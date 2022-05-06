Агент Николича: «Марко 100% вернётся в Россию»

Сербский агент Деян Йоксимович заявил, что у бывшего тренера «Локомотива» Марко Николича не осталось обид на «железнодорожников».
На «Локомотив» у него не осталось никаких обид. Такое бывает в спорте. Он не подходил под концепцию новых немецких менеджеров, их взгляды не совпали. У Марко психология победителя, он хотел бороться за чемпионство, а не за пятые-шестые места.
Интерес к Николичу в России сохраняется, но пока он не определился с новой командой. Ближе к 15 мая должен принять решение. Он 100% вернется в Россию, но сейчас вашу страну отстранили от еврокубков, для тренера это сдерживающий фактор. Посмотрим, что будет в будущем. Уверен, что он еще поработает в РПЛ. Возможно, не сейчас, но через год-два.