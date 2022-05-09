Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Генич: «Слуцкий должен остаться в „Рубине“»

сегодня, 15:28

Комментатор Константин Генич порассуждал о будущем Леонида Слуцкого на фоне неудачных результатов «Рубина».

«Рубин» снова проиграл, хотя против «Локомотива» смотрелся неплохо. Это уже 6-е поражение в 8 последних матчах, но, несмотря на кризис, рано говорить о том, что проект Слуцкого и Яровинского в Казани завершен.

В прошлом сезоне Слуцкий привел команду к четвертому месту, все было хорошо, руководство счастливо. Тогда весной у «Рубина» была не только неплохая игра, но еще команде откровенно фартило. Было много матчей, которые они затаскивали в концовке. Команда прыгнула намного выше головы. Сейчас обратная ситуация, даже в равных матчах «Рубин» проигрывает.

Не только «Рубин» столкнулся с отъездом легионеров, но те же «Краснодар» и «Ростов» сумели быстро адаптироваться к новым условиям, Слуцкий же считает, что все складывается против него, и имеет на это право.

Слуцкого подписывали на пять лет – это говорит о доверии со стороны руководства. Уверен, что Рустем Сайманов продолжит доверять главному тренеру. Слуцкий должен остаться в «Рубине», только если он сам не решит уйти, решив, что ему больше нечего дать команде.

Все новости
Бояринцев: «„Енисей“ может преподнести сюрприз „Спартаку“»
Сегодня, 17:11
Керк: «Сейчас моё мнение — остаться в „Локомотиве“»
Сегодня, 16:16
Гранат: «„Динамо“ обязано побеждать в матче Кубка с „Аланией“»
Сегодня, 14:56
Изидор: «Я остаюсь в „Локомотиве“ на следующий сезон. Я люблю Россию!»
Сегодня, 14:07
Шишкин: «„Спартаком“ должны руководить русские футбольные люди»
Сегодня, 13:58
Гильерме: «„Локомотив“ надеется выиграть РПЛ в следующем сезоне»
Сегодня, 12:12
Сортировать
Все комментарии
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
сегодня в 17:12
А,мне очень жаль Слуцкого,чёрт не одни лапти сносил чтобы собрать таких 56ов в одну команду.Там ведь один,два человека отвечают уровню игроков РПЛ.Как можно из таких недоумков сделать команду? Да будь Слуцкий семь пядей во лбу это не возможно.Для победы необходимо МАСТЕРСТВО,одного желания,рвения и беготни по полю за мячом очень мало.
протон
протон
сегодня в 16:21
Зачем нужен тренер, не способный добыть хоть одной победы в 8 матчах, более того - он даже ничьих не смог насобирать и свалился в зону стыков? Пусть дальше европку покоряет, тамошний дворовый футбол как раз под него.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:58
Не смотря на гнилые базары Слуцкий должен уйти.
minai
minai
сегодня в 15:45
.. и низвергнуть клуб в пердив.
mx5f4gdbpmu4
mx5f4gdbpmu4
сегодня в 15:31
Уж Геничу-то он точно ничего не должен
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 