранцев в заявке. Также РФС официально публикует выплаты агентам, и в этой сфере никаких изменений годами.

Тут не истории жадин из топ-5, где посредники получают слишком много от тех, кто реально зарабатывает миллиарды. Сколько денег «Локомотив» сможет отдать РЖД без еврокубков? Нисколько. Вопрос можно считать риторическим, хотя компания государственная и необязательно должна дарить миллиарды рублей частному клубу, где за последние годы один переворот за другим. Работали Смородская, Геркус, Семин и Рангник.

Кого только не было, а некоторые и упоминания не заслужили. В результате пришел молодой Цорн. Затем ушли десятки специалистов. А самое важное в XXI веке – обратную связь с фанатами, наладить не сумели. Посмотрим, что получится в итоге из странного проекта, где внутри конфликт на конфликте, а извне все смотрится печально. Промежуточный результат плохой, фанатов нельзя водить за нос вечно.

Все тайное становится явным, и эта фраза древнее афоризма Черномырдина. Но и закрывать навечно футбольные железнодорожные пути не спешите. «Локомотив» точно не слабая команда. Комппер не показал себя бездарным тренером. Зато оборона кривая. Футболисты расстроились количеству потрясений в клубе. Еще при Гисдоле заняли последнее место в ЛЕ , куда вряд ли быстро вернутся.

Команду, которую строил Марко Николич, до лета сотрут в порошок

Стоит ли напоминать, что начал сезон серб, которого боссы клуба недооценили и убрали? Немцы, на которых сделали вставку, сбежали. А кто теперь будет лечить футболистов, выводить их на тренировки, анализировать соперников и проводить селекцию? Официально декларируют отказ от трансферов и ставку на молодежь. А это всегда означает, что впереди ждет распад и деградация. Чем больше говорят о «стабильности» в РПЛ — тем ее на самом деле меньше.

Денег у «Локомотива» будет больше, чем у многих других. Но меньше, чем привыкли, и в этом ключевая загвоздка. Значит, тренеры станут ниже классом. Или же вообще вернутся к Семину, который вряд ли в той форме, что был в чемпионском сезоне. Именитых легионеров заменят на простоватых парней, лишь бы заявку набрать. Не исключено, что летом будет продажа самых ценных иностранцев. У «железнодорожников» не худший местный костяк.

Но в клубе стольких людей наглым образом разогнали, начиная с низкооплачиваемых специалистов, чьим фамилии широкой публике ничего не скажет, до легенд, что это похоже на чистку. Не будем выдумывать, будто уходили только профессионалы. Но где орда тех, кто справится лучше? Например, где информационное обеспечение всех скандалов, чтобы фанаты не переживали и понимали логику действий? Методы чисток никогда не работают на прогресс и развитие, история ничему не научила.