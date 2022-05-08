ЦСКА рассматривает Николича и Федотова на пост главного тренера

Руководство ЦСКА недовольно результатами команды.
По информации источника, армейский клуб по окончании сезона может поменять главного тренера. Кандидатами на место Алексея Березуцкого являются бывший наставник «Локомотива» Марко Николич и Владимир Федотов из «Сочи».
В последних шести матчах РПЛ ЦСКА одержал одну победу, дважды сыграл вничью и три раза проиграл. ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 47 очков в 28 матчах.
Федотов на понижение не пойдет! В Сочи Касьерра а в ЦСКА Заболотный! В Сочи Маргасов, Терехов, Попов, Заика и Нобоа а в ЦСКА Ахметов, Фукс, Обляков, Мухин и Набабкин!
Аргумент "железный" , а поскольку Федотова и в Спартак сватают, то он точно не пойдет в команду едва оставшуюся в РПЛ, тем боле с Кутеповым, Рассказовым, Пруцевым, Хлусевичем, Кофрие и др. звездами в составе. А наличие уголовника Промеса, у которого нож всегда наготове, полностью исключает появление в Спартаке приличного тренера в обозримом будущем.
Федотов на понижение не пойдет! В Сочи Касьерра а в ЦСКА Заболотный! В Сочи Маргасов, Терехов, Попов, Заика и Нобоа а в ЦСКА Ахметов, Фукс, Обляков, Мухин и Набабкин!
Аргумент "железный" , а поскольку Федотова и в Спартак сватают, то он точно не пойдет в команду едва оставшуюся в РПЛ, тем боле с Кутеповым, Рассказовым, Пруцевым, Хлусевичем, Кофрие и др. звездами в составе. А наличие уголовника Промеса, у которого нож всегда наготове, полностью исключает появление в Спартаке приличного тренера в обозримом будущем.
Думаю, заслуживает шанс проявить себя в команде из топ-5
С другой стороны Сочи и так в тройке призеров, выше Спартака и ЦСКА. И при удачном стечении обстоятельств может даже сыграть в след. году в Лиге чемпионов
Так зачем раньше времени Федотову делать резкие движения?
Разве что за огромные деньги
Думаю, заслуживает шанс проявить себя в команде из топ-5
С другой стороны Сочи и так в тройке призеров, выше Спартака и ЦСКА. И при удачном стечении обстоятельств может даже сыграть в след. году в Лиге чемпионов
Так зачем раньше времени Федотову делать резкие движения?
Разве что за огромные деньги