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Нобоа: «Мы можем бороться за второе место»

сегодня, 09:44
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа дал комментарий после матча РПЛ с ЦСКА.

Для нас нет разницы, будут или не будут еврокубки. Для нас это история. Мы можем бороться за второе место. У нас огромная мотивация войти в историю.

Что было сложным в матче? Да все. ЦСКА — хорошая команда, которая оказывала давление в течение всего матча. Мы всегда стараемся побеждать, мы понимаем, что это очень важные встречи.

Что касается будущего, то я пока хотел бы думать о ближайших двух играх. Об остальном поговорим позднее. «Динамо» можно назвать принципиальным соперником, потому что будет борьба за медали.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:37, ред.
Крис, вы обязаны забирать заслуженное вами 2-е место без вопросов! И по игре и по стабильности с вами сопоставим только Зенит. Динамо и ЦСКА в сегодняшнем состоянии вам просто не конкуренты, а подбирающийся Краснодар слишком молод и неопытен. В оставшихся 2-х матчах надо сыграть в свой футбол и спокойно взять 6 очков, в том числе обыграв и Динамо в Москве, как вчера ЦСКА. Всё!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:28
Зачем бороться, Шварц вам сам его отдаст
Cat01
Cat01
сегодня в 10:27
Всё в ваших руках
протон
протон
сегодня в 10:11
Нобоа конечно очень крут. Столько лет в РПЛ и все годы играет на хорошем уровне, вне зависимости от команды в которой выступает. Один из лучших легов и пример для всех игроков.
санек002
санек002
сегодня в 09:58
цска лучше зени....!и это не обсуждается!зенит!переименуйте название в газпром!так будет справедливо!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 09:57
Не можно,а даже нужно!!! Башка твоя южно-американская!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:52
если постараться,то можно.
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