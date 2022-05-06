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Губернатор Самарской области предостерёг Осинькина от ухода в «Спартак»

вчера, 22:11

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценил работу главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина, а также прокомментировал слухи о возможном уходе специалиста в «Спартак».

Когда мы назначили Осинькина, болельщики называли его физруком, а сейчас по праву носят на руках. На мой взгляд, Осинькин — лучший тренер в лиге. Мы свое предложение уже сделали, но решение о будущем будет его решением. Мы сделаем все от себя зависящее. Сегодня «Крылья» и Игорь Витальевич — это неразрывное звено. Я считаю, что «Спартак» — не та команда, в которую стоит идти Осинькину.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:30
Из 7-й команды в таблице в 10-ю - не есть прогресс...
ABir
ABir
сегодня в 02:34
Не дорос он ещё до Спартака. Опыта нагловатостей. Как тренер наверное не плох, время покажет. Но в Спартаке мало быть просто хорошим тренером, нужен железный характер. Иначе прожуют и выплюнут.
Loko57
Loko57
вчера в 23:39
В это осиное гнездо вообще никому не стоит идти!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:13, ред.
Губернатор Самарской области предостерёг Осинькина от ухода в «Спартак».
То что Осинькин классный тренер уже думаю никто не сомневается. Тренер самым большим опытом работы, начиная с детско-юношеского футбола, а сейчас уже один из лучших тренеров РПЛ. И уж всю внутреннюю кухню в клубах знает не по наслышке. И то что сейчас происходит внутри Спартака, тоже очень хорошо представляет. Я думаю что слова губернатора никак не подействуют на решения Осинькина о переходе в Спартак. И навряд ли найдётся человек? который сможет его заманить в такой Спартак. Мудрость тренера Осинькина видна и на поле его команды с которой он прошёл школу ФНЛ и в первый же год своего пребывания в РПЛ становится одним из лучших тренеров. Осинькину Удачи с Крыльями!
Shum Shum
Shum Shum
вчера в 22:59
Осинькин как минимум пару тройку сезонов должен оставаться в крыльях!!! Это пойдет на пользу и команде и самому тренеру , и чемпионату в целом. За это время при таком раскладе увидем реальную борьбу в верхней части таблици.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:59
Не в коей мере нельзя Осинькину уходить в это кладбище тренеров!
minai
minai
вчера в 22:39
Игорь Осинькин не должен соглашаться на эту туфту, даже если Федун будет заманивать его туда Заремой.
beefs
beefs
вчера в 22:32
да Осинькин сам не захочет идти в Спартак...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:13
А ведь он прав.
drug01
drug01
вчера в 22:13
Какой Спартак????
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 22:12
Может и так.
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