«Это унизительно, „Ливерпуль“ на шесть лет впереди». Тен Хагу будет сложно вернуть МЮ титулы

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вчера, 16:34

Желаем Эрику удачи, она ему понадобится.

Голландец – классный тренер, но в МЮ такие наставники после Фергюсона уже работали, а толку никакого. «Ливерпуль» показательно разнес врагов со счетом 4:0. А ветераны из великого прошлого, вроде Рио Фердинанда, напоминают, что даже ради победы над аутсайдером «Норвичем» понадобились все суперсилы Роналду. Включительно с подзабытым козырем – ударом со штрафного.

Заливать пожар керосином взяли наставника «Аякса», клуба-секты, если угодно. Там чтят заветы Михелса и Кройфа, там есть атакующий стандарт, которому следуют. Тренера из Амстердама можно представить в «Ливерпуле» после Клоппа, но Глейзеры абсолютно не разбираются в футболе. Поэтому снова выбрали не наставника в стиле самого Фергюсона – упрямого, но по-своему справедливого, а ученика Гвардиолы.



Тен Хаг не неженка, но и не настолько агрессивный, как Клопп или Симеоне. Хочется, чтобы Эрик удивил мир футбола и перестроил МЮ . Но Рангник никуда не уйдет, и уже заявил, что понадобится шесть, семь, восемь, может быть, даже десять новых игроков. Проще говоря, не только Матич с Погба хотят уйти, а вот кто придет дальше? В таких условиях логично вернутся к тому, с чего начали. Глянем, как «Ливерпуль» и МЮ тратили деньги на новичков за последние годы, начиная с первого полноценного сезона Клоппа. В этой разнице объяснение, почему одна команда успешная, а вторая – нет.

Сезон 2016/17

Расходы «Ливерпуля»: 80 млн евро.

Расходы «Манчестер Юнайтед»: 185 млн евро.

Лишь в одном сезоне из шести «красные» потратили больше, чем «Манчестер Юнайтед». Начал Клопп скромно по стоимости новичков, но круто по смыслу. Подписали Мане, Вейналдума и Матипа. Рядом был Кариус, так что не все сделки стоит называть удачными. Но МЮ пробил «заколдованную» отметку в 100 млн евро, подписав Погба. Взяли Мхитаряна, Байи и Ибрагимовича. Причем последний трансфер на самом деле стоил дорого, ведь Райола потребовал огромную комиссию, чтобы шведский свободный агент выбрал именно Манчестер.

Сезон 2017/18

Расходы «Ливерпуля»: 174 млн евро.

Расходы «Манчестер Юнайтед»: 198 млн евро.

Клопп с порога лучше понимал, чего не хватает «Ливерпулю». Поэтому подписали Ван Дейка. Ту сделку критиковали, ведь переплатили за голландского защитника «Саутгемптона», который не имел достаточного международного опыта. Но Вирджил парень живучий – в юности едва не умер от перитонита после неудачного диагностирования воспаления аппендикса, и сделал оборону «Ливерпуля» намного круче. О Линделефе того же не скажешь. В обозреваемом сезоне Клопп подписал также Салаха, Окслейда-Чемберлена и Робертсона, а тренеры МЮ получили Матича, Санчеса и Лукаку. Никто не стал легендой, никто не имел в команде того статуса, который заслужил голами и ассистами Мохамед – египтянин из «Ромы». А ведь Клоппа критиковали за сумму сделки, говорили, что переплачивают.

Сезон 2018/19

Расходы «Ливерпуля»: 182 млн евро.

Расходы «Манчестер Юнайтед»: 83 млн евро.

Успехи на поле позволили «красным» больше тратить. МЮ на время приостановил большие торги. А вот Клопп призвал под свои знамена Алиссона, Фабиньо, Шакири и Кейта. Бразильцы заиграли, швейцарцу оказалось мало места на скамейке, а Наби в этом сезоне находит на поле то, что потерял со времен «Лейпцига». В противовес ставке «Ливерпуля» на основного голкипера и ключевого хавбека из Бразилии ребята из МЮ потратились на Далота и Фреда. Добротные игроки, но второму пришлось пройти через «тоннель позора», пока не доказал свою полезность на поле.

Сезон 2019/20

Расходы «Ливерпуля»: 10 млн евро.

Расходы «Манчестер Юнайтед»: 235 млн евро.

Без тени иронии отметим, что Харри Магуайр – сильный защитник. Но играет паршиво. Возможно, сломался психологически, или наоборот закрылся от критики, считает себя невероятным, и поэтому смотрится так противоречиво в простейших ситуациях на поле. В любом случае англичанин не отрабатывает дикие 87 млн евро, которые МЮ передал на счета «Лестера». Своего Ван Дейка не получили, хотя в этом сезоне ставка на Фернандеша сыграла. А вот от Ван-Биссаки ждали большего. А что же «Ливерпуль»? Подписали второстепенных игроков, сделали паузу.

Сезон 2020/21

Расходы «Ливерпуля»: 83 млн евро.

Расходы «Манчестер Юнайтед»: 84 млн евро.

У Клоппа есть та же привычка, что у Гвардиолы – жаловаться, что у их клубов нет денег. Всем бы такую бедность. «Ливерпуль» подписал Жоту, Алькантару (по дешевке, сам Тьяго попросился из Мюнхена в АПЛ ) и Цимикаса. У каждого своя роль в команде здесь и сейчас. А вот трансферы МЮ , причем не копеечные – Ван де Бек, Диалло и Теллес, не принесли пользу на поле. Даже Кавани, который пришел в статусе свободного агента, не заиграл так, как в ПСЖ или «Наполи». Дело не только в том, на кого ставят, но и в неумении менеджеров МЮ выжать максимум из нередко приличных игроков. Ван де Бек был королем в «Аяксе», и теперь посмотрим, будет ли воодушевленный переменами тен Хаг воскрешать его для большого футбола и МЮ , или же Донни летом покинет «красных дьяволов» после аренды в «Эвертоне».

Сезон 2021/22

Расходы «Ливерпуля»: 85 млн евро.

Расходы «Манчестер Юнайтед»: 140 млн евро.

Отставание МЮ от «Ливерпуля» сформировалось не за два дня. Клопп пришел, осмотрелся, проиграл свой финал Эмери, убрал из основы абсолютно всех участников стартового состава на поединок против «Севильи» в Лиге Европы, и через шесть лет представил другую команду, намного сложнее. МЮ же обыграл с Моуриньо в финале того же турнира «Аякс» Петера Боша, чтобы затем сделать ставку на ее преемника. При этом умно тратить не научились, ведь Луис Диас и Конате помогают «Ливерпулю» прямо сейчас, а к адаптации Санчо и Варана хватает вопросов. Даже Роналду далеко не всегда так хорош, как против «Норвича». Увы, в семье португальца случилось горе, но даже в этом «Ливерпуль» показал, насколько далеко ушел от нынешнего «Манчестер Юнайтед».