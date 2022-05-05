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ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиВенгрия. Чемпионат I 2021/2022

Черчесов: «7 голов и 2 победы после чемпионства – радует такой подход»

вчера, 23:28
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)5 : 3Логотип футбольный клуб ЗалаэгерсегЗалаэгерсегМатч завершен

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о победе команды над «Залаэгерсегом» (5:3).

Матч выдался, конечно, богатым на голы. Когда мы повели 3:0, то расслабились. Нам дважды забили со стандартов – с пенальти и штрафного. Пенальти, на мой взгляд, не было, но в любом случае я рад, что ребята после встряски пришли в себя и забили еще дважды.

В двух матчах после оформленного чемпионства мы забили в общей сложности 7 голов и одержали две победы. Меня радует такой подход к делу. Вчера, кстати, «Ференцварош» заканчивал матч сразу с шестью венграми в составе. Мне сказали, что такого не было целых восемь лет.

7 мая у нас предпоследний тур чемпионата, а 11-го числа – финал кубка. Болельщицкая квота «Ференцвароша» на этот матч улетела в продаже за один час. Интерес к этому поединку большой, и я лично это тоже ощущаю: многие мои знакомые хотят попасть на финальный матч.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:26
Черчесов сделал свой план минимум.
протон
протон
сегодня в 00:25
И все таки, кто бы что не говорил, но усатый среди отечественных физруков хорош
drug01
drug01
вчера в 23:32
Ьак держать
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