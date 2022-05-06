Тедеско и Мойес – без финала. Драмы и триумфы в Лиге Европы и Лиге конференций

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сегодня, 00:47

Определились все финалисты еврокубков. «Соккер.ру» — о решающих полуфиналах Лиги Европы и Лиги конференций.

Лига Европы

«Айнтрахт» (Германия) – «Вест Хэм» (Англия) – 1:0

Пожалуй, самая драматичная история. «Вест Хэм» сделал серьезную ставку на победу в Лиге Европы ради путевки в Лигу чемпионов. И выглядел одним из фаворитов турнира. Но по какому-то недоразумению умудрился проиграть дома в первом матче. Даже после этого по игровому потенциалу казалось, что есть все шансы у ребят Дэвида Мойеса, чтобы выйти все-таки в финал.

В ответной игре ключевой эпизод произошел уже на 19-й минуте, когда за фол последней надежды был удален Крессуэлл. В меньшинстве «Вест Хэм» вскоре пропустил от Борре и так и не сумел собраться с силами. Переживавший всю дорогу Мойес места себе не находил, пока судья не нашел ему утешение и не удалил на 79-й минуте за излишнюю эмоциональность – пнул мяч со злости. Четвертое поражение «молотобойцев» подряд – явно к концу сезона парни выдохлись. «Айнтрахт», который тоже в чемпионате Германии на все махнул рукой ради Лиги Европы, удержал победный счет и выбрался в финал.

В итоге 10:6 было по ударам по воротам в пользу немцев, 3:3 – по точным попаданиям. Контроль мяча, разумеется, на стороне «Айнтрахта», который владел им 64 процента времени с точностью передач 86 процентов против 73 у «Вест Хэма». Стоит напомнить, что на пути к финалу «Айнтрахт» в плей-офф выбил «Бетис» и «Барселону» перед «Вест Хэмом». Внушительный путь 11-й команды Бундеслиги.

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Лейпциг» (Германия) – 3:1

А вот куда более успешный в чемпионате Германии «Лейпциг» не смог подтвердить свой статус. Вероятно, как и «Вест Хэм», растерял энергию раньше времени, не рассчитав силы на финальный рывок в этом сезоне. Отсюда три поражения в четырех последних матчах, включая этот. Хотя первый полуфинал остался за командой Доменико Тедеско – 1:0. Все выглядело так, что мы увидим мононациональный финал. Но как в Лиге чемпионов не случилось чисто английского финала, так и в Лиге Европы не суждено ему было стать чисто немецким.

«Рейнджерс» прекрасно выстроил стратегию на ответный домашний полуфинал, показав себя более свежим и собранным. И это после матча с «Селтиком» в чемпионате Шотландии. Та игра завершилась вничью, кстати, со счетом 1:1. Ключевой отрезок был проведен в середине первого тайма, когда «Рейнджерс» с интервалом в шесть минут дважды поразил ворота Гулачи. Отличились Тавернье и Камара.

По остальным статистическим показателям команды первый тайм завершили совершенно на равных. Даже по невысокой точности передач в 71 процент. Все решила реализация «Рейнджерс» и собранность в обороне. Разумеется, после перерыва «Лейпциг» напряг все силы и смог восстановить равновесие по сумме встреч, забив благодаря Нкунку. А на 80-й минуте уже шотландцы усилиями Лундстрема забили третий и удержали преимущество.

Почти 63 процента времени мячом распоряжались «быки», они нанесли 11 ударов по чужим воротам против восьми у «Рейнджерс» (шесть из них были исполнены еще до перерыва). При этом только два точных попадания у «Лейпцига» и четыре – у «Рейнджерс». Повышение точности передач «быков» до 80 процентов ни о чем не говорит – они вынуждены были катать мяч перед закрытыми дверями.

Стоит отметить, что на пути к финалу Лиги Европы в год своего 150-летия в плей-офф «Рейнджерс» выбил дортмундскую «Боруссию», «Црвену Звезду» и «Брагу». Причем в двух последних случаях, а также в противостоянии с «Лейпцигом» шотландцы на выезде проигрывали, но компенсировали все дома.

Лига конференций

«Рома» (Италия) – «Лестер» (Англия) – 1:0

Жозе Моуриньо продолжает движение к своему очередному трофею. Пусть это всего лишь и Лига конференций. Здесь для достижения успеха пришлось повозиться с «Лестером», у которого на выезде римляне добыли ничью – 1:1. В домашнем матче «Роме» удалось забить быстрый гол уже на 11-й минуте усилиями Абрахама.

Дальше римляне действовали по счету, но обе команды имели все шансы забить. Даже довольно удивительно, что «Лестер» с его английским напором не сумел этого сделать. Хотя последние матчи «лисы» проводят в целом неважно. Видимо, и их накрыла усталость к концу сезона. А «Рома» вытерпела.

Завершился матч с владением мячом под 55 процентов у «Лестера», с точностью передач 85 процентов против 73 у «Ромы», которая в два раза меньше пасовала и вообще сосредоточилась лишь на контратаках. Но нанесла 11 ударов по воротам против десяти у «лис», которые в створ попали дважды, тогда как римляне – четырежды.

В плей-офф перед «Лестером» «Рома» выбила «Витесс» и «Буде-Глимт». Интересно, что за всю кампанию в Лиге конференций в нынешнем сезоне римляне проиграли только в двух матчах. И оба раза это были матчи с «Буде-Глимт». Сначала в группе, а потом в четвертьфинале, где все закончилось окончательной местью «Ромы» со счетом 4:0.

«Марсель» (Франция) – «Фейеноорд» (Нидерланды) – 0:0

Еще одна жертва выгорания к концу сезона – это «Марсель». Провансальцы под руководством Хорхе Сампаоли вроде бы нащупали свою игру и выдали отличный отрезок, в течение которого закрепились на втором месте в Лиге 1 и добрались до полуфинала Лиги конференций. Но тут-то их и «вырубило». В первом матче и перестрелке это был еще привычный «Марсель», пусть и проигравший со счетом 2:3.

Но вот потом в Лиге 1 «Марсель» дома был уничтожен «Лионом» — 0:3. А теперь вот и неспособность забить дома во втором матче подряд. Причем «Фейеноорду», который хоть и в хорошей форме, но все же с ветром в воротах. Один из признаков измотанности провансальцев – травма Димитри Пайета в первом тайме. Он не один матч вытащил на своих плечах и претендует на звание лучшего игрока Лиги 1 в этом сезоне. Но даже он не выдержал.

А без Пайета «Марсель» оказался не так зубаст. Он больше атаковал, владел мячом 59 процентов времени с точностью пасов в 83 процента против 74 у «Фейеноорда». «Марсель» нанес 11 ударов по воротам, четыре пришлись в створ, тогда как у гостей восемь попыток с двумя в створ. Но даже финального штурма «Марсель» создать не мог и не выглядел командой, способной дожать голландцев.

«Фейеноорд» перед «Марселем» из плей-офф Лиги конференций выбил пражскую «Славию» и «Партизан». Но удивителен весь путь этой команды к финалу. «Фейеноорд» провел в турнире за этот сезон аж 18 матчей. Началась Лига конференций для него 22 июля. И за эти 18 матчей голландцы потерпели только одно поражение – в группе на выезде уступили «Эльфсборгу» (1:3). Самый заслуженный и «трудовой» выход в финал.