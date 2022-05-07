Юсупов: «Мы уже рады, что обыграли ЦСКА»

Полузащитник «Сочи» рассказал об отношении команды к перспективе взять «серебро» по итогам текущего сезона РПЛ .

Есть ли мотивация бороться за второе место? Конечно, есть. Если есть возможность занять место выше, то мы этого хотим. Тем более серебро — очень почётно. Мы уже рады, что обыграли ЦСКА и практически гарантировали себе медали. Будут ли особые чувства если оставим «Динамо» без серебра на их стадионе? Будут очень хорошие чувства. И с очень хорошим настроением уйдём на паузу.