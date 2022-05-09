Генич: «Слуцкий должен остаться в „Рубине“»

Комментатор Константин Генич порассуждал о будущем на фоне неудачных результатов «Рубина».

«Рубин» снова проиграл, хотя против «Локомотива» смотрелся неплохо. Это уже 6-е поражение в 8 последних матчах, но, несмотря на кризис, рано говорить о том, что проект Слуцкого и Яровинского в Казани завершен.

В прошлом сезоне Слуцкий привел команду к четвертому месту, все было хорошо, руководство счастливо. Тогда весной у «Рубина» была не только неплохая игра, но еще команде откровенно фартило. Было много матчей, которые они затаскивали в концовке. Команда прыгнула намного выше головы. Сейчас обратная ситуация, даже в равных матчах «Рубин» проигрывает.

Не только «Рубин» столкнулся с отъездом легионеров, но те же «Краснодар» и «Ростов» сумели быстро адаптироваться к новым условиям, Слуцкий же считает, что все складывается против него, и имеет на это право.

Слуцкого подписывали на пять лет – это говорит о доверии со стороны руководства. Уверен, что Рустем Сайманов продолжит доверять главному тренеру. Слуцкий должен остаться в «Рубине», только если он сам не решит уйти, решив, что ему больше нечего дать команде.