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ЦСКА рассматривает Николича и Федотова на пост главного тренера

сегодня, 12:19

Руководство ЦСКА недовольно результатами команды.

По информации источника, армейский клуб по окончании сезона может поменять главного тренера. Кандидатами на место Алексея Березуцкого являются бывший наставник «Локомотива» Марко Николич и Владимир Федотов из «Сочи».

В последних шести матчах РПЛ ЦСКА одержал одну победу, дважды сыграл вничью и три раза проиграл. ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 47 очков в 28 матчах.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:16
А Федотову это надо? Он теоретически в ЛЕ,в отличие от ЦСКА,проблем с климатом,стадионом и финансированием нет.ЦСКА-прошлый миф,за которым гнаться глупо.
Capral
Capral
сегодня в 16:05, ред.
Игра Николича легко читается, она убогая по своей сути, неинтересная и неконструктивная. Однако, если руководство ЦСКА, история с братками ничему не научила, значит, пусть будет Николич.....
Capral
Capral
сегодня в 16:01
Никогда не забуду, как бездарно и примитивно Николич проиграл Шварцу 1:5. Причём не просто проиграл, а проиграл именно в силу своей некомпетентности, не понимая элементарных вещей. Само по себе, проиграть Шварцу- это уже потология, ну, а с таким счётом- просто позор!!! Николич- примитивист, со своим антифутбольным видением игры, и конечно, для легендарной "команды лейтенантов", это- точно не вариант.
протон
протон
сегодня в 15:33, ред.
Никогда не думал, что при Гинере ЦСКА превратиться в Спартак по части ведения дел на манагерском уровне. Очевидно же, что зимой надо было брать Николича. Это вариант напрашивался сам собой. Но нет, опять сыграли в тренера который свой в доску. Только эта свойкость не даёт Берёзе ни знаний, ни умений, ни опыта.
Mi6
Mi6
сегодня в 15:30
Гришин бы справился, но Гинер как всегда на своей волне
Capral
Capral
сегодня в 15:27
    David Young
    David Young ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 15:22
    Спасибо, не надо.

    Пусть лучше куда-нибудь в Германию едет, например тренеровать Санкт-Паули.
    Capral
    Capral ответ David Young (раскрыть)
    сегодня в 15:20
    Шварца.
    David Young
    David Young
    сегодня в 14:53
    "Кого бы хотели видеть у руля ЦСКА?"

    Зинедина Зидана.
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 14:52
    Ещё межсезонье не началось, а утки уже полетели. Ловите.
    Мés que un сlub
    Мés que un сlub
    сегодня в 14:50
    Федотов зарекомендовал себя очень хорошо
    Думаю, заслуживает шанс проявить себя в команде из топ-5
    С другой стороны Сочи и так в тройке призеров, выше Спартака и ЦСКА. И при удачном стечении обстоятельств может даже сыграть в след. году в Лиге чемпионов
    Так зачем раньше времени Федотову делать резкие движения?
    Разве что за огромные деньги
    minai
    minai
    сегодня в 14:39
    Правильно. Гоните в шею братьЁв.
    Gotlib
    Gotlib ответ zooveterinar (раскрыть)
    сегодня в 14:38
    Особенно "хорош" Вано(Мураде)ли, который в ярости швыряет пластиковую бытылку с водой на газон, после того, как кто-то из его игроков попадает в штангу или перекладину. Видимо он этот номер подсмотрел у Клинсмана и Лёва в полуфинале ЧМ-2006: Германия-Италия. )))
    berda2003
    berda2003
    сегодня в 14:16
    клоны, жующие синхронно жвачку, не оправдали высокое доверие...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 14:11
    Не представляю "всадников без головы" с Николичем, с его прагматичным футболом. У юных коней мозхи набекрень уйдут, вообще каша-малаша будет.
    Ravshan878
    Ravshan878
    сегодня в 13:59
    Оптимальный вариантов Серб и молот🧐 это Николича.)))
    Не трогайте Федотов.
    Раньше были лозунги.☝
    Руки прочь от Никарагуа,Вьетнама и.т.д.)
    makkie
    makkie
    сегодня в 13:57
    Дали бы лучше гениальным братьям порулить )))

    А вообще, идея с назначением Березуцких изначально выглядела бредом. Одно дело, если клуб борется за выживание, и совсем другое когда на кону медали. Тут Березуцкими не отделаешься. Последние результаты цска - тому подтверждение.
    zooveterinar
    zooveterinar
    сегодня в 13:47
    Что-то дохрена его хотят в последнее время все видеть!!! Может дело еще и в руководствах клубов?!! Заслуга Федотова бесспорно есть,но когда человеку дают работать,не лезут в дела ,вот все и воплощается ,в результат на "табло"!! В Спартаке тренера были не хуже Федотова !!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 13:41
    ZIBO rockZIBO rock 29 / 463сегодня в 13:25
    Федотов на понижение не пойдет! В Сочи Касьерра а в ЦСКА Заболотный! В Сочи Маргасов, Терехов, Попов, Заика и Нобоа а в ЦСКА Ахметов, Фукс, Обляков, Мухин и Набабкин!
    Аргумент "железный" , а поскольку Федотова и в Спартак сватают, то он точно не пойдет в команду едва оставшуюся в РПЛ, тем боле с Кутеповым, Рассказовым, Пруцевым, Хлусевичем, Кофрие и др. звездами в составе. А наличие уголовника Промеса, у которого нож всегда наготове, полностью исключает появление в Спартаке приличного тренера в обозримом будущем.
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 13:40
    Похожи!!
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    сегодня в 13:25
    Федотов на понижение не пойдет! В Сочи Касьерра а в ЦСКА Заболотный! В Сочи Маргасов, Терехов, Попов, Заика и Нобоа а в ЦСКА Ахметов, Фукс, Обляков, Мухин и Набабкин!
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 13:17
    То что Березуцкого уберут - это точно.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 13:09
    Пусть братья спокойно доиграют чемпионат, а потом решайте кого брать!
    старина
    старина
    сегодня в 12:50
    Лишь бы с бритой головой?
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 12:42
    Если и менять, то только на Федотова, Николич плохой вариант.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 12:39
    Братья сами справятся.
    Capral
    Capral
    сегодня в 12:36
    Ротенберг опровержение дал по Федотову- он остается в Сочи. Николич- сама убогость. Лучше, чем Береза, но далеко от идеала....
    Ironigor
    Ironigor ответ Брулин (раскрыть)
    сегодня в 12:35
    От перемены мест , итог не поменяется, тем более если эти места, оба левые !)
    Loko57
    Loko57
    сегодня в 12:34
    Николича надо брать, думаю он не против). Есть кому показать как глубоко они ошиблись заменив его на Великого Рангника!!!
    beefs
    beefs
    сегодня в 12:33
    а Николич уехал же...
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