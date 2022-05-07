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Фернандес: «Мы хотели бы извиниться перед нашими уважаемыми болельщиками»

вчера, 23:50
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о поражении от «Сочи».

Сейчас мы все переживаем очень сложный период. Мы хотели бы извиниться перед нашими уважаемыми болельщиками. Команда играет из рук вон плохо.

Хочу заверить, что игроки прикладывают все усилия, чтобы выйти из этой непростой ситуации, и далее будем делать все от нас зависящее, чтобы ЦСКА как можно скорее преодолел спад.

Благодарим наших болельщиков за постоянную и неустанную поддержку. ЦСКА всегда будет первым!

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
сегодня в 00:57
Слуцкого убрали
и зачем?
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 00:56
Марио, ну какие братья тренера? ну при всем уважении к нашим парням.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:17
Когда же будет игра????
isamsn
isamsn
сегодня в 00:10
Из арендованных игроков один Караскаль старается и пытается проявлять активность. Остальные походу навострили лыжи на возвращение домой.
sihafazatron
sihafazatron ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:00
Только в следующем сезоне, в этом уже и не жду от них ничего((
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:58, ред.
О какой такой ситуации он говорит ???
У вас самая большая проблема, это та ситуация когда в команду пустили Березуцких.
И это им надо было первыми извиняться перед болельщиками, а не сваливать всё на какую-то непонятную мотивацию , кстати за которую отвечает именно главный тренер. Это он не смог настроить команду на победу, это и есть мотивация !
А Фернандесу респект и Уважение!
minai
minai
вчера в 23:57
Марио конечно знатный защитник, но почему так быстро отупели остальные легионеры ЦСКА ?
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:50
Только победами свою вину искупите
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 23:50
Так вперед!
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