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Агент Николича: «Марко 100% вернётся в Россию»

сегодня, 13:49

Сербский агент Деян Йоксимович заявил, что у бывшего тренера «Локомотива» Марко Николича не осталось обид на «железнодорожников».

На «Локомотив» у него не осталось никаких обид. Такое бывает в спорте. Он не подходил под концепцию новых немецких менеджеров, их взгляды не совпали. У Марко психология победителя, он хотел бороться за чемпионство, а не за пятые-шестые места.

Интерес к Николичу в России сохраняется, но пока он не определился с новой командой. Ближе к 15 мая должен принять решение. Он 100% вернется в Россию, но сейчас вашу страну отстранили от еврокубков, для тренера это сдерживающий фактор. Посмотрим, что будет в будущем. Уверен, что он еще поработает в РПЛ. Возможно, не сейчас, но через год-два.

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Все комментарии
Doping87
Doping87
сегодня в 15:17
В Спартак?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:11
Думаю в Локо не пойдёт
beefs
beefs
сегодня в 13:53
очень много причин не возвращаться...
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