Губернатор Самарской области предостерёг Осинькина от ухода в «Спартак».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценил работу главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина, а также прокомментировал слухи о возможном уходе специалиста в «Спартак».
Когда мы назначили Осинькина, болельщики называли его физруком, а сейчас по праву носят на руках. На мой взгляд, Осинькин — лучший тренер в лиге. Мы свое предложение уже сделали, но решение о будущем будет его решением. Мы сделаем все от себя зависящее. Сегодня «Крылья» и Игорь Витальевич — это неразрывное звено. Я считаю, что «Спартак» — не та команда, в которую стоит идти Осинькину.
То что Осинькин классный тренер уже думаю никто не сомневается. Тренер самым большим опытом работы, начиная с детско-юношеского футбола, а сейчас уже один из лучших тренеров РПЛ. И уж всю внутреннюю кухню в клубах знает не по наслышке. И то что сейчас происходит внутри Спартака, тоже очень хорошо представляет. Я думаю что слова губернатора никак не подействуют на решения Осинькина о переходе в Спартак. И навряд ли найдётся человек? который сможет его заманить в такой Спартак. Мудрость тренера Осинькина видна и на поле его команды с которой он прошёл школу ФНЛ и в первый же год своего пребывания в РПЛ становится одним из лучших тренеров. Осинькину Удачи с Крыльями!
То что Осинькин классный тренер уже думаю никто не сомневается. Тренер самым большим опытом работы, начиная с детско-юношеского футбола, а сейчас уже один из лучших тренеров РПЛ. И уж всю внутреннюю кухню в клубах знает не по наслышке. И то что сейчас происходит внутри Спартака, тоже очень хорошо представляет. Я думаю что слова губернатора никак не подействуют на решения Осинькина о переходе в Спартак. И навряд ли найдётся человек? который сможет его заманить в такой Спартак. Мудрость тренера Осинькина видна и на поле его команды с которой он прошёл школу ФНЛ и в первый же год своего пребывания в РПЛ становится одним из лучших тренеров. Осинькину Удачи с Крыльями!