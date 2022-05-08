ЦСКА рассматривает Николича и Федотова на пост главного тренера

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сегодня, 12:19

Руководство ЦСКА недовольно результатами команды.

По информации источника, армейский клуб по окончании сезона может поменять главного тренера. Кандидатами на место Алексея Березуцкого являются бывший наставник «Локомотива» и из «Сочи».