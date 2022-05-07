Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Мелкадзе: «Теперь нужно обогнать „Динамо“»

вчера, 22:51
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился мыслями по поводу победы своей команды над ЦСКА в РПЛ (1:0).

Размяться не успел. Ничего страшного, и такое бывает в футболе. По ходу игры размялся. Не всегда получается забить с такой сильной командой. Из 10 баллов на семь – семь с половиной оценю игру. Счёт говорит за себя. Если бы мы были на голову сильнее, матч закончился бы с большим счётом. Принципиальный для меня матч, учитывая спартаковское прошлое? Уже надо закрыть этот вопрос. Любой матч с сильной командой, ты по-другому на него настраиваешься. Всегда.

Догнали «Динамо»? Теперь нужно обогнать «Динамо», и всё. Обидно, что не будет Лиги чемпионов, в какой-то степени. Но что сделать, если сейчас такая ситуация? Мотивация ли борьба за серебро? Да, конечно, надо вписать имя в историю. У меня есть такая мотивация. Первый раз наш клуб медали получит. Надеюсь, что получит.

Все новости
Фернандес: «Мы хотели бы извиниться перед нашими уважаемыми болельщиками»
Вчера, 23:50
Юсупов: «Мы уже рады, что обыграли ЦСКА»
Вчера, 23:06
Мухин: «Где-то не хватило везения, где-то – взаимопонимания»
Вчера, 22:40
Федотов: «„Сочи“ победил на характере и мастерстве»
Вчера, 22:33
Мостовой: «Я смотрел на Языджи — он всю игру ходил пешком»
Вчера, 22:27
А. Березуцкий: «Сейчас мотивировать футболистов гораздо сложнее»
Вчера, 22:23
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:01
Есть мотивация..
Вперёд фк СОЧИ!!!
drug01
drug01
вчера в 22:58
Меньше слов больше дела
Cat01
Cat01
вчера в 22:57
Цель ясна
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 