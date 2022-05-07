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Юсупов: «Мы уже рады, что обыграли ЦСКА»

вчера, 23:06
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал об отношении команды к перспективе взять «серебро» по итогам текущего сезона РПЛ.

Есть ли мотивация бороться за второе место? Конечно, есть. Если есть возможность занять место выше, то мы этого хотим. Тем более серебро — очень почётно. Мы уже рады, что обыграли ЦСКА и практически гарантировали себе медали. Будут ли особые чувства если оставим «Динамо» без серебра на их стадионе? Будут очень хорошие чувства. И с очень хорошим настроением уйдём на паузу.

Ранее о целях на концовку сезона высказался другой футболист «Сочи».

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:25
Молодцы, нужно всегда стараться получать радость, от игры с любым соперником. Удачи
beefs
beefs
вчера в 23:16
а мы как рады, так держать...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:08
Молодцы ребятушки.
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