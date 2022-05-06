Губернатор Самарской области предостерёг Осинькина от ухода в «Спартак».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценил работу главного тренера «Крыльев Советов» , а также прокомментировал слухи о возможном уходе специалиста в «Спартак».

Когда мы назначили Осинькина, болельщики называли его физруком, а сейчас по праву носят на руках. На мой взгляд, Осинькин — лучший тренер в лиге. Мы свое предложение уже сделали, но решение о будущем будет его решением. Мы сделаем все от себя зависящее. Сегодня «Крылья» и Игорь Витальевич — это неразрывное звено. Я считаю, что «Спартак» — не та команда, в которую стоит идти Осинькину.