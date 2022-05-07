Фернандес: «Мы хотели бы извиниться перед нашими уважаемыми болельщиками»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о поражении от «Сочи».
Сейчас мы все переживаем очень сложный период. Мы хотели бы извиниться перед нашими уважаемыми болельщиками. Команда играет из рук вон плохо.
Хочу заверить, что игроки прикладывают все усилия, чтобы выйти из этой непростой ситуации, и далее будем делать все от нас зависящее, чтобы ЦСКА как можно скорее преодолел спад.
Благодарим наших болельщиков за постоянную и неустанную поддержку. ЦСКА всегда будет первым!
У вас самая большая проблема, это та ситуация когда в команду пустили Березуцких.
И это им надо было первыми извиняться перед болельщиками, а не сваливать всё на какую-то непонятную мотивацию , кстати за которую отвечает именно главный тренер. Это он не смог настроить команду на победу, это и есть мотивация !
А Фернандесу респект и Уважение!
У вас самая большая проблема, это та ситуация когда в команду пустили Березуцких.
И это им надо было первыми извиняться перед болельщиками, а не сваливать всё на какую-то непонятную мотивацию , кстати за которую отвечает именно главный тренер. Это он не смог настроить команду на победу, это и есть мотивация !
А Фернандесу респект и Уважение!