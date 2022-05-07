Фернандес: «Мы хотели бы извиниться перед нашими уважаемыми болельщиками»

Защитник ЦСКА рассказал о поражении от «Сочи».

Сейчас мы все переживаем очень сложный период. Мы хотели бы извиниться перед нашими уважаемыми болельщиками. Команда играет из рук вон плохо.

Хочу заверить, что игроки прикладывают все усилия, чтобы выйти из этой непростой ситуации, и далее будем делать все от нас зависящее, чтобы ЦСКА как можно скорее преодолел спад.